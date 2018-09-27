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 Происшествия, Общество
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Все про:фекалии (16) Воробьев (9) Россотрудничество (4)

 В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера. ФОТОрепортаж

Таким образом люди, называющие себя неравнодушными к судьбе страны, "проводили" бывшего главу "Россотрудничества" Воробьева.

В Киеве облили фекалиями машины российских дипломатов. Шины автомобилей порезали, а номера сорвали.

О случившемся у себя в Facebook написал пользователь по имени Родион Шовкошитный, сообщает Цензор.НЕТ. Вот как он описывает случившееся.

"В Киеве провожали главу "Россотрудничества" Воробьева. Уже экс-главу, он слился с должности, когда его в мае го*ном облили. Почему облили? Потому что финансировал всякие антиукраинские "бессмертные полки" и кучу другого русскомирского д*рьма. Провожать его приехали дяди и тети из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы", – написал Шовкошитный.

В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 01
В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 02
В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" и дипломата РФ в Одессе. ФОТО

По словам Шовкошитного, в этот момент мимо проходили люди, "неравнодушные" к судьбе страны, у которых были при себе дымовые шашки и пара ведер с фекалиями.

"Поэтому, по уже традиции .... какое же россотрудничество без г*вна?! На машинах посольства оказались эти несколько ведер аутентичного украинского продукта, который четко характеризует ту деятельность, которую здесь так долго вела эта организация и ее руководитель. Автомобилям так стыдно стало, что у них поспускались шины и отпали номера. А гости так и не вышли к гражданам, хотя те их настойчиво звали. Такие дела", – написал Шовкошитный.

В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 04
В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 05
В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 06
В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 07
В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 08
В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера 09

Напомним, 9 мая 2018 года главу "Россотрудничества" Константина Воробьева облили фекалиями и зеленкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3088487
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо спить петя, то вимушені діяти громадяни.. Дивним виглядає на п'ятому році війни і анексії Криму перебування кацапської амбасади та "россотруднічєства" в Києві..
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Шкода, вікна були зачинені..
Зробити б їм офіс лаврова всередині..
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Обама ссал в подьездах , а Петя что обосрать бибику не может? В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера - Цензор.НЕТ 2984
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зимой летел воробей, замерз и упал...
шла мимо корова.... лепешку - шлеп! - и воробья накрыло....
воробей отогрелся и зачирикал
мимо бежала кошка, услышала, вытащила воробья, отряхнула... и съела.
отсюда мораль - сидишь в говне, так не чирикай!
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это чтоб кацапы чусвовали запах родной говени
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В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера.

На лицо явная провокация руззьге МИДа и лично грустной лавровой лошадки (резал шины, отрывал номерные знаки) , и мани захаровой (лично срала сидя на капоте) , фулиганьё!
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"неравнодушные парни всё сделали качественно - RESPECT
а,вот почему кацапьё ездит по тротуарам ???
вот,потому ,что ездят,вот,потому и обфекалили)

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креативно. теперь эти авто продадут пороху. даже мыть не будут.
и самое прикольное - он их купит. барыга на генном уровне.
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а ты чего скулишь, свинособака?! обидно, что твоих говном облили?! так это ваша сущность - говно!
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шо, за пороха жопу рвешь?
в спаме рви.
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"Россотрудничество" означает "сотру в порошок".
Если смогу.
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дійсно, по хорошому отих кацапів потрібно на смереках гойдати..
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детский - не детский, а свинособакам нужно регулярно напоминать их место в эволюционной цепочке
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Кстати, а Вы знаете, кто в зоопарке из клетки дерьмом бросается?
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«Это он, Толя»: журналисты нашли односельчан Чепиги-Боширова

https://charter97.org/ru/news/2018/9/27/306912/
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автомобили российских дипломатов облили фекалиями

Наверное, перепутали с туалетом
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вот это вот, вот это затевают все вот это... У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 8249
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А могли бы вообще из гранатометов растрелять. 5-й год идет война а враг сидит в Киеве. Маразм.
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Не тот эффект - запах от навоза не такой скрепный. Когда навоз сухой, то его без проблем используют в качестве топлива, стройматериала (гуглим "саман"), субстрата для грибов и даже делают из навоза бумагу.
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Теперь машина пахнет исконно руским духом. Кацапчику должно напомнить родину..думаю он будет доволен.
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Им нужно пожаловаться в ООН.
Пусть там тоже поржут)
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Вильнюсские хулиганы по лучшим хулиганским традициям обклеили бы машину портретами Сенцова. Эпоксидкой!
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Мабуть це Пєтя )) ?! Так і не дійшов до туалєту в NY
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дерьмо облили дерьмом У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 8893 кацапы родились и выросли в дерьме, дерьмо это их природная среда обитания это их их "альма-матер", кацап несет миру только дерьмо и ничего более, и все, к чему прикасается кацап, превращается в дерьмо. Поэтому облить дерьмом кацапа это все-равно, как облить выброшенную на берег рыбу водой У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 3866 Не дай сдохнуть кацапу, облей его дерьмом !
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там это кацап сам усрался.наверно к параше в лаврушке не добежал У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 2156
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(задумался) а если совместить бутылку с говном и петарду?
По идее должен получиться "коктейль Пахома"...

У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 5624
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На двух патрульных на базе береговой охраны США "Балтимор" катерах класса "айленд" уже подняли украинские флаги. Катера довольно не маленькие., пока покрашены в белый цвет.,
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Два Договора два Негодяя посередин Третий...
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Главное что почерпнул из почти 72 лет своей жизни....,СССр не собирался нападать на Нацистскую Германию....
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Если этот активист-борцун не в курсе, то это центр Киева, а это простое Пежо с де-не-эровскими номерами, которое ездило там вчера, ездит сегодня и, наверное будет ездить и завтра...
У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 6793
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А ти значить за дирявих раз спостерігаєш на них спокійно?
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Это не я наблюдаю на это спокойно, это, так называемые, борцуны так смотрят! или не хотят замечать, или никто за это не платит...
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а ще в цієї автівки є вихлопна труба...
можна було і з нею пофантазувати.
уявляючи що це російський посадовець У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 7310
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Из Ютьюба еще уберите все договора Джугашвили Гитлер..хоть Поржу с Болванов У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 6997
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Ну понятно забросать яйцами, облить краской, да даже спалить автомобили понятно. Но облить фекалиями? Хм... мне не понятно.

Следующий этап будет: набрать в рот гавна и плеваться им.

Отстаю я от развития общества.
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Немцова помнишь на мосту завалили рядом с Кремлем.........
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У вас, наверное, нет машины. Колеса-то придется менять на месте. В "химзащите" и в противогазе... А потом долго-долго мыться под душем...
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Это тут не причём. Если автомобиль спалить, то и вообще.

Я про свою отсталость от современно... я даже не знаю как сказать? Отстаю в плане интеллигентности, социальных норм, мироощущения? Но я не представляю себе как я набираю во что-то фекалии и иду ими что-то обливать.

Отсталый я.
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Про этот пакт или сговор Сталина с Гитлером знали ВСЕ, включая лидеров СССР. И вплоть до Горбачева советские лидеры корчили из себя дураков. Как Путлер теперь. Потому-то генсекам и не верили. Как Путлеру теперь.
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Оце файно вороги не повинні почуватися в безпеці.
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У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 7037Братаны извечные в ПРАВДЕ след оставили... У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 1473 У Києві автомобілі російських дипломатів облили фекаліями, порізали шини і зірвали з машин номери - Цензор.НЕТ 1473
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Есть замечательная народная поговорка - бьет, значит любит! и чем больше вы ругаете Сталина или Союз, тем меньше мы вам верим!
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Молодці активісти,чисто зроблено, головне неперевершена ефективність!Може прикомандирувати з фронту сотню-другу для допомоги!Чи може,краще,вас туди.
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Злостное нарушение правил парковки.
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Как-то неловко получилось.И за что все это кацапам?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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