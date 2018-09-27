 В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о личности мужчины, который фигурирует в расследовании Bellingcat и The Insider по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей под именем Анатолий Чепига. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Коммерсант".
"У нас нет каких-то других данных", – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, настаивают ли в Кремле, что Боширов – гражданское лицо. "Пока те данные, которыми оперируем мы, это то, что было сказано президентом (Путиным – ред.) и потом было сказано самими гражданами России", – отметил Песков
На вопрос, действительно ли президент России вручил награду Героя России господину Чепиге в 2014 году и похож ли этот человек на россиянина Руслана Боширова, Дмитрий Песков сказал: "Много людей похожи друг на друга, но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией".
На просьбу проверить информацию о присвоении Анатолию Чепиге звания Героя России и кого именно президент РФ наградил, господин Песков сказал: "Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию".
Из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
КаСабы обсуждают эту тему
военторзі, сексшопі можна запросто купити
Тьху заплутався..
- они гражданские
-конечно гражданские
Пусть объяснят, что они разные люди!
Пуйло любит многоходовочки.
Заявлено два лица, на обоих есть документы, ну и поставьте их рядом на прессухе, а мы посмотрим.
🤣
- Это мы, но не там.
- Это там, но не здесь.
- Это здесь, но не мы.
🤑
СМИ сообщают, что ФСБ якобы ищет людей, которые слили паспортные данные "Петрова", "Боширова" и Чепиги. Это очевидная подстава для ГРУ. Ведь таким образом ФСБ фактически официально подтверждает подлинность этих данных.
Вообще, есть такое ощущение, что оглушительный провал конкурентов из военной разведки стал большим подарком для ФСБ. Возможно, именно она сама и слила паспортные данные "солсберецких" отравителей. А что вполне в их традиции: сами слили, сами и расследуют.
Ничего удивительного: отношения военной разведки и ФСБ (КГБ) всегда были напряженными, а в последнее время, в связи с обострением конкуренции за сокращающиеся ресурсы, еще ухудшились.https://charter97.org/ru/news/2018/9/27/306893/
Через 2 недели готовьтесь услышать новую, отборную, наглухо отбитую, лапшично-идиотскую, абсолютно фантастическую и неприкрытую ложь.
из шпионов...в п*дики....
из п*диков... в хероев-орденоносцев раши
из хероев...в клоуны
из клоунов - скорее всего...в говно...в смысле в перегной
(ибо из говна они и не перерождались)
Кому пообещали? Нам, нормальным людям, включая англичан и т.д. плевать на ваши пустые обещания, т.к. давно знаем им цену. Тем более, когда эта вонь идет от секретаря нелегитимного президента нелегитимной расиси.
уже некого проверять)))
.
КОГДА ???
.
В спорте , в политике , в военщие и т д ??
,
КОГДА ???
.
Хоть один пример ??????