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 Причиной массового отравления в Макеевке оказался марганец, им дезинфицировали воду, - представитель омбудсмена Лисянский

В оккупированном городе закончился хлор для дезинфекции воды

Причиной массового отравления в оккупированной Макеевке стало использование марганца для дезинфекции воды. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем... Именно такая причина произошедшего происшествия", – заявил Лисянский.

"Данный случай ярко показывает, что у людей, проживающих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей полностью отсутствует право на жизнь", – добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 сентября в оккупированной Макеевке Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек

27 сентября утром П.Лисянский сообщал о по меньшей мере 39 пострадавших жителях Макеевки в результате отравления питьевой водой, в том числе двух детях.

К вечеру 27 сентября госпитализированы были уже 87 человек, в том числе 4 детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3088489
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше всего дезинфицируют воду фекалии, доже лучше хлора. Эй вы там, в макеевке, вы что, этого не знали?
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марганец - это вообще-то металл. в воде не растворяется... Причиной массового отравления в Макеевке оказался марганец, им дезинфицировали воду, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 4909
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Соединениями марганца воду можно дезинфицировать, но это достаточно сложная технология требующая для начала честного среднего образования
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Лучше всего дезинфицируют воду фекалии, доже лучше хлора. Эй вы там, в макеевке, вы что, этого не знали?
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Камнями с неба надо было! Скажите им кто-нибудь, камнями с неба!
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кримчанам самим те каміння потрібне..
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марганец - это вообще-то металл. в воде не растворяется...
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Сульфа́т ма́рганцю(II) (манган(ІІ) сульфат) - сіль, утворена залишком слабкої основи (манган (ІІ) гідроксиду) і сильної сульфатної кислоти. Являє собою прозорі, гіркі на смак кристали. Хімічна формула - MnSO4. Утворює ряд кристалогідратів - MnSO4·nН2О, в яких n = 1, 4, 5, 7. Кристалогідрат MnSO4·5Н2О називається марганцевим купоросом. В природі манган (ІІ) сульфат утворює декілька мінералів: смікіт, джококуіт, маллардит.[4]
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насколько я знаю, сульфат антисептическим действием не обладает. не?
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Точно. Тому невідомо яку отруту вони додали у воду.
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сам сульфат чи марганцовка ? остання є атисептиком.
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сульфат. "марганцовка" - это жаргон.
использование слова "марганец" - разведпризнак дремучего невежества писавшего.
кстати, марганцовкой не очень-то отравишься.
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сульфат іон може створювати сполуку з різними металами.
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известны сульфаты практически всех металлов. но сульфат-ион не антисептик. про него можно забыть.
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Марганцовка - жаргон, сульфат - сіль сірчаної кислоти, до "марганцовки" відношення не має. "марганцовка" - калію перманганат - калієва сіль марганцевої кислоти. Антисептик, звісно.
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я знаю. только им практически невозможно отравиться.
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все незануды поняли что речь шла про марганцовку.
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и не зануд совершенно не беспокоит, что перманганатом очень проблематично отравиться...
медуза та вообще без мозгов и не грустит! Причиною масового отруєння в Макіївці виявився марганець, ним дезинфікували воду, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8116
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так они отравились водой с микробами, потому что хлор кончился, и подтверждение этому что пытались обеззараживать марганцовкой
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если так, это будет "заразились"
непонятен Ваш энтузиазм в защите жопоголового чиновника
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микробы вызывают пищевое отравление когда проникают в желудок, но зануда может сказать и заражение. у меня энтузиазм по борьбе с занудством )
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с занудством врачей, которые вас лечат, тоже боретесь?
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мне всё понятно. пользоваться благами мира, который держится на "занудстве" желаем, а подчиняться его правилам нет. позиция отнюдь не оригинальная. иждивенчество как иждивенчество.
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сходи, извлеки пару каратов из раствора. колечко сделаешь.
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Марганцівка або перманганат калію, мабуть, входить в число лідерів протимікробних препаратів, які застосовують в побуті. У промисловості його випускають як порок, що складається з дрібних кристаликів, термін придатності якого необмежений. Розчин марганцю здатний знищити на поверхні тіла будь-яких збудників, має потужну стерилізацією, але, якщо цей розчин свіжий.http://zdorovia.net.ua/archives/6398
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Соединениями марганца воду можно дезинфицировать, но это достаточно сложная технология требующая для начала честного среднего образования
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ми колись обговорювали тут тему відсутності хлору для знезараження води і писали у т.ч. про марганець, який використовували колоніальні війська в Африці. Виходить є люди, які зовсім не вчилися в школі хімії, що застосували його у такий спосіб.
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В связи с внесением поправок в законодательство Украины в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров включен «калия перманганат» (марганцовка).
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а народы новоросии его кипятили по 15 минут
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Причина массового отравления ОТСУТСТВИЕ МОЗГОВ, а вы хлор, перманганат марганца... У нас в Одессе с водой полный порядок
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Магний и марганцовка хорошо очищают.
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нє, ну не дебилы?! та одна капелька "новичка" не только обеззараживает воду, по обьему равную Байкалу, до идеально стерильного состояния, но и способна убить как лаврова, так и весь табун его родичей до сотого колена ))
солсберийские туристы рикамендують! )))
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спиртом надо было обеззараживать, и все были бы довольны.
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