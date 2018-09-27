EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1500  11
Материалы по теме:
Все про:МИД (4733) Россия (70576) суд (21364) терроризм (17937)

 Россия пытается оспорить юрисдикцию Международного Суда ООН в Гааге, в который Украина подала против нее иск за финансирование терроризма и расовую дискриминацию

В Москве хотят доказать, что Международный Суд ООН не уполномочен решать этот вопрос.

Россия хочет доказать, что Международный Суд ООН в Гааге не уполномочен рассматривать иск, который в эту инстанцию подала против нее Украина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

12 сентября 2018 года Российская Федерация передала на рассмотрение Международного Cуда ООН свои предварительные замечания. Это – обычная процедура в подобных делах. Сторона, против которой подали иск, имеет право ознакомиться с ним и высказать свои замечания.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Россия должна до января 2019 года отчитаться перед Международным судом ООН о возобновлении деятельности Меджлиса в оккупированном Крыму, - Зеркаль

Позиция Москвы состоит в том, что у Международного Cуда ООН отсутствует юрисдикция для рассмотрения иска, поданного Украиной.

Теперь Украина должна подать на рассмотрение Международного Cуда ООН свою письменную позицию в отношении замечаний, поданных Россией. Сделать это нужно до 14 января 2019 года. После этого суд проведет устные слушания по этому поводу и вынесет решение.

"В Министерстве иностранных дел уверены, что суд отклонит эти (российские, – ред.) замечания и примет решение о наличии юрисдикции рассматривать дело Украины", – говорится в заявлении МИД.

По мнению украинских дипломатов, позиция Украины в деле против РФ является убедительной и подкреплена соответствующими доказательствами.

Напомним, 16 января 2017 года Украина начала в Международном Cуде ООН дело против Российской Федерации. Киев обвиняет Москву в многочисленных и систематических нарушениях Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3088504
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
жыдоугрофиннобуряты не расисты...они зловяне и росисты.
 показать весь комментарий
 
Якщо буде визнано, що відсутня юрисдикція у Гаазького суду, то там буде неможливо розглядати дуже багато інших справ і росію можна вбивати будь-якими методами.
 показать весь комментарий
 
 
Даля Грибаускайте в ООН: "За последние 10 лет члены Совбеза ООН не разрешили ни одного из конфликтов - от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена. Не могут остановить диктаторов, разрабатывающих ядерное оружие и использующих химоружие против гражданских лиц" http://webtv.un.org/watch/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-73-%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-/5840939932001 …

Россия пытается оспорить юрисдикцию Международного Суда ООН в Гааге, в который Украина подала против нее иск за финансирование терроризма и расовую дискриминацию - Цензор.НЕТ 5937
 показать весь комментарий
 
 
ой Боже, неужели подали в Спортлото ????????????
 показать весь комментарий
 
Во-первых в Гаагу подало не Украинское правительство, а Гражданка Польши!
Украинское правительство не способно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пытается оспорить юрисдикцию Международного Суда ООН в Гааге, в который Украина подала против нее иск за финансирование терроризма и расовую дискриминацию
 
 
 
 
 
 вверх