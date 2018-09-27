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Все про:гражданство (847) Закарпатье (1430) Луценко (7150) Гитлянская (141)

 СБУ неизвестно о заявленном Луценко расследовании дела о двойном гражданстве на Закарпатье, - Гитлянская

Спикер СБУ Елена Гитлянская 27 сентября заявила, что ей неизвестно о возможном расследовании фактов получения двойного гражданства украинскими гражданами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Громадському".

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя информацию о присвоении венгерского гражданства в консульстве страны в Берегово Закарпатской области, 27 сентября заявил, что "соответствующее производство зарегистрировано", его расследует СБУ, а ГПУ ведет процессуальный надзор.

"Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Если есть доказательства о получении двойного гражданства, это должно наказываться", – заявил Луценко.

"Я ничего об этом не знаю. Это странное заявление, и насколько я знаю, в украинском законодательстве отсутствуют положения об ответственности за приобретение гражданства другого государства", – заявила Гитлянская. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует выдачу паспортов Венгрии гражданам Украины. Получение двойного гражданства должно быть наказано, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3088496
 
 
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Гениально...вышло у Гениального прокурора...
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да ладно, чего только по-пьяни не ляпнешь. не первый раз.
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лишайте гражданства любителей импортных паспортов...как,бля,всё запущено.
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Млодец, Гитлянская, иуду только так пока можно - очкастой мордой в говно. После выборов его, как и его патронов и подчиненных, будет судить нормальный судья, типа Ларисы Цокол.
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У плокулола деменция на фоне делирия...
🤑
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Луценко- идиот . И морда у него идиотская
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понятно, почему опохмел продлили в Киеве до 10-00!)))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ неизвестно о заявленном Луценко расследовании дела о двойном гражданстве на Закарпатье, - Гитлянская
 
 
 
 
 
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