 Причиной массового отравления в Макеевке оказался марганец, им дезинфицировали воду, - представитель омбудсмена Лисянский

Причиной массового отравления в оккупированной Макеевке стало использование марганца для дезинфекции воды. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем... Именно такая причина произошедшего происшествия", – заявил Лисянский.

"Данный случай ярко показывает, что у людей, проживающих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей полностью отсутствует право на жизнь", – добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 сентября в оккупированной Макеевке Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек

27 сентября утром П.Лисянский сообщал о по меньшей мере 39 пострадавших жителях Макеевки в результате отравления питьевой водой, в том числе двух детях.

К вечеру 27 сентября госпитализированы были уже 87 человек, в том числе 4 детей.