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Все про:Австралия (240) Боинг-777 Malaysia Airlines (913) Бук (619)

 "Виновата Москва": Австралии не нужны документы Минобороны РФ в деле сбитого Боинга

Главы министерств иностранных дел Австралии и Нидерландов заявили, что полностью согласны с результатами расследования крушения малазийского Boeing МН17, полученные ССГ. Не принимая версию и доказательства, представленные российским Министерством обороны, представители Австралии и Нидерландов призвали привлечь Россию к ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает news.com.au.

Глава австралийского МИД заявила, что присоединяется к обвинениям против России в причастности к крушению самолета. Она подчеркнула, что

Москву необходимо "привлечь к ответственности в соответствии с нормами международного права".

"Мы сожалеем о том, что Россия не приняла фактические данные объединенной следственной группы и повторяем, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме группы и в ее выводах", — сказала Пейн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственность за катастрофу MH17 несет РФ из-за ее вторжения и оккупации части территории Украины, - Волкер

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

Также читайте:Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также:Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3088490
 
   
 Топ комментарии
 
кацапы добровольно никогда не признаются
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Ніколи не визнають.
Росєяни не зізнались в жодному зі своїх злочинів, а їх було за всю історію чимало..
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кацапы добровольно никогда не признаются
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помойка,кк бывалый зек..ни при каких остоятельствах не признт свою вину
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тока если хуйла назначат царём вселенной...курево зачётное у австралии.
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косвенно картинкой признал вылупка чилавэком...
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судите уже кацапию и приговаривайте её на изоляцию вечную и конвульсии
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Как Сев.поток2 построят - так и сразу начнут думать об изоляции...
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Ніколи не визнають.
Росєяни не зізнались в жодному зі своїх злочинів, а їх було за всю історію чимало..
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А за сбитый самолёт в ссср Россия признала
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Катастрофа Boeing 747 над Сахалином - крупная авиационная катастрофа, произошедшая в ночь на четверг 1 сентября 1983 года (среду 31 августа по Гринвичу) неподалёку от острова Сахалин и ставшая одной из крупнейших в истории авиации.
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Инцидент с южнокорейским Боингом (1983) - инцидент в воздушном пространстве СССР, в результате которого Боинг-747 южнокорейской авиакомпании был сбит.
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Над Монероном, это островок в южной части Татарского пролива. Лично знаю несколько человек, участвовавших в операции по подьему обломков Боинга и трупов.
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почекаємо коли московія визнає злочин росії..
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Пальчиком ещё погрозить "ну-ну-ну" и посовестить, мол как можно было страну разворовать верните все деньги обратно иначе мультики запретим смотреть и в планшет играть.
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В Австралии количество ватников кацапездолских скоро местных поглотит!
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Ну да, там кацабские новости типо программа'время'. А Украины там нет ваще никак! Правда, это несколько лет назад было. Но если с тех пор ничего не изменилось, то придьоцца вмешивацца!
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Видимо, зависит от местности. У меня племяшка-новозеландка в Сиднее учится, там большая Украинская диаспора.
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Раньше, ( до войны), ваще никакого различия между постсовком не было. А теперь - фсьо! Разбились на группы. Друг друга ненавидят. Особенно кацабы с колорадками, которые не понимают почему украинцы от этих гэпо-дупиных ленточек шарахаются.
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Угу. У меня родня в Н.Зеландии, г. Крайстчерч. Всегда был городком, населенным выходцами с Дальнего Востока, особой разницы между кацапней и потомками Украинцев не существовало...до 2013 года. В 2013 разделились на кацапню и всех остальных. Причем многие этнические русские попали в категорию "некацапы".
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Кито к какой категории принадлежит определяется тем, откуда инфу берут.
Я наблюдал как нормальный человек, читая паРаша.сру ресурсы, превратился в типичного кацапа...
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Я наблюдал натуральную ломку, как у наркоманов со стажем, от отсутствия московитских "сми" у моей тещи, когда она совершила последний свой набег до нас.
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тёща, кацапка... мои соболезнования... "Винна Москва": Австралії не потрібні документи Міноборони РФ у справі збитого Боїнга - Цензор.НЕТ 6544
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Хуже. Окацапленная ватная хохлушка. С Зеленого Клина. Вот тебе парадокс - у двох ватных хохлов народились двое справжних Украинцев( моя дружина и ее мл.брат(живет в Н.Зеландии)).
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Maxim Ak-Murza "этнические русские" такой національності не існує в природі! Сьогодні навіть ерзя і меря почали себ освідомлювати як національність, що дала початок "русским", навіть є сайти присвячені "великой мери".
Русский - це тип людини, що спілкується з іншими на штучній мові "русский язьік", якого до другої половини 19 ст. фактично існувало, і був розроблений в імперських кабінетах для обєднання "многонациональой империи".
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Не агитируй меня. Я знаю. Я просто передаю то, шо знаю от своей родни. Мы давно наполовину англомовные( во всяком случае думаем по-английски) для нас ethnic russian означает именно то, шо ты описал.
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"англомовные" во уже й українське прорізається, а то русски русские
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Нiколи не вважав себе "русским". Наполовину Крымский Татарин,наполовину Украинец. Завжди вважав себе Украiнцем,народився на Сахалiне,обадвое Дiда потрапили на Остров пiсля 8 рокiв таборив, вже пiсля Другой Свiтовой . Моя дружiна - також Украинка,народилася у Зеленому Клине.
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даёт шанс что будет драть только страну а холопы проскочит малыми проблемами, но думаю руске идиоты это не понимает и будет вызыватся на более серёзные звиздюлины, кстати, это и даже хорошо, а то за всё придётся пенсионерам только разплачиватся.
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Підкажіть Німеччині із Австралії про їх ПП2.
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Все живые организмы имеют дырочку для клизмы.

🤣
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А у Алі Хасана аж дві.. Двуликий Анус...
🤣🤣🤑
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«Это он, Толя»: журналисты нашли односельчан Чепиги-Боширова

https://charter97.org/ru/news/2018/9/27/306912/
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хутин - ВОР!
Родственников Путина подозревают в отмывании денег в Британии.Всего сумму отмытых денег исчислили в $30 миллиардов.
Следы дела по отмыванию российских "грязных денег" через эстонский филиал Danske Bank, где в отдельные периоды проходило до 30 миллиардов долларов в год, неожиданно привели следствие в Лондон, пишет Financial Times (перевод - «Зеркало недели»).
В нелегальных схемах по отмыванию денег охотно принимали участие как представители британского бизнеса, так и зарегистрированные на территории Великобритании компании, причем у бизнесменов, которые числятся владельцами этих компаний, вовсе не простая биография - так, одна из фигурирующих в материалах следствия компаний, Lantana Trade LLP, судя по данным расследования, принадлежит не кому иному, как родственникам Путина, отмечает издание.
Британские юридические лица играли ключевую роль в структуре большей части схем по отмыванию "грязных денег", действовавших на территории бывшего Советского Союза; британцы составляли вторую по количеству, после российских юридических лиц, группу нерезидентурных клиентов Danske Bank.
Издание отметило, что расследование по Danske Bank и его неожиданный оборот сейчас ставят перед британским правительством острый вопрос - достаточно ли страна предпринимает усилий, чтобы избавиться от заработанной славы одной из крупнейших в мире "прачечных" для отмывания "грязных денег".
Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов.
Напомним 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.
Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013 году подала жалобу в Франции на то, что около 15 миллионов евро из похищенных в России денег были переведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его.
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Вот смешные! Даже знаю что на эту борзоту ответит конский мид--"Когда эти австралопитеки ещё по соснам прыгали, в Великой России уже давно был интернет,убер и раздельный санузел,не учите нас жить, русофобы!"
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Еще русские построили пирамидьі в Египте, и являются потомками жителей атлантидьі.
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Если Герою Россию власть даёт задание убивать гражданских лиц в третьей стране, то это означает, что путинская Россия - настоящее террористическое государство. Между Путиным и Осамой бин Ладеном нет никакой разницы.

Австралия призвала Россию признать свою причастность к сбитию малайзийского Боинга - Цензор.НЕТ 9633
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Походу у каСабов еще остались мыслящие люди. Вот скрин из обсуждения комментария кремля по поводу "Боширова-Чепыги" (отравление Скрипалей) Австралия призвала Россию признать свою причастность к сбитию малайзийского Боинга - Цензор.НЕТ 4133


Просто понравилась реплика на пост алексанр зыков
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"Походу у каСабов еще остались мыслящие люди" нічого подібного! Там лише роблять подібні речі підкотролем ФСБ, що зробити видимість демократії. Жоден хасаб не може безкарно написати в неті щось проти влади!!! Там тотальний контроль!!! Сралін позавидує.
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Вот и все. Сдохло и международное право и европейские ценности. Призывать преступника сознаться в преступлении , а не наказывать его. Кацапский пропан - бутан оказался дороже и международного права и т.н европйских ценностей. Шалава Меркель это наглядно продемонстрировала.
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Наивные австралийцы...чтобы признать надо сначала на бутылку указать а затем посадить жопой
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Поддержим смелых австралийцев: Эй, Россия! А ну-ка признай свою причастность к сбитию малайзийского Боинга! Немедля! Ты слышишь, Россия? Или ещё громче призвать? ЭэээээээээээээээээЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Австралия призвала Россию признать свою причастность к сбитию малайзийского Боинга - Цензор.НЕТ 5103
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Признание - уменьшает наказание но увеличивает срок .
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Шоу подходит к концу...
Или Шоу приходит Конец???
🤑
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_Австралийцы... это какой-то йобаный стыд и шизофрения: умолять людоеда взять на себя ответственность за совершённые им злодеяния.
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я знову ж, в 2325-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Виновата Москва": Австралии не нужны документы Минобороны РФ в деле сбитого Боинга
 
 
 
 
 
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