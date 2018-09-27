 На блокпостах в Луганской области нацгвардейцы задержали двух боевиков

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Задержание лиц состоялось 25 и 26 сентября на стационарных блокпостах вблизи государственной границы Украины с Российской Федерацией. Причиной задержания стала информация базы данных Главного управления Национальной полиции в Луганской области, согласно которой граждане подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

Нацгвардийцы передали задержанных сотрудникам Национальной полиции Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Незаконное создание военизированных или вооруженных формирований".

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