 В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера. ФОТОрепортаж

В Киеве облили фекалиями машины российских дипломатов. Шины автомобилей порезали, а номера сорвали.

О случившемся у себя в Facebook написал пользователь по имени Родион Шовкошитный, сообщает Цензор.НЕТ. Вот как он описывает случившееся.

"В Киеве провожали главу "Россотрудничества" Воробьева. Уже экс-главу, он слился с должности, когда его в мае го*ном облили. Почему облили? Потому что финансировал всякие антиукраинские "бессмертные полки" и кучу другого русскомирского д*рьма. Провожать его приехали дяди и тети из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы", – написал Шовкошитный.







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По словам Шовкошитного, в этот момент мимо проходили люди, "неравнодушные" к судьбе страны, у которых были при себе дымовые шашки и пара ведер с фекалиями.

"Поэтому, по уже традиции .... какое же россотрудничество без г*вна?! На машинах посольства оказались эти несколько ведер аутентичного украинского продукта, который четко характеризует ту деятельность, которую здесь так долго вела эта организация и ее руководитель. Автомобилям так стыдно стало, что у них поспускались шины и отпали номера. А гости так и не вышли к гражданам, хотя те их настойчиво звали. Такие дела", – написал Шовкошитный.













Напомним, 9 мая 2018 года главу "Россотрудничества" Константина Воробьева облили фекалиями и зеленкой.