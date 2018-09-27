 Чиновник Госмиграции задержан в Киеве на взятке 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что главный специалист требовал 10 тысяч гривен от иностранца, который содержался в изоляторе временного содержания за незаконное пребывание на территории нашей страны. За указанную сумму злоумышленник обещал ускорить процедуру выдворения иностранного гражданина за пределы Украины.

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Правоохранители задержали злоумышленника в столице возле одной из станций метрополитена при получении всей суммы взятки.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.