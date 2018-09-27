 Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, - Скибицкий

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Скибицкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Цели, которые преследует Россия, – это не просто заблокировать или предпринять попытки, чтобы не было внешней торговли Украины с другими странами через Азовское море. Заблокировать Бердянск, Мариуполь... это ведет к возможной дестабилизации ситуации среди населения этих районов", – сказал он.
По словам представителя ГУР, России нужны "возможная безработица, другие мероприятия, которые будут дестабилизировать ситуацию" и выводить людей на протесты против решений местных властей.
Скибицкий предположил, что "целенаправленно дестабилизировать" Мариуполь и Бердянск РФ будет до выборов в Украине, которые должны состояться в 2019 году.
А это все ж таки показатель что Украина уже не та какой была в 2013.
В ході третьої міжнародної виставки оборонної промисловості ADEX-2018, яка відбувається у столиці Азербайджану, ДК «Укроборонпром» презентував керований артилерійський снаряд з лазерним напівактивним самонаведенням калібру 152/155 мм «Квітник», створений ДП НВК «Прогрес» без російських комплектуючих.
На сьогодні завершені роботи із заміни російських комплектуючих у елементній базі керованого артилерійського снаряду «Квітник» на вітчизняні та західні аналоги. В результаті отриманий боєприпас отримав кращі характеристики в порівнянні з попередньою версією.
«Квітник» - це осколково-фугасний боєприпас з лазерною напівактивною головкою самонаведення (типу 9Э421), який призначений для оснащення систем ствольної артилерії калібру 152 та/або 155 мм (під стандарти НАТО). Прийнятий на озброєння Збройних сил України 6 грудня 2012 року.
Високоточний керований снаряд «Квітник» був створений з суттєво меншою вагою та характеристиками за пробиванням та ураженням противника, що дещо перевищують російські аналоги. Його лазерна напівактивна система наведення дозволяє застосовувати боєприпас не тільки проти бронетехніки, але й проти інших важливих військових об'єктів. Він може застосовуватися для наземної артилерії, наприклад, для самохідних гаубиць типу Мста-С або 2СЗМ «Акація», що суттєво скорочує час виконання бойової задачі. Здатний вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 10 м/с (36 км/год) з імовірністю 0,9.
Порівняння вітчизняної розробки з іншими аналогами показує, що інженерам вдалося створити потужнішу бойову частину, крім того, снаряд вийшов довжиною менше - 1200 мм замість звичних 1300 мм, під стандарт НАТО. http://uprom.info/news/vpk/kerovaniy-artileriyskiy-snaryad-kvitnik-pozbuvsya-rosiyskih-komplektuyuchih/