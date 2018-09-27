 Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии передачи двух патрульных катеров класса Island на базе Береговой охраны США в Балтиморе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.
"Россия подрывает свободу морей и мореплавания в Азовском море, трусливо охотясь и запугивая коммерческие корабли. Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым. Поскольку поддержка оккупации - не дешевое дело.
Столкнувшись с сильным противодействием на суше, Россия испытывает водное пространство для возможного нападения с моря. Как уличный хулиган, Москва наносит удар. Если нет никакой реакции - делает еще один удар. Наша задача - убедить Кремль в нашей решимости по защите берегов Украины", - заявил Порошенко.
Напоминаем, сегодня в Балтиморе состоялась передача ВМС Украины двух патрульных катеров класса Island.
Тогда почему ты не пишешь это им сразу на идиш?
комитета по НацБезпеке, и прогуливает заседания Рады.. в государственных делах
не участвует совсем... деньги от Курченко закончились.. И тут вдруг (!!!)
вомбат Семенченко срочно затребовал информацию с целью поездки на Восток...вывод: 1) запрос инфы это прикрытие;2) поездка на Восток с целью получения задач,
инструкций у своих кураторов из ФСБ;3) и главное: ФСБ приготовит на осень какую-то
дистабилизацию ситуации в Украине, в которой будет участвовать вомбат
Семенченко и другие провокаторы, типа Егорки Соболева, Парасюк
"БейНога", Сакварелидзе, Лизка Богуцкая и т.п...
4) поводом на дистабилизации может стать получение
Украиной Томоса и намерение ФСБ устроить в Украине религиозную бойню, что бы
провокаторы типа вомбата Семенченко попытались уничтожить Президента, Парламент,
Правительство и устроить хаос в Украине..
https://www.youtube.com/watch?v=nr3ZRF_psoY
Повторяю. Вопрос с водой для крыс невозможно решить без изгнания русни и их прихлебателей из числа крысьчан. С каждым годом водный баланс на крысме только ухудшается.
Пастор уже п'ятий рік , кожен місяць, кричіть про "повномасштабне".