 Чиновник Госмиграции задержан в Киеве на взятке 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что главный специалист требовал 10 тысяч гривен от иностранца, который содержался в изоляторе временного содержания за незаконное пребывание на территории нашей страны. За указанную сумму злоумышленник обещал ускорить процедуру выдворения иностранного гражданина за пределы Украины.
Правоохранители задержали злоумышленника в столице возле одной из станций метрополитена при получении всей суммы взятки.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.