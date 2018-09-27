 Бунт "Торнадовцев": прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о халатности сотрудников Минюста

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины о неподобающем исполнении служебных обязанностей должностными лицами Министерства юстиции, "что привело к совершению противоправных насильственных действий бывшими бойцами батальона МВД "Торнадо". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил министру юстиции Павлу Петренко требование об устранении обнаруженных при внеплановой проверке в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) негативных явлений, распространившихся в учреждении в последние годы.

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"Убийства, истязания узников, их свободное передвижение по территории учреждения, почти беспрепятственная доставка большого количества спиртных напитков, вещей и предметов, приспособленных для совершения противоправных действий (дымовые патроны, деревянные биты, ножи, заточки и т.п.)… нарушение условий содержания и конституционных прав узников, незаконная деятельность т.н.криминальных авторитетов в значительной степени влияли на оперативную обстановку в СИЗО", – отмечается в сообщении.

Руководители администрации уголовно-исполнительной службы, Центрального межрегионального управления юстиции, Киевского СИЗО и прокуратуры столицы вместе определили меры по устранению этих явлений.

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Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинформирован о необходимости срочного решения проблемных вопросов медицинского обеспечения узников и его приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"Расследование этого производства, а также выполнение мер, определенных протоколом совместного совещания, взято на контроль Генеральной прокуратурой Украины", – сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Напомним, экс-бойцы "Торнадо" 9 августа устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и других торнадовцев пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киевеоткрыто уголовное производство.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым да