 Умер украинский режиссер-документалист Александр Коваль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Много лет своей жизни Александр Иванович отдал Украинской студии хроникально-документальных фильмов, где прошел путь от простого осветителя до директора "Укркинохроники". Как оператор и режиссер снял более 80 фильмов, которые получили внимание и любовь зрителей и признание на международных и национальных фестивалях. Так же преданно и профессионально Александр Иванович лелеял молодежь в Институте экранных искусств Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где много лет возглавлял кафедру кинорежиссуры", - говорится в сообщении Госкино.

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Кинокритик Сергей Тримбач уточнил, что Коваль умер вечером 26 сентября и будет похоронен в родном селе Жердова Киевской области.

Александр Коваль снял ряд документальных лент, среди них "Сектор молчания", "Маланчина свадьба", "Гамлет с хеппи-эндом". Был награжден государственной премией имени Шевченко 1991 года, премией имени Довженко в 2006 году, имел звание Народного артиста Украины.

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Режиссеру было 73 года.