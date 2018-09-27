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 Россия пытается осложнить жизнь каждого американца, - госсекретарь США Помпео

Майк Помпео уверен, что Москва опять попытается вмешаться в процесс голосования во время выборов в Конгресс Соединенных Штатов.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в "злых намерениях" по отношению к США и в попытках "усложнить жизнь всем американцам" накануне выборов в Конгресс и местные органы власти.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки". Заявление прозвучало после обнародования выводов американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

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По мнению Госсекретаря, Москва намерена повторить свое вмешательство на промежуточных выборах в Конгресс в этом году.

"Не сомневаюсь, что Россия приложит все усилия, чтобы усложнить жизнь всем американцам", – сказал Помпео, когда его спросили о планах Москвы.

"Это продолжается десятилетиями, так что американский народ должен знать: правительство США активно трудится над тем, чтобы Россия, Китай, Иран и Северная Корея, все, у кого есть злые намерения по отношению к Америке, не имели возможности существенно вмешаться в американские выборы", – добавил Помпео.

"Мы старательно работаем над этим, и я уверен, что мы сможем этого достичь", – подчеркнул главный американский дипломат.

"Нынешняя администрация США оказывает сопротивление России сильнее, чем любая другая со времен холодной войны", – отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия РФ, - Sky News

Ранее специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что США помогают Украине противодействовать возможному вмешательству России в выборы 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3088498
 
   
 Топ комментарии
 
Да обрежьте федераске интернет..
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Добавте санкцій, усложніть житя раскі федераскі.
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_Ты прав, путлера давно пора ликвидировать! Это ясно и с этим никто не спорит. Но вопрос ведь в том, что вся эта проклятая богом страна складывается из таких же путлеров, только масштабом помельче.
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Да обрежьте федераске интернет..
🤑
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Россия, Китай, Иран и Северная Корея...

Все кто хотят вмешиваются в выборы самой процветающей и самой могущественной страны. Ну как это понимать? Это может не страна, а проходной двор? Заходи и вмешивайся! Завтра вмешается Зимбабве и Гондурас.Источник: https://censor.net.ua/n3088498.
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_Ты прав, путлера давно пора ликвидировать! Это ясно и с этим никто не спорит. Но вопрос ведь в том, что вся эта проклятая богом страна складывается из таких же путлеров, только масштабом помельче.
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_Давно хотел тебя спросить, а зачем ты свои просты начинаешь со знака подчеркивания? Просто что бы спрашивали?
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Добавте санкцій, усложніть житя раскі федераскі.
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Ой, Майк, а у нас, в Украине, рашка ваще войну ведет. И уж стольким укранцам жизнь усложнила! Может ты не знал?!
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Он Госсекретарём в Америке или Украине работает?
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Ну если он,будучи Госсекретарем, не знает, что происходит в горячих точках в мире, то может меня на эту должность возьмут?! Я каждое утро новости читаю.
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ну плин, это уже не серёзно, ну как то по расеискому ладу, везде госдеп выноват, но потом перечитал и ключевое слово пытается - то меняется смысл, ведь не внимательно прочитав можно и в канаву зарулить.
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Голубь мира "Трамп играет на страхах американцев" какой-то он стремный и не последовательный...
По сути новости все верно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия пытается осложнить жизнь каждого американца, - госсекретарь США Помпео
 
 
 
 
 
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