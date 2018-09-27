 Россия пытается оспорить юрисдикцию Международного Суда ООН в Гааге, в который Украина подала против нее иск за финансирование терроризма и расовую дискриминацию

Россия хочет доказать, что Международный Суд ООН в Гааге не уполномочен рассматривать иск, который в эту инстанцию подала против нее Украина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

12 сентября 2018 года Российская Федерация передала на рассмотрение Международного Cуда ООН свои предварительные замечания. Это – обычная процедура в подобных делах. Сторона, против которой подали иск, имеет право ознакомиться с ним и высказать свои замечания.

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Позиция Москвы состоит в том, что у Международного Cуда ООН отсутствует юрисдикция для рассмотрения иска, поданного Украиной.

Теперь Украина должна подать на рассмотрение Международного Cуда ООН свою письменную позицию в отношении замечаний, поданных Россией. Сделать это нужно до 14 января 2019 года. После этого суд проведет устные слушания по этому поводу и вынесет решение.

"В Министерстве иностранных дел уверены, что суд отклонит эти (российские, – ред.) замечания и примет решение о наличии юрисдикции рассматривать дело Украины", – говорится в заявлении МИД.

По мнению украинских дипломатов, позиция Украины в деле против РФ является убедительной и подкреплена соответствующими доказательствами.

Напомним, 16 января 2017 года Украина начала в Международном Cуде ООН дело против Российской Федерации. Киев обвиняет Москву в многочисленных и систематических нарушениях Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.