 Представители ЕС, США и Канады при ОБСЕ призвали Россию освободить Сущенко, Сенцова, Балуха и других украинских политзаключенных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"30 сентября исполняется два года с тех пор, как украинский журналист Роман Сущенко был незаконно задержан в Москве и позже осужден по сфабрикованному обвинению в шпионаже. 12 сентября Верховный суд РФ поддержал этот приговор. Мы присоединяемся к призывам различных стран-членов и представителя Офиса ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира в адрес России с требованием освободить Романа Сущенко ", - заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиен.

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Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене Украина подняла вопрос освобождения журналиста Сущенко, который уже два года незаконно удерживается Кремлем. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук призвал российский режим к немедленному и безусловному освобождению незаконно осужденных Романа Сущенко, Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Этот призыв был поддержан на заседании и делегацией Евросоюза. В заявлении от имени всех 28 государств-членов Постоянный представитель Евросоюза при ОБСЕ Иоаннис Враилас призвал РФ к немедленному освобождению журналиста Романа Сущенко, кинорежиссера Олега Сенцова, активиста Владимира Балуха и других незаконно удерживаемых украинцев.

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Кроме того, с призывом к России освободить украинских политзаключенных выступил и представитель Канады при ОБСЕ.

Напоминаем, на сегодня в России и оккупированом Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

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