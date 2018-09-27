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Все про:Песков (854) Скрипаль (411) Чепига (1)

 В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига

Пресс-секретарь Путина Песков говорит, что не знает о "Боширове" и "Петрове" ничего, кроме того, что они сами о себе рассказали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о личности мужчины, который фигурирует в расследовании Bellingcat и The Insider по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей под именем Анатолий Чепига. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Коммерсант".

"У нас нет каких-то других данных", – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, настаивают ли в Кремле, что Боширов – гражданское лицо. "Пока те данные, которыми оперируем мы, это то, что было сказано президентом (Путиным – ред.) и потом было сказано самими гражданами России", – отметил Песков

На вопрос, действительно ли президент России вручил награду Героя России господину Чепиге в 2014 году и похож ли этот человек на россиянина Руслана Боширова, Дмитрий Песков сказал: "Много людей похожи друг на друга, но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией".

На просьбу проверить информацию о присвоении Анатолию Чепиге звания Героя России и кого именно президент РФ наградил, господин Песков сказал: "Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию".

Из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3088492
 
 
 Топ комментарии
 
Поздравляем полковника ГРУ Анатолия Чепигу - его физиономия сегодня на первых страницах всех газет Великобритании!!! Пацан пришёл к успеху!!!

В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 3363
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не хочет. просто постоянно срет.
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однако здраствуйте-доллар агонизирует уже 27 лет В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 7055 В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 4662
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В МОРДОВИИ ГЛАВНЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ - ИВАНУШКА ДУРАЧЁК .
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Чепига то хоть живой еще, или уже переутомился?
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Він заблудився, і вообще його там нема і ніколи не було... вообще таких баширових-чепіг в военторзі, сексшопі можна запросто купити
Тьху заплутався..


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Но вот пескова очень трудно с кем то перепутать.У него такие выпученные глаза вроде бы все время срать хочет. В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 6454
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Когда не хочет, а все равно постоянно "тужится", то с точки зрения медицины это же "лютый песец"! В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 3872
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А то ,как он вместо баширова оказался чепигой не хотят проверить?
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Скоро он скажет, что Чепига еще в прошлом году героически погиб в Сирии... В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 601
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включил дурака. это для мокшан нормально.
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На х-ла стрелки перевел, гнида. Фактически шефа пацтавил, вместо шоб от какашек его дряблую попку вылизывать. Бунт на корабле?
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ихтамнет, явамниверю, вывсеврети - эти бессмертные слова должны быть изображены на московитском гербе.
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блин, если признает, то его не ликвидирует, то мне снижается прогноз на 50%, ведь несколько дней осталось, кстати, может тот второй спасёт зитуацию.
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Тут есть один блуждающй фактор - московия,Сэр. Эти двое могут подавиться некошерной мацой, а могут стать дэпутатами ГосДупы.
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да, но я писал с надеждой что за несколко недель первый обнулится - пока ещё есть время, но есть подозрение что я проиграл.
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Вот именно поэтому я никогда не заключаю пари, если это касается московии. В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 1587
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а что теперь, хуило же говорил - гражданские, ой ой ой, как же так обложались
- они гражданские
-конечно гражданские
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пхахаах кацапы, лучше попки помыльте.(проверьте) скоро туда большие писю будет заходить В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 8602 В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 8602 В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 2120
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Эти два солсберецких придурка оказались полковниками ГРУ и героями РФ. Прикиньте какие у них остальные кадры, если это "элита"
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Есть у Вас гарантия, шо два голубка - любители шпилей еще дышат?
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Может Пукин опять предложит пригласит обоих "Башировых" в студию?
Пусть объяснят, что они разные люди!
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А че будет прикольно, если додумаются срочно найти двойника.
Пуйло любит многоходовочки.
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хуйло любит многоходовочки, но у него они херово получаются
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Влад Смирнов
Заявлено два лица, на обоих есть документы, ну и поставьте их рядом на прессухе, а мы посмотрим.
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Поздравляем полковника ГРУ Анатолия Чепигу - его физиономия сегодня на первых страницах всех газет Великобритании!!! Пацан пришёл к успеху!!!

В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 3363
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Смєртєльному успєху... ☠️☠️☠
🤣
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Кацапы полностью отупели и оскотинились.
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получит ли солсберийская проститутка свою долю из миллиона, причитающейся вдовцам этих голубков? ))
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- Владимир Владимирович, вы же недавно говорили, что Боширов - обычный российский гражданин, а сами подписывали указ о его награждении званием Героя России, зная его настоящее имя. Врали? - Врал.
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- "Это не мы
- Это мы, но не там.
- Это там, но не здесь.
- Это здесь, но не мы.
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Подсказываю писькову - искать хероев среди таких, а также среди тех, кто наубивал людей и награбил имущества в Ичкерии, Украине и Сирии.


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«Несчастна та страна, которая нуждается в героях» - Бертольд Брехт

🤑
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ФСБ подставляет ГРУ?
СМИ сообщают, что ФСБ якобы ищет людей, которые слили паспортные данные "Петрова", "Боширова" и Чепиги. Это очевидная подстава для ГРУ. Ведь таким образом ФСБ фактически официально подтверждает подлинность этих данных.
Вообще, есть такое ощущение, что оглушительный провал конкурентов из военной разведки стал большим подарком для ФСБ. Возможно, именно она сама и слила паспортные данные "солсберецких" отравителей. А что вполне в их традиции: сами слили, сами и расследуют.
Ничего удивительного: отношения военной разведки и ФСБ (КГБ) всегда были напряженными, а в последнее время, в связи с обострением конкуренции за сокращающиеся ресурсы, еще ухудшились.https://charter97.org/ru/news/2018/9/27/306893/
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Похоже, пиз..ц парнишкам! Заявят, что ни БОшировых и не Чепиг ихтамнебылоатраждения! Ани даже и не радились!
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Ну-ну...
Через 2 недели готовьтесь услышать новую, отборную, наглухо отбитую, лапшично-идиотскую, абсолютно фантастическую и неприкрытую ложь.
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герой Путин наградил Кобзона званием Героя труда России /еще два кандидата для писькова/
В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 9692 В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 7710
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да...весело живут мудаки
из шпионов...в п*дики....
из п*диков... в хероев-орденоносцев раши
из хероев...в клоуны
из клоунов - скорее всего...в говно...в смысле в перегной
(ибо из говна они и не перерождались)
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Путин включил дурака и вероятно что навсегда... В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига - Цензор.НЕТ 4406
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Вата получила методички и громко кричит: «это не он!». Но вот незадача - российские журналисты съездили в Амурскую область, и местные жители подтвердили, что «Руслан Боширов» - это знакомый им Толян Чепига
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этаж москали - они завтра скажут, что то что говорили вчера - неправда
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Опоздал. Начальник транспортного цеха захарова уж віболтала всьо.
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Для перевірки вже, напевно, треба робити розкопки...☠️
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Предлагаю поручить проверку концерну Алмаз-Антей. Их эксперДные заключения выглядят очень убедительно
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В Кремле пообещали проверить...

Кому пообещали? Нам, нормальным людям, включая англичан и т.д. плевать на ваши пустые обещания, т.к. давно знаем им цену. Тем более, когда эта вонь идет от секретаря нелегитимного президента нелегитимной расиси.
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В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига

уже некого проверять)))
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та нету уже в живых этого удмуртского шпилелюбца. он уже зашкварен мордовской гебней и утопален там же, в мордовских болотах.
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А когда сатания говорила ПРАВДУ !!
.
КОГДА ???
.
В спорте , в политике , в военщие и т д ??
,
КОГДА ???
.
Хоть один пример ??????
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига
 
 
 
 
 
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