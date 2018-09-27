 Завод "Кузня на Рыбальском" будет продан как целостный комплекс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы, ООО "Строй-Реновация" является обществом, единственным владельцем которого является ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском", "и потому подлежит отчуждению вместе с ним".

Кроме того, завершается возврата (обратный выкуп) ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком "земельного участка возле вокзала.

Завод будет продан как единый комплекс, сообщили в пресс-службе.

"Соглашение имеет прозрачный характер, ее сопровождает всемирно известная аудиторская компания Ernst & Young. Группа ТАС как потенциальный покупатель публично подтвердила свои намерения, что свидетельствует о высоком уровне доверия между участниками будущего соглашения и о взаимной ответственности по своим обязательствам", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию об отчуждении имущества завода "Кузня на Рыбальском" в пользу ООО "Строй-Реновация".

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