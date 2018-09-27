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 На блокпостах в Луганской области нацгвардейцы задержали двух боевиков

В Луганской области военнослужащие Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали двух подозреваемых в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В сообщении отмечается: "Задержание лиц состоялось 25 и 26 сентября на стационарных блокпостах вблизи государственной границы Украины с Российской Федерацией. Причиной задержания стала информация базы данных Главного управления Национальной полиции в Луганской области, согласно которой граждане подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

Нацгвардийцы передали задержанных сотрудникам Национальной полиции Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Незаконное создание военизированных или вооруженных формирований".

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Источник: https://censor.net.ua/n3088482
 
   
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обменный фонд, а лучше всёт аки жывие свидетели.
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лучше дохлая дамбасня. обменный фонд это старая шыкаладная задрочка и статья дохода для соевого сбу.
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это ты так размешляешь но ты не в плену, был бы там то вряд ли так сказал об обменном фонде.
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"обменный фонд"
нет..кадровый резерв мвд..
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