 Россия пытается осложнить жизнь каждого американца, - госсекретарь США Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в "злых намерениях" по отношению к США и в попытках "усложнить жизнь всем американцам" накануне выборов в Конгресс и местные органы власти.



Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки". Заявление прозвучало после обнародования выводов американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

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По мнению Госсекретаря, Москва намерена повторить свое вмешательство на промежуточных выборах в Конгресс в этом году.



"Не сомневаюсь, что Россия приложит все усилия, чтобы усложнить жизнь всем американцам", – сказал Помпео, когда его спросили о планах Москвы.



"Это продолжается десятилетиями, так что американский народ должен знать: правительство США активно трудится над тем, чтобы Россия, Китай, Иран и Северная Корея, все, у кого есть злые намерения по отношению к Америке, не имели возможности существенно вмешаться в американские выборы", – добавил Помпео.



"Мы старательно работаем над этим, и я уверен, что мы сможем этого достичь", – подчеркнул главный американский дипломат.



"Нынешняя администрация США оказывает сопротивление России сильнее, чем любая другая со времен холодной войны", – отметил он.

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