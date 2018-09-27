 Россия пытается осложнить жизнь каждого американца, - госсекретарь США Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в "злых намерениях" по отношению к США и в попытках "усложнить жизнь всем американцам" накануне выборов в Конгресс и местные органы власти.
Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки". Заявление прозвучало после обнародования выводов американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.
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По мнению Госсекретаря, Москва намерена повторить свое вмешательство на промежуточных выборах в Конгресс в этом году.
"Не сомневаюсь, что Россия приложит все усилия, чтобы усложнить жизнь всем американцам", – сказал Помпео, когда его спросили о планах Москвы.
"Это продолжается десятилетиями, так что американский народ должен знать: правительство США активно трудится над тем, чтобы Россия, Китай, Иран и Северная Корея, все, у кого есть злые намерения по отношению к Америке, не имели возможности существенно вмешаться в американские выборы", – добавил Помпео.
"Мы старательно работаем над этим, и я уверен, что мы сможем этого достичь", – подчеркнул главный американский дипломат.
"Нынешняя администрация США оказывает сопротивление России сильнее, чем любая другая со времен холодной войны", – отметил он.
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Ранее специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что США помогают Украине противодействовать возможному вмешательству России в выборы 2019 года.
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Все кто хотят вмешиваются в выборы самой процветающей и самой могущественной страны. Ну как это понимать? Это может не страна, а проходной двор? Заходи и вмешивайся! Завтра вмешается Зимбабве и Гондурас.Источник: https://censor.net.ua/n3088498.
По сути новости все верно.