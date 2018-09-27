 Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, - Скибицкий

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Скибицкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Цели, которые преследует Россия, – это не просто заблокировать или предпринять попытки, чтобы не было внешней торговли Украины с другими странами через Азовское море. Заблокировать Бердянск, Мариуполь... это ведет к возможной дестабилизации ситуации среди населения этих районов", – сказал он.

По словам представителя ГУР, России нужны "возможная безработица, другие мероприятия, которые будут дестабилизировать ситуацию" и выводить людей на протесты против решений местных властей.

Скибицкий предположил, что "целенаправленно дестабилизировать" Мариуполь и Бердянск РФ будет до выборов в Украине, которые должны состояться в 2019 году.

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