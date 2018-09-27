 Завод "Кузня на Рыбальском" будет продан как целостный комплекс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.
По данным пресс-службы, ООО "Строй-Реновация" является обществом, единственным владельцем которого является ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском", "и потому подлежит отчуждению вместе с ним".
Кроме того, завершается возврата (обратный выкуп) ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком "земельного участка возле вокзала.
Завод будет продан как единый комплекс, сообщили в пресс-службе.
"Соглашение имеет прозрачный характер, ее сопровождает всемирно известная аудиторская компания Ernst & Young. Группа ТАС как потенциальный покупатель публично подтвердила свои намерения, что свидетельствует о высоком уровне доверия между участниками будущего соглашения и о взаимной ответственности по своим обязательствам", - говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию об отчуждении имущества завода "Кузня на Рыбальском" в пользу ООО "Строй-Реновация".
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Имущество передали новообразованной компании, бенефициаром которой также является президент Порошенко.
Перед продажей завода президента Петра Порошенко и его соратника Игоря Кононенко «Кузница на Рыбацком» (бывшая «Ленинская кузня» - Пророк) свыше 60 000 м.кв. недвижимости передали компании «Строй-Реновация». Операцию провернули за полтора месяца до публичного сообщения о подготовке завода к продаже, 14-16 августа, о чем свидетельствуют официальные выдержки из госреестра недвижимости.
Как отмечает Bihus.Info, компания «Строй-Реновация» была основана три месяца назад самой ПАО «Кузница на Рыбацком», а ее конечными бенефициарами являются также Петр Порошенко и Игорь Кононенко.
Среди переданной недвижимости - цеха, склады и верфь. Судя из оснований, указанных в выписке из реестра, имущество передано «Строй-Реновации» безвозмездно.
По информации из финансового отчета «Кузницы на Рыбацкой» за 2017 год, их основные средства оценивались в свыше 275 миллионов гривен, инвестиционная недвижимость - в более чем 28 миллионов. В то же время уставный капитал фирмы «Строй-Реновация» составляет 6 миллионов гривен.
Среди основных причин, которые могли побудить владельцев передать перед продажей недвижимость компании новой фирме, юристы выделяют желание потенциального покупателя защитить имущество от возможных посягательств, или избежать выплаты обязательств, которые накопились в «Кузнице на Рыбацком» за предыдущие годы.
«Подобная передача имущества используется, чтобы предотвратить наложению возможных отягощений, или обращению взыскания на имущество, например за долги перед партнерами, или невыполненные налоговые обязательства», - отметил руководитель департамента корпоративного права компании «Юримекс» Святослав Кибец.
Он добавил, что подобная практика не гарантирует намерение покупателя избежать выплаты долгов, но вполне позволяет ему это сделать.
«Во-первых, такая операция делает невозможным какие-то быстрые действия, например, арест имущества или запрет его передачи, со стороны государства или кредиторов. Во-вторых, через 12 месяцев после передачи имущества истекает срок, с которым законодательство о банкротстве связывает возможность признания передачи имущества недействительной как такой, что противоречит интересам должника. Если проще, то через год после передачи активов другой фирме, компанию можно вводить в банкротстве, не выплачивая долги, но сохраняя все активы», - рассказал эксперт.
Согласно финансовому отчету за 2017-й год «Кузница на Рыбацком» имела более 178 миллионов гривен кредиторского долга за товары, работы и услуги, более 78 миллионов гривен - по расчетам с бюджетом и более 1,1 миллиарда гривен - по полученным авансам.
В то же время в реестре отмечается, что основной вид деятельности «Строй-Реновации» - «организация строительства зданий». Сейчас рядом с «Кузницей на Рыбацком» возводится скандальный жилой комплекс «Rybalsky», который журналисты связывают с депутатом Нестором Шуфричем и экс-главой Госкомпредпринимательства Михаилом Бродским.
Ранее СМИ много писали о различных коррупционных схемах, задействованных на этом заводе Порошенко:
- Президенту-клептократу напомнили о коррупции на его заводе «Ленинская кузня»
- «Кузня» Порошенко-Кононенко купила 3 тысячи тонн сыра ради уклонения от уплаты налогов - расследование
- Как завод Порошенко стал прокладкой в ремонте «Гетьмана Сагайдачного»
- Завод Порошенко лихо заполучил подряды на ремонт судов на 64 млн
- ВМС Украины приняли на вооружение еще 2 ненужных катера, сделанных на заводе Порошенко
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Картинки по запросу бегство Порошенко - фотоВыиграть выборы с электоральной поддержкой такого уровня ему будет крайне сложно, практически нереально…
В день рождения президента Украины Петра Порошенко, 26 сентября, астролог Влад Росс составил его гороскоп на 2019 год.
Об этом передает издание «Главред».
«Первое, что бросается в глаза - положение Луны в его гороскопе: в этом году Луна будет находиться в самом низу его гороскопа (в астрологии это называется «подвал»). А Луна означает народ, поддержку общества, уровень популярности. Так вот поддержка народа и популярность Порошенко в 2019 году, с точки зрения звезд, будет на самом низком уровне, на самом низком пределе, который только может быть», - спрогнозировал эксперт.
Росс отметил, что при такой особенности положения звезд, сколько бы Порошенко ни пытался поднять собственный рейтинг с помощью административного ресурса, максимальным результатом может стать только выход во второй тур.
«Выиграть выборы с электоральной поддержкой такого уровня ему будет крайне сложно, практически нереально. Для сравнения - в 2014 году Луна в гороскопе Порошенко была на вершине, в зените, то есть поддержка народа была велика. И, учитывая это, еще в феврале 2014 года я предсказывал ему президентство. А сейчас все наоборот - Луна в «подвале»: при таком положении Луны в гороскопе выиграть выборы человеку будет очень сложно. Хотя - у него будет большая поддержка со стороны олигархов и других влиятельных людей, имеющих деньги», - объяснил астролог.
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Несмотря на это, по словам эксперта, в политической карьере Порошенко не будет поставлена точка.
«Порошенко после выборов 2019 года останется в политике. Это не Яценюк, который ушел раз и навсегда. Вполне возможно, Порошенко будет участвовать в парламентских выборах под каким-то там номером», - добавил Росс.
Астролог также спрогнозировал, что после провала на выборах большую часть времени Порошенко будет проводить за границей.
«Следует отметить еще один интересный момент - у Порошенко в 2019 году просматривается очень благоприятная ситуация за границей. Возможно, он будет проворачивать какие-то финансовые дела, связанные с недвижимостью за границей. Также не исключено, что во второй половине 2019 года он будет проводить много времени именно там, за рубежом, а в Украине он будет бывать крайне мало», - резюмировал Росс.
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https://goo.gl/5gsrEJ
🤑
ННююю и днюха совпала с днем кондома... а енто знак свыше, мля!
🤣
тобто - замість петі - будуть тігіпкі на оборонних замовленнях гроші і піяр отримувати?!
Украина - 134
Это все что нужно знать о рошеновских псевдореформах
Порохоботы! Фас!
Несколько десятков парламентариев потребовали сегодня от президента Петра Порошенко публичного ответа по ряду вопросов - в частности, относительно возможного злоупотребления властью и наличии у главы государства бизнеса в России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).
Соответствующее письмо-обращение обнародовал внефракционный нардеп Виктор Чумак, который будет баллотироваться на пост президента на выборах в 2019 году.
«Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, руководители фракции «Самопомич» и многие другие», - указывает Чумак.
Как свидетельствует обнародованный нардепом документ, депутаты требуют «публичного разъяснения всех фактов, которые были обнародованы украинскими и иностранными СМИ и имеют признаки преступления».
В частности Порошенко просят опровергнуть или подтвердить наличие не задекларированного имущества, выведенного в оффшоры, незадекларированного зернового и крахмального бизнеса в Российской Федерации.
От главы государства хотят услышать, злоупотреблял ли он властью при проведении тендеров на поставку украинской армии, и при заказе ремонта фрегата «Гетман Сагайдачный» предприятию «Завод «Кузня на Рыбальском».
Кроме того, Порошенко задают вопросы относительно внедрения схемы «Роттердам +», которая в результате закупки угля по завышенным ценам привела к повышению тарифов на коммунальные услуги и обогатила олигарха Рината Ахметова.
Президента спрашивают, действительно ли он осуществлял подкуп народных депутатов, а за регистрацию кандидатом в Верховную Раду Александра Онищенко получил взятку в 6 миллионов долларов.
Среди других вопросов к президенту: распределение 1,5 миллиарда конфискованных «средств Януковича», совместное ведение бизнеса с олигархом Григоришиным, контроль над силовыми и антикоррупционными структурами, «использование инструмента лишения гражданства для политических репрессий», установление контроля над СМИ и тому подобное.
При этом подписанты настаивают на откровенном разговоре с Порошенко в формате пресс-конференции или открытой встречи за круглым столом, которую будут транслировать ведущие телеканалы.
«Ответы на некоторые случаи, которые предоставляла Администрации президента и ваша пресс-служба не являются удовлетворительными», - отмечают нардепы.
«Народные депутаты, журналисты и другие сограждане хотят услышать Вашу «прямую речь». Уклонение от ответов будет означать сознательный отказ от демократических практик и окончательный регресс к тоталитарному стилю управления», - заявляют авторы обращения.
Стоит отметить, что почему-то Чумак лишь сейчас озаботился фактом наличия у Порошенко бизнеса в России (и бизнеса с Россией), хотя об этом много писалось в СМИ на протяжении последних четырех с половиной лет. Вот лишь некоторые из таких публикаций:
- Не липецкой фабрикой единой! Кроме нее Порошенко тайно владеет еще двумя предприятиями в РФ - расследование
- Российская нефть для Порошенко и ЛДНР - журналистское расследование
- Инвестбанкир Порошенко инвестирует в бизнес в стране-агрессоре
- Предприятие президента Украины Порошенко помогало стране-агрессору строить мост из России в оккупированный Крым
- Бизнес с Россией приносит президенту Украины Порошенко огромные доходы - расследование. Видео
- Порошенко может владеть в России ещё целым пучком бизнесов, помимо своих аграрно-пищевых активов - расследование
- Липецкая фабрика «Рошен» продолжила платить налоги в бюджет РФ, а «слепой траст» - не совсем «слепой»
Впрочем, все же, «лучше поздно, чем никогда». Кроме того, возможно, этот вопрос окажется удачным политтехнологическим ходом против Порошенко накануне выборов…
Метки: бизнес По0рошенко в России, Виктор Чумак
https://goo.gl/BMq2g3
ВОООТ и началося рукоблудство!!
Перед продажей завода президента Петра Порошенко и его соратника Игоря Кононенко «Кузница на Рыбацком» (бывшая «Ленинская кузня» - Пророк) свыше 60 000 м.кв. недвижимости передали компании «Строй-Реновация». Операцию провернули за полтора месяца до публичного сообщения о подготовке завода к продаже, 14-16 августа, о чем свидетельствуют официальные выдержки из госреестра недвижимости.
Как отмечает Bihus.Info, компания «Строй-Реновация» была основана три месяца назад самой ПАО «Кузница на Рыбацком», а ее конечными бенефициарами являются также Петр Порошенко и Игорь Кононенко.
Среди переданной недвижимости - цеха, склады и верфь. Судя из оснований, указанных в выписке из реестра, имущество передано «Строй-Реновации» безвозмездно.
По информации из финансового отчета «Кузницы на Рыбацкой» за 2017 год, их основные средства оценивались в свыше 275 миллионов гривен, инвестиционная недвижимость - в более чем 28 миллионов. В то же время уставный капитал фирмы «Строй-Реновация» составляет 6 миллионов гривен.
Среди основных причин, которые могли побудить владельцев передать перед продажей недвижимость компании новой фирме, юристы выделяют желание потенциального покупателя защитить имущество от возможных посягательств, или избежать выплаты обязательств, которые накопились в «Кузнице на Рыбацком» за предыдущие годы.
«Подобная передача имущества используется, чтобы предотвратить наложению возможных отягощений, или обращению взыскания на имущество, например за долги перед партнерами, или невыполненные налоговые обязательства», - отметил руководитель департамента корпоративного права компании «Юримекс» Святослав Кибец.
Он добавил, что подобная практика не гарантирует намерение покупателя избежать выплаты долгов, но вполне позволяет ему это сделать.
«Во-первых, такая операция делает невозможным какие-то быстрые действия, например, арест имущества или запрет его передачи, со стороны государства или кредиторов. Во-вторых, через 12 месяцев после передачи имущества истекает срок, с которым законодательство о банкротстве связывает возможность признания передачи имущества недействительной как такой, что противоречит интересам должника. Если проще, то через год после передачи активов другой фирме, компанию можно вводить в банкротстве, не выплачивая долги, но сохраняя все активы», - рассказал эксперт.
Согласно финансовому отчету за 2017-й год «Кузница на Рыбацком» имела более 178 миллионов гривен кредиторского долга за товары, работы и услуги, более 78 миллионов гривен - по расчетам с бюджетом и более 1,1 миллиарда гривен - по полученным авансам.
В то же время в реестре отмечается, что основной вид деятельности «Строй-Реновации» - «организация строительства зданий». Сейчас рядом с «Кузницей на Рыбацком» возводится скандальный жилой комплекс «Rybalsky», который журналисты связывают с депутатом Нестором Шуфричем и экс-главой Госкомпредпринимательства Михаилом Бродским.
Ранее СМИ много писали о различных коррупционных схемах, задействованных на этом заводе Порошенко:
- Президенту-клептократу напомнили о коррупции на его заводе «Ленинская кузня»
- «Кузня» Порошенко-Кононенко купила 3 тысячи тонн сыра ради уклонения от уплаты налогов - расследование
- Как завод Порошенко стал прокладкой в ремонте «Гетьмана Сагайдачного»
- Завод Порошенко лихо заполучил подряды на ремонт судов на 64 млн
- ВМС Украины приняли на вооружение еще 2 ненужных катера, сделанных на заводе Порошенко https://www.economics-prorok.com/2018/09/порошенко-перед-продажей-своего-заво