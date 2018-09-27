 У призывников есть 10 дней для того, чтобы добровольно явиться в военные комиссариаты. После этого их начнут разыскивать, - Генштаб ВСУ

На то, чтобы добровольно явиться в венные комиссариаты, у призывников есть 10 дней в с момента вступления в силу нормы указа президента о призыве. Об этом на брифинге напомнил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Если призывник не является в военный комиссариат добровольно, его доставляют туда принудительно, добавил Дендебера. "Передаются соответствующие материалы на призывников, которые нарушают требования законодательства в части, касающейся военного возраста призывников. Это розыск, задержание и доставка в военный комиссариат указанного правонарушителя для составления админпротокола – если это происходит в первый или второй раз и не имеет никаких отягчающих последствий", – сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Военнослужащие-срочники ВСУ не задействуются к участию в Операции объединенных сил на Донбассе, - Генштаб
В то же время представитель ВСУ отметил, что в случае, когда это злостное нарушение, есть доказательная база, то наступает уголовная ответственность - до 3 лет ограничения свободы.
"На сегодняшний день наше государство, видимо, демократическое в отношении предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу. Более 20 оснований предоставления отсрочек и более 7 оснований вообще для освобождения от прохождения срочной военной службы", – отметил Дендебера.
Кроме того, он напомнил, что в случае, если нет ни одного из этих предусмотренных законодательством оснований, то по ходатайству районных, городских призывных комиссий областная призывная комиссия может принять решение и предоставить отсрочку, которая трактуется "в других случаях, не предусмотренных нормой закона".
"С необходимыми документами, если вы считаете, что есть определенные недостатки по состоянию здоровья, для этого и привлекаются врачи-специалисты – для более углубленного изучения состояния здоровья. Или если у вас есть соответствующие подтверждающие документы, что ваш призыв усложнит семейный положение – в таких случаях также принимаются соответствующие решения", – добавил Дендебера.
Также на Цензор.НЕТ: Около 40% военных-срочников продолжают службу в армии по контракту, - Генштаб ВСУ
По-вашему те, кто не способен поступить на бюджет, могут быть именно технарями?? А может быть лучше все-таки в гуманитарии их отправлять? Там как бы мозгов поменьше надо.
Этот тект о томвремени а не о сегоднеишей Украине, ведь в Украине есть своя армия.
Этот дурак ещё не знал, что у него, в почтовом ящике, уже лежит письмо из ГВЗРКУ города Горького. Я- должен был стать оператором С-300... Я им не стал. Капитан Середкин ох.ел,когда увидел железобетонную бумргу, из Ростовской мореходки: открепить меня из рядов призывников. До сих пор помню его харю... Было дело... %-)
а через полгода предлагают контракт, как то так
его честно заработанное/проданное тыгипке ?
по ходу призывники имеют полное право отказаться от присяги,
так как принятие оной дело добровольное
Никто никуда не бегает и не от кого не скрывается.
Служат и мужчины и женщины.
Но есть один нюанс: государство Израиль, своих солдат и офицеров, ценит и уважает, в то время как в Украине, высшие офицеры, являются кастой неприкасаемых и ведут себя соответственно.
Когда в интернете, появилось видео затопленных палаток на полигоне "Широкий лан", комендант, как взбесившаяся собака, бегал по палатках, оскорбляя солдат и офицеров, пытаясь найти автора видео.
В Израиле, то был бы его последний день в качестве офицера - разжаловали бы в рядовые.