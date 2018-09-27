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 Политика Украины, За рубежом
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 Представители ЕС, США и Канады при ОБСЕ призвали Россию освободить Сущенко, Сенцова, Балуха и других украинских политзаключенных

Представители США, ЕС и Канады при ОБСЕ призвали Россию освободить украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в Москве два года назад и осужденного по сфабрикованному обвинению в шпионаже на 12 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"30 сентября исполняется два года с тех пор, как украинский журналист Роман Сущенко был незаконно задержан в Москве и позже осужден по сфабрикованному обвинению в шпионаже. 12 сентября Верховный суд РФ поддержал этот приговор. Мы присоединяемся к призывам различных стран-членов и представителя Офиса ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира в адрес России с требованием освободить Романа Сущенко ", - заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиен.

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Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене Украина подняла вопрос освобождения журналиста Сущенко, который уже два года незаконно удерживается Кремлем. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук призвал российский режим к немедленному и безусловному освобождению незаконно осужденных Романа Сущенко, Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Этот призыв был поддержан на заседании и делегацией Евросоюза. В заявлении от имени всех 28 государств-членов Постоянный представитель Евросоюза при ОБСЕ Иоаннис Враилас призвал РФ к немедленному освобождению журналиста Романа Сущенко, кинорежиссера Олега Сенцова, активиста Владимира Балуха и других незаконно удерживаемых украинцев.

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Кроме того, с призывом к России освободить украинских политзаключенных выступил и представитель Канады при ОБСЕ.

Напоминаем, на сегодня в России и оккупированом Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088491
 
 
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ЗМІ: віце-прем'єр уряду Азарова купляє завод у міністра уряду Азарова.
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Представники ЄС закликали звільнити українських заручників, але голос Німеччини сховався за газогоном ПП2.
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сайт гавно - тогда и "новость" гавнище...!)))
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Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER.

😇
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С уваженьем. Дата, подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь,
Мы напишем в Спортлото!
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_Призыватели ветра! Им главное прокукарекать, а там хоть и не рассветай. Главное формальности, а не результат...
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Уройте )(уйла! И все автоматически освободятся!
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Эти ничтожества только языком трепать горазды! Только поэтому и возник, и окреп рашизм.
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Да, я, не будучи женщиной атлетической наружности, никогда и низачто не пройду мимо,если обижают слабого. И мне пофиг даже, если это стадо ублюдков! И до сих пор мне все удавалось. И меня удивляет, как такие крутые европейцы и американцы, наблюдают, как Украина отбивается от безумного урода с яо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители ЕС, США и Канады при ОБСЕ призвали Россию освободить Сущенко, Сенцова, Балуха и других украинских политзаключенных
 
 
 
 
 
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