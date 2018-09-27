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 Политика Украины
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 Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым, - Порошенко

Россия не оставила планов получить наземный коридор для доступа к оккупированному Крыму.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии передачи двух патрульных катеров класса Island на базе Береговой охраны США в Балтиморе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.

"Россия подрывает свободу морей и мореплавания в Азовском море, трусливо охотясь и запугивая коммерческие корабли. Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым. Поскольку поддержка оккупации - не дешевое дело.

Читайте: Корабли "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море для противодействия провокациям РФ, - замкомандира морского командования ВМС Украины Кириакиди

Столкнувшись с сильным противодействием на суше, Россия испытывает водное пространство для возможного нападения с моря. Как уличный хулиган, Москва наносит удар. Если нет никакой реакции - делает еще один удар. Наша задача - убедить Кремль в нашей решимости по защите берегов Украины", - заявил Порошенко.

Напоминаем, сегодня в Балтиморе состоялась передача ВМС Украины двух патрульных катеров класса Island.

Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым, - Порошенко 01

Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым, - Порошенко 02

Смотрите также: ВМС Украины обнародовали видеодоказательства российских провокаций в Азовском море. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3088501
 
   
 Топ комментарии
 
да.. нам эта ситуация на руку.. но нужно помнить о предстоящей войне и готовится к ней, потому что Рашка уже две армии возле наших границ сформировала, а еще войска в Крыму и в Приднестровье..
поэтому нам не нужен "Президент Мира или Компромиса" ..
нам нужен Президент, который спокойно готовится к предстоящей войне, потому что Рашка от нас не отстанет
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сегодняшняя ситуация - это отложенная война... отложенная до удобного случая
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а где же он напал? кто войну обьявил? прэзыдэнт мыру твой что-ли?
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ну где объявление войны? у тебя дебил все кацапы кто думать умеет? ты ответь на вопрос, кто войну объявил?
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санции на рашку за что наложили - ах да, ватников просто не любят
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да как-то от того что на рашку наложили санкции в Украине только хуже и хуже) не находишь это странным, а васек?
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Тебе из китайской сибири виднее что творится в Украине, да кацап?
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А ти до тих санкцій яке відношення маєш? Америка вже за Солсбері більше санцій ввела ніж за Україну. Вона вже і на потужних реформаторів скоро санкції накладе.
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дениска просто тупой и не понимает что происходит, он за конфетку тут работает
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по любому мордва не отказывается от коридора. только сцыкотно ей очень и сидит она тихонько на крысме и даже посмотреть ей на Херсонщину страшно. Знает удмуртская сволочь что не просто по яблу получит и сразу же из накрысма ей сбегать придется.
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Це щоб пояснити де Семенченко дівся?
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Каждый прогул, это воровство налогов с карманов украинцев. Думаю что в конституции Украины, необходимо внести изменения об обязанностях депутатов, где указать пункт о невыходе на рабочее место, будет наказываться лишением зарплаты или увольнением по статье в зависимости от частоты прогулов.
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кому необходимо? это ты вопрос и предложение подаешь в винницкий юденрат?
Тогда почему ты не пишешь это им сразу на идиш?
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А ты где работаешь, что у тебя есть доступ к таким документам?
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вомбат Семенченко уже год не ходит на заседания
комитета по НацБезпеке, и прогуливает заседания Рады.. в государственных делах
не участвует совсем... деньги от Курченко закончились.. И тут вдруг (!!!)
вомбат Семенченко срочно затребовал информацию с целью поездки на Восток...вывод: 1) запрос инфы это прикрытие;2) поездка на Восток с целью получения задач,
инструкций у своих кураторов из ФСБ;3) и главное: ФСБ приготовит на осень какую-то
дистабилизацию ситуации в Украине, в которой будет участвовать вомбат
Семенченко и другие провокаторы, типа Егорки Соболева, Парасюк
"БейНога", Сакварелидзе, Лизка Богуцкая и т.п...

4) поводом на дистабилизации может стать получение
Украиной Томоса и намерение ФСБ устроить в Украине религиозную бойню, что бы
провокаторы типа вомбата Семенченко попытались уничтожить Президента, Парламент,
Правительство и устроить хаос в Украине..
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Игорь Стрелков:"Кто сбил российский самолёт ИЛ-20? Когда уйдём из СИРИИ?"

https://www.youtube.com/watch?v=nr3ZRF_psoY
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Так с мостом она вроде получила наземный коридор, разве нет?
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нет. мостъ это явление временное, и самое главное - по мосту нельзя обеспечить водой крыс.
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Чому не можна забезпечити ? Крисмнашист бере два відра і пиздує через міст по воду, набирає і пиздує назад.
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мордве нельзя такую точную работу доверять. пока удмуртъ до крысма по мосту добежит вся вода в ведрах расплескается.
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Водой нельзя, тут спору нет. Другое дело - а хотят ли удмурты обеспечивать водой степной - по-большей части украинский - Крым? На мой взгляд - абсолютно не хотят - выдавливают все потенциальные зачатки сопротивления в Херсонщину. Иначе начпли бы строить водоводы с Кубани и Дона вместе с мостом.
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там не только степной ( северный крысм обезвоживается. Но и все восточное побережье ( ниже гор). В общем объеме это более 50 % территории накрысма. Решения по воде нет и быть не может кроме как возобновления снабжения с Херсонщины, но этого не будет.
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До 60-х годов там как-то жили, Севастополь так вообще не зависел от канала, также будут жить и сейчас. Несогласные уедут в Херсонщину. Именно это и надо Кремлю.
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естественно жили. Только сколько населения было до 60 годов на крысме? Какая полщадь сельхозугодий была до 54 го года?.
Повторяю. Вопрос с водой для крыс невозможно решить без изгнания русни и их прихлебателей из числа крысьчан. С каждым годом водный баланс на крысме только ухудшается.
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По переписи 1959 года 1,2 млн. человек. Столько мордва и сейчас планирует оставить.
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Говорят что в окупированном крыму сейчас народу больше чем было до окупации. Больше миллиона бурятов и кацапов из северных регионов Федораски понаехало.
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Брехня. Представьте что в Ваш город въехало +50% народа. Где они тупо будут жить? В санаториях?
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уже и столько не получится. т.к. подземные водные горизонты выработаны а поступлений поверхностных вод ( просачивания из канала ) нету и не будет.
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Столько было до канала, значит и сейчас возможно. В конце концов Крым не самое засушливое место на Земле. Далеко не Эмираты и даже не Кипр. Миллион жителей он напоит полюбасу, да что там - до сих пор поит 2,5 миллиона.
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Ну до 60-х годов и климат был совсем другой. +40 тепла было очень редкое явление. А теперь в Киеве персики уже полным ходом выращивают.
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Тихенько, петя думає що там ще сваї забивають.
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Коридор на Кубань, и только транспортный.
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Пеца не прекращает нас страшить,иесли будем сильно сопротивляться реформам соевых то Вова может напасть.Пеца знает все планы Вовы,и потому закрадывается мысль что они действуют согласованно
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Вальцман в Липецк слиняет уже через год, интересно, куда его шавки денутся.
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на гилляки все соевые шныри пойдут. И даже те которые попытаются перекраситься и заявить о своем антишыкаладизме.
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План "Б" у них Бойко, як не як з однієї партії вийшли
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А якщо бойко чи рабі новіч виграє, куди тоді всі ми будемо тікати?
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Сомневаюсь что он успеет сесть на трон даже если он выиграет. Никто уже не будет ждать пока очередной кремлевский прихвостень возьмется за руль
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Так 112 он на всю вже прославляє ахметку, інтери-хуїнтери і йому подібні волають за ригоаналіа, аж гай шумить, а там греяка і 200 гривень зроблять свою справу.
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Порохобот, а че ты о Йуле всегда беспокоишься? У тебя психические комплексы от бублика у нее на голове?
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Порохобот-подхуйлятник, беги в кассу ольгино, свои 85 рублей на флакон боярки ты сегодня заработал.
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Петя, хватит намекать Хуйлу что ему делать...если начнется полноценный замес, ты как вредитель первый подлежиш растрелу!
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Так петя введе воєнний стан і вибори тютю
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не прокатит. вместо отмены выборов народ гарантировано отправит лолу на тю тю, т.е. на гилляку.
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Народ вже так затуркали, що він вже й сам не розуміє, що відбувається, як не тарифами шокують то штрафами за порушення ПДР, то ще якісь "покращення" вводять. Всі на даний час думають як сімю прокормити і за жк послуги заплатити, а хто й взагалі покидає країну
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На той час вже ніякий стан не допоможе. Ввести можна буде тільки холодну клізму.
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Ніхто, нічого вводити не буде. Всі чекали військових дій від мокшан, перед "виборами" пуйла, все і так походить непогано, по сценарію. Росія не відмовляється від своїх планів з отримання наземного коридору в окупований Крим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3366 Навіщо лишні рухи в непотрібному напрямку, а мокша нікуди не полізе бо там фірташа і ахметкин бізнес, вони не допустять, бо мокшани все пересруть. Не даром ахмет фінансує "оплот", про який , до речі, ніколи не повідомляють в ЗМІ.

Пастор уже п'ятий рік , кожен місяць, кричіть про "повномасштабне".
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А построить новый патронный завод в Украине, взамен утраченного на Донбассе, в планах у главнокомандующего Порошенко есть? Или мы патроны в России купим, если что? Ющенко больницу будущего хотя бы попытался построить.
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патронный завод для соевых - зло. это подкоп под безальтернативное мыролюбство юденрата.
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конечно нет. зачем Украинской армии патроны? С кем она собралась воевать ?
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Кто-то ещё верит в эту хрень ??? Патологический лгун . Украинский аналог путина , оба за власть будут цепляться до последнего . Аж , тошнит от этого ... я тот . кто вам нужен ... ну , переизберите меня ... На рвотный рефлек5с тянет от этого блеяния .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым, - Порошенко
 
 
 
 
 
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