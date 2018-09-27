 В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера. ФОТОрепортаж

В Киеве облили фекалиями машины российских дипломатов. Шины автомобилей порезали, а номера сорвали.
О случившемся у себя в Facebook написал пользователь по имени Родион Шовкошитный, сообщает Цензор.НЕТ. Вот как он описывает случившееся.
"В Киеве провожали главу "Россотрудничества" Воробьева. Уже экс-главу, он слился с должности, когда его в мае го*ном облили. Почему облили? Потому что финансировал всякие антиукраинские "бессмертные полки" и кучу другого русскомирского д*рьма. Провожать его приехали дяди и тети из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы", – написал Шовкошитный.
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По словам Шовкошитного, в этот момент мимо проходили люди, "неравнодушные" к судьбе страны, у которых были при себе дымовые шашки и пара ведер с фекалиями.
"Поэтому, по уже традиции .... какое же россотрудничество без г*вна?! На машинах посольства оказались эти несколько ведер аутентичного украинского продукта, который четко характеризует ту деятельность, которую здесь так долго вела эта организация и ее руководитель. Автомобилям так стыдно стало, что у них поспускались шины и отпали номера. А гости так и не вышли к гражданам, хотя те их настойчиво звали. Такие дела", – написал Шовкошитный.
Напомним, 9 мая 2018 года главу "Россотрудничества" Константина Воробьева облили фекалиями и зеленкой.
зимой летел воробей, замерз и упал...
шла мимо корова.... лепешку - шлеп! - и воробья накрыло....
воробей отогрелся и зачирикал
мимо бежала кошка, услышала, вытащила воробья, отряхнула... и съела.
отсюда мораль - сидишь в говне, так не чирикай!
На лицо явная провокация руззьге МИДа и лично грустной лавровой лошадки (резал шины, отрывал номерные знаки) , и мани захаровой (лично срала сидя на капоте) , фулиганьё!
а,вот почему кацапьё ездит по тротуарам ???
вот,потому ,что ездят,вот,потому и обфекалили)
и самое прикольное - он их купит. барыга на генном уровне.
в спаме рви.
Если смогу.
https://charter97.org/ru/news/2018/9/27/306912/
Наверное, перепутали с туалетом
Пусть там тоже поржут)
По идее должен получиться "коктейль Пахома"...
можна було і з нею пофантазувати.
уявляючи що це російський посадовець
Следующий этап будет: набрать в рот гавна и плеваться им.
Отстаю я от развития общества.
Я про свою отсталость от современно... я даже не знаю как сказать? Отстаю в плане интеллигентности, социальных норм, мироощущения? Но я не представляю себе как я набираю во что-то фекалии и иду ими что-то обливать.
Отсталый я.