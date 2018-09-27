 Подольский суд Киева не признал решение российского суда о взыскании с "Укринтерэнерго" $6,7 млн в пользу "Интер РАО ЕЭС"

Об этом сообщила пресс-служба "Ильяшев и Партнеры" (представляет интересы "Укринтерэнерго"). Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

"Спор касается поставок российской электроэнергии на территории Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах. Суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства и постановил, что украинское госпредприятие не обязано выплачивать 190 млн грн в пользу российского монополиста. Мы были убеждены в безупречности правовой позиции "Укринтерэнерго" в данном деле и рады справедливому и непредвзятому разрешению спора", - цитирует пресс-служба старшего партнера юридической фирмы Романа Марченко.

Как сообщалось, ранее юристам удалось не допустить получения "Интер РАО ЕЭС" исполнительного листа в России по требованиям к "Укринтерэнерго". Спор был передан на рассмотрение украинского суда.