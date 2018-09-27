 Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии передачи двух патрульных катеров класса Island на базе Береговой охраны США в Балтиморе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.

"Россия подрывает свободу морей и мореплавания в Азовском море, трусливо охотясь и запугивая коммерческие корабли. Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым. Поскольку поддержка оккупации - не дешевое дело.

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Столкнувшись с сильным противодействием на суше, Россия испытывает водное пространство для возможного нападения с моря. Как уличный хулиган, Москва наносит удар. Если нет никакой реакции - делает еще один удар. Наша задача - убедить Кремль в нашей решимости по защите берегов Украины", - заявил Порошенко.

Напоминаем, сегодня в Балтиморе состоялась передача ВМС Украины двух патрульных катеров класса Island.

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