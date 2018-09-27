 Австралия призвала Россию признать свою причастность к сбитию малайзийского Боинга

Такое заявление сделала министр иностранных дел Австралии Марис Пейн по результатам встречи со своими коллегами из Украины, Нидерландов, Бельгии и Малайзии, пишет Daily Mail, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинскую правду.
Сообщается, что международная Совместная следственная группа (JIT, Joint Investigation Team) пришла к выводу, что пассажирский самолет "Боинг" с 298 пассажирами на борту был сбит ракетой, выпущенной с установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитной ракетной бригаде российских войск.
По словам Пейн, Россия, согласно международному законодательству, должен ответить за свою роль в катастрофе авиалайнера.
Министр напомнила, что позицию о причастности России к трагедии разделяет и ее коллега из Нидерландов Стеф Блок. "Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала фактические выводы JIT и еще раз подтверждаем, что Австралия имеет полное доверие к беспристрастности, независимости и профессионализма JIT и ее выводов", - сказала она.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Росєяни не зізнались в жодному зі своїх злочинів, а їх було за всю історію чимало..
🤣
🤣🤣🤑
https://charter97.org/ru/news/2018/9/27/306912/
Родственников Путина подозревают в отмывании денег в Британии.Всего сумму отмытых денег исчислили в $30 миллиардов.
Следы дела по отмыванию российских "грязных денег" через эстонский филиал Danske Bank, где в отдельные периоды проходило до 30 миллиардов долларов в год, неожиданно привели следствие в Лондон, пишет Financial Times (перевод - «Зеркало недели»).
В нелегальных схемах по отмыванию денег охотно принимали участие как представители британского бизнеса, так и зарегистрированные на территории Великобритании компании, причем у бизнесменов, которые числятся владельцами этих компаний, вовсе не простая биография - так, одна из фигурирующих в материалах следствия компаний, Lantana Trade LLP, судя по данным расследования, принадлежит не кому иному, как родственникам Путина, отмечает издание.
Британские юридические лица играли ключевую роль в структуре большей части схем по отмыванию "грязных денег", действовавших на территории бывшего Советского Союза; британцы составляли вторую по количеству, после российских юридических лиц, группу нерезидентурных клиентов Danske Bank.
Издание отметило, что расследование по Danske Bank и его неожиданный оборот сейчас ставят перед британским правительством острый вопрос - достаточно ли страна предпринимает усилий, чтобы избавиться от заработанной славы одной из крупнейших в мире "прачечных" для отмывания "грязных денег".
Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов.
Напомним 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.
Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013 году подала жалобу в Франции на то, что около 15 миллионов евро из похищенных в России денег были переведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его.
Просто понравилась реплика на пост алексанр зыков
Или Шоу приходит Конец???
🤑