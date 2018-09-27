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 Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, - Скибицкий

Россия предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в Бердянске и Мариуполе, у которых есть порты в Азовском море.

 Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Скибицкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Цели, которые преследует Россия, – это не просто заблокировать или предпринять попытки, чтобы не было внешней торговли Украины с другими странами через Азовское море. Заблокировать Бердянск, Мариуполь... это ведет к возможной дестабилизации ситуации среди населения этих районов", – сказал он.

По словам представителя ГУР, России нужны "возможная безработица, другие мероприятия, которые будут дестабилизировать ситуацию" и выводить людей на протесты против решений местных властей.

Скибицкий предположил, что "целенаправленно дестабилизировать" Мариуполь и Бердянск РФ будет до выборов в Украине, которые должны состояться в 2019 году. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь может стать плацдармом для вторжения России, - Скибицкий

Источник: https://censor.net.ua/n3088506
 
 
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Дестабілізація не припинялася усі чотири роки. Що нового у цій статті?
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А чому не називає прізвище людини, яка вирішить цю проблему ? Чи вже ближче до виборів скаже
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Отож, що зрадоботи тягнуть саме сюди.
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Приходилось общаться с многими зрадофилами в Украине именно в Украине, не в интернете, не по телефону, а в живую и вот к какому выводу получилось прийти. Все их обвинения в сторону Порошенко, их нытье о плохом уровне жизни в Украине и любая другая зрада, это блоки, самые натуральные блоки, которые психологи понимают как осознанное или неосознанное стремление человека, любыми методами скрыть истинные мысли, настоящие мечты и намерения. Как только, начинаешь рушить эти блоки, начинают вылазить такие аргументы, как - при януковиче жилось лучше, из за Майдана, мы поссорились с россией и русские не враги и во всем виновата Америка и в совке жилось лучше и подобная пурга. Это их железные убеждения, которые очень трудно разрушить, но для нас не это главное, главное не допустить зрадофилов к насаждению такого мнения в Украине.
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100%, що зрадофіли ще колишні і теперешні прихильники януковича з опоблоком.
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Даже самые проукраински и проевропейски настроенные скажут вам, что эта власть переплюнула Януковича. Какое насаждение мнения? Вас ненавидят все. Целые города уехали на заработки после ваших 144 реформ. Шансов у вас нет. Собирайте чемоданы, если вам повезет, то успеете удрать.
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Когда они утверждают за ЕС и США, это тоже блоки, за которыми они прячут истинные намерения.
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Скорее всего, они просто стремаются в открытую высказывать перечисленное вами.
А это все ж таки показатель что Украина уже не та какой была в 2013.
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Вас? Це кого? Я підтримую Свободу і тобто всі ненавидять Свободу. Щодо того хто виїхав, то мій знайомий виїхав у 1990 році і ви давно виїхали, тому не брешіть.
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Про таке можуть говорити лише ті, хто виходив на антимайдан, голосував за януковоща і ригів, а вдома у них висить портрет члєніна.
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Всё будет хорошо ,море скоро промёрзнет и московиты вернуться в свою родную московско ордынскую гавань, а оленей может и гражданское население отстреливать Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Маріуполі і Бердянську, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 5154
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Керований артилерійський снаряд "Квітник" позбувся російських комплектуючих




В ході третьої міжнародної виставки оборонної промисловості ADEX-2018, яка відбувається у столиці Азербайджану, ДК «Укроборонпром» презентував керований артилерійський снаряд з лазерним напівактивним самонаведенням калібру 152/155 мм «Квітник», створений ДП НВК «Прогрес» без російських комплектуючих.
На сьогодні завершені роботи із заміни російських комплектуючих у елементній базі керованого артилерійського снаряду «Квітник» на вітчизняні та західні аналоги. В результаті отриманий боєприпас отримав кращі характеристики в порівнянні з попередньою версією.

«Квітник» - це осколково-фугасний боєприпас з лазерною напівактивною головкою самонаведення (типу 9Э421), який призначений для оснащення систем ствольної артилерії калібру 152 та/або 155 мм (під стандарти НАТО). Прийнятий на озброєння Збройних сил України 6 грудня 2012 року.
Високоточний керований снаряд «Квітник» був створений з суттєво меншою вагою та характеристиками за пробиванням та ураженням противника, що дещо перевищують російські аналоги. Його лазерна напівактивна система наведення дозволяє застосовувати боєприпас не тільки проти бронетехніки, але й проти інших важливих військових об'єктів. Він може застосовуватися для наземної артилерії, наприклад, для самохідних гаубиць типу Мста-С або 2СЗМ «Акація», що суттєво скорочує час виконання бойової задачі. Здатний вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 10 м/с (36 км/год) з імовірністю 0,9.

Порівняння вітчизняної розробки з іншими аналогами показує, що інженерам вдалося створити потужнішу бойову частину, крім того, снаряд вийшов довжиною менше - 1200 мм замість звичних 1300 мм, під стандарт НАТО. http://uprom.info/news/vpk/kerovaniy-artileriyskiy-snaryad-kvitnik-pozbuvsya-rosiyskih-komplektuyuchih/
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Бердянск и Мариуполь - вполне калорадские.Не помешал бы там Нацкорпус и Правый сектор.Ибо Авковщина не спроможна.Одна надёжа -на США.Весьма отрезвляющий Фактор для зазихань кремлёвского каннибала.
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Сто раз печатал---не устану. Только судоходный канал через перешеек решит много проблем и сразу. Это доход, рабочие места, деньги за проход судов, стратегический ход. Турки роют 2 Босфор, Саудовская Аравия роя канал делает Катар островом, Египет косит в два раза больше денег с Суэца, как Япония его сделала двусторонним, мы заперты с портами Бердянск и Мариуполь наглухо и дурь прёт во всю. Через год мёртвая экономическая зона. Только долбодятлы и правда думали что мост строят для туристов. Это военный обьект изначально.
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Тим паче, що Чорне море ми викопали, досвід у нас вже є, то перешийок перекопати, це нам як два пальці...
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Этот ватный хмост ещё не одной зимы не прожил Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Маріуполі і Бердянську, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 547
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А як цей канал пересікатиметься з Північнокримським, адже там буде морська вода.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия пытается дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, - Скибицкий
 
 
 
 
 
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