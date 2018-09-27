 СБУ неизвестно о заявленном Луценко расследовании дела о двойном гражданстве на Закарпатье, - Гитлянская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Громадському".

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя информацию о присвоении венгерского гражданства в консульстве страны в Берегово Закарпатской области, 27 сентября заявил, что "соответствующее производство зарегистрировано", его расследует СБУ, а ГПУ ведет процессуальный надзор.

"Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Если есть доказательства о получении двойного гражданства, это должно наказываться", – заявил Луценко.

"Я ничего об этом не знаю. Это странное заявление, и насколько я знаю, в украинском законодательстве отсутствуют положения об ответственности за приобретение гражданства другого государства", – заявила Гитлянская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует выдачу паспортов Венгрии гражданам Украины. Получение двойного гражданства должно быть наказано, - Луценко