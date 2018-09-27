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 Экономика
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Все про:суд (21364) Укринтерэнерго (14)

 Подольский суд Киева не признал решение российского суда о взыскании с "Укринтерэнерго" $6,7 млн в пользу "Интер РАО ЕЭС"

Подольский районный суд Киева отказал в признании и исполнении на территории Украины решения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ о взыскании с ГП "Укринтерэнерго" $6,7 млн в пользу российского ЗАО "Интер РАО ЕЭС".

Об этом сообщила пресс-служба "Ильяшев и Партнеры" (представляет интересы "Укринтерэнерго"). Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

"Спор касается поставок российской электроэнергии на территории Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах. Суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства и постановил, что украинское госпредприятие не обязано выплачивать 190 млн грн в пользу российского монополиста. Мы были убеждены в безупречности правовой позиции "Укринтерэнерго" в данном деле и рады справедливому и непредвзятому разрешению спора", - цитирует пресс-служба старшего партнера юридической фирмы Романа Марченко.

Как сообщалось, ранее юристам удалось не допустить получения "Интер РАО ЕЭС" исполнительного листа в России по требованиям к "Укринтерэнерго". Спор был передан на рассмотрение украинского суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3088500
 
 
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как-то у Рашки черная полоса сплошная.. то евреи подставят ведролет под сирийцев.. то геев-ГРУшников раскрыли на мелочах.. то злые укропы с электрикой прокинули
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"Підприємство створювалось з метою ефективної реалізації експортного потенціалу енергетичного комплексу України."
тобто барыжничать киловаттами...нарвались мокши.
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Петр Алексееч не доволен будет, низзя торговых партнеров обижать.
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Подольский районный суд не признал решение Международного коммерческого арбитражного суда.))
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Шось у лиси здохло. Хотя на таком уровне подыграть параше судейские не рискнули, а вот добровольца посадить или сепара отпустить тут они первые.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПодольский суд Киева не признал решение российского суда о взыскании с "Укринтерэнерго" $6,7 млн в пользу "Интер РАО ЕЭС"
 
 
 
 
 
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