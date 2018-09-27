EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  2328  45
Все про:Генштаб ВС (892) призыв (454) ВСУ (105)

 У призывников есть 10 дней для того, чтобы добровольно явиться в военные комиссариаты. После этого их начнут разыскивать, - Генштаб ВСУ

В рамках осеннего призыва планируют призвать почти 18 000 человек.

На то, чтобы добровольно явиться в венные комиссариаты, у призывников есть 10 дней в с момента вступления в силу нормы указа президента о призыве. Об этом на брифинге напомнил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Если призывник не является в военный комиссариат добровольно, его доставляют туда принудительно, добавил Дендебера. "Передаются соответствующие материалы на призывников, которые нарушают требования законодательства в части, касающейся военного возраста призывников. Это розыск, задержание и доставка в военный комиссариат указанного правонарушителя для составления админпротокола – если это происходит в первый или второй раз и не имеет никаких отягчающих последствий", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военнослужащие-срочники ВСУ не задействуются к участию в Операции объединенных сил на Донбассе, - Генштаб

В то же время представитель ВСУ отметил, что в случае, когда это злостное нарушение, есть доказательная база, то наступает уголовная ответственность - до 3 лет ограничения свободы.

"На сегодняшний день наше государство, видимо, демократическое в отношении предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу. Более 20 оснований предоставления отсрочек и более 7 оснований вообще для освобождения от прохождения срочной военной службы", – отметил Дендебера.

Кроме того, он напомнил, что в случае, если нет ни одного из этих предусмотренных законодательством оснований, то по ходатайству районных, городских призывных комиссий областная призывная комиссия может принять решение и предоставить отсрочку, которая трактуется "в других случаях, не предусмотренных нормой закона".

"С необходимыми документами, если вы считаете, что есть определенные недостатки по состоянию здоровья, для этого и привлекаются врачи-специалисты – для более углубленного изучения состояния здоровья. Или если у вас есть соответствующие подтверждающие документы, что ваш призыв усложнит семейный положение – в таких случаях также принимаются соответствующие решения", – добавил Дендебера.

Также на Цензор.НЕТ: Около 40% военных-срочников продолжают службу в армии по контракту, - Генштаб ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3088480
 
 
 Топ комментарии
 
У призывников должен быть стимул служить в армии! Как в Израиле! Не может человек иметь обязанности ( и перед Родиной в том числе ) не имея прав !Отслужить в армии и стать безработным, бесправным и нищим? Обязанности и права должны быть взаимосвязаны!
 показать весь комментарий
 
А дети судей , мусоров , прокуроров , министров , депутатов , уже отдали долг Родине ?
 показать весь комментарий
 
У отслужившего 3 года должно быть право бесплатно учится на бакалавра в любом техническом вузе, а 5 лет на магистра
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У призывников должен быть стимул служить в армии! Как в Израиле! Не может человек иметь обязанности ( и перед Родиной в том числе ) не имея прав !Отслужить в армии и стать безработным, бесправным и нищим? Обязанности и права должны быть взаимосвязаны!
 показать весь комментарий
 
 
У отслужившего 3 года должно быть право бесплатно учится на бакалавра в любом техническом вузе, а 5 лет на магистра
 показать весь комментарий
 
 
А почему именно в техническом?

По-вашему те, кто не способен поступить на бюджет, могут быть именно технарями?? А может быть лучше все-таки в гуманитарии их отправлять? Там как бы мозгов поменьше надо.
 показать весь комментарий
 
Потому что в армии (нормальной, а не в совковопоказушной) они более менее освоят матчасть и научатся работать руками на технике и вооружении...ну не в филологи-мовознавци же их отправлять
 показать весь комментарий
 
 
ИДИТЕ ЛОВИТЕ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ДЕТЕЙ МИНИСТРОВ ПРОКУРОРОВ И СУДЕЙ
 показать весь комментарий
 
Павркетные генералы и шоколадно-рюкзачная власть загубили Украину.Какие воины из рабов?
 показать весь комментарий
 
 
Съездишь куда-нибудь в рязань и спросишь,какие из них воины.
 показать весь комментарий
 
Я бы предложил призывать на сточную и женщин ,на основе гендерного равноправия.Не служившим- запрет право избирать и быть избранным, запрет на должности бюрократов и госслужащих,отказ в кредитах ,под гарантии государства и в бесплатном высшем образовании.
 показать весь комментарий
 
Утром деньги,вечером служба.Извините капитализм,товарно денежные отношения.
 показать весь комментарий
 
 
В поліції не вистачає кадрів, щоб позакривати вакантні місця, а вони хочуть ще когось там шукати, хто ге зявився у військомат.
 показать весь комментарий
 
не хвата робочіх рук муженкі і пристяжі мисливські хатинки будувати
 показать весь комментарий
 
В наше время уклонистов презирали, самое лучшее наказание. Ни одна девушка за уклониста замуж не шла(потому что не мужик).
 показать весь комментарий
 
 
не то сейчас время- народ нищий, ничего не имеет, че защищать? заводы, пароходы рошена?
 показать весь комментарий
 
 
А при совке был ахуитительно богатый, аж кошельки лопались. Ага.
 показать весь комментарий
 
Раньше того кто не служил считали каким то дефективным . Недомужчиной . А сейчас наоборот .Ужосс . У призывников есть 10 дней для того, чтобы добровольно явиться в военные комиссариаты. После этого их начнут разыскивать, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1560 .
 показать весь комментарий
 
 
это в Белорусие так было? хм, поэтому вы братья иванам, в Балтииских странах такого не было, да шли в окупационную армию по принуждению а не доброй воле, поэтому мы не братья ивану дебилу.
Этот тект о томвремени а не о сегоднеишей Украине, ведь в Украине есть своя армия.
 показать весь комментарий
 
Единственная причина, почему тогда не брали в армию, плоскостопие и энурез. Так ты служил или нет?.
 показать весь комментарий
 
пришлось, но этим не горжусь, ведь был частью (не по своей воле) частью армии окупантов. и пишешь не правду - до 1984 не брали если вступил в высшое учебное, также, если болен на голову, сидел больше чем три года итд.
 показать весь комментарий
 
и как будут отбирать те 18000???, по цвету глаз???
 показать весь комментарий
 
А дети судей , мусоров , прокуроров , министров , депутатов , уже отдали долг Родине ?
 показать весь комментарий
 
 
І що будуть ловити по спортклубах,чи по маєтках ?
 показать весь комментарий
 
 
Как щас помню... Призыв осень-1978... Нас, унылых, знающих, что впереди- Афган, было не очень много, около сотни... Стоим... чего-то ждем... Выходит капитан Середкин... зачитывает списки... вот и моя фамилия... Я вышел и сказал:"Служу Советскому Союзу"(с) Капитан заинтересовался, подошел ко мне, вышедшему из строя на 3 шага... И сказал буквально следующее:"Я лично прослежу, чтобы ты пошел в подплав. Там ты будешь вылезать, из под воды, раз в год, и говорить"Служу Советскому Союзу"(с).

Этот дурак ещё не знал, что у него, в почтовом ящике, уже лежит письмо из ГВЗРКУ города Горького. Я- должен был стать оператором С-300... Я им не стал. Капитан Середкин ох.ел,когда увидел железобетонную бумргу, из Ростовской мореходки: открепить меня из рядов призывников. До сих пор помню его харю... Было дело... %-)
 показать весь комментарий
 
Это шутка . ? Как ты мог знать про Афган осенью в 1978 году, если совковые войска туда вошли аж в декабре 1979 . ?? У призывников есть 10 дней для того, чтобы добровольно явиться в военные комиссариаты. После этого их начнут разыскивать, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 4784 .
 показать весь комментарий
 
 
Мог, если был родственник Андропова или еще там какой-то доступ к информации имел
 показать весь комментарий
 
 
Молодца! Никакой шутки. Просто я промазал .И вместо 1979-написал 1978. Остальное-всё верно.
 показать весь комментарий
 
 
Помню как щас = январь 1945 - го ,я в танке напередке ,впереди батальйоны фрицев , они не знали что танк можно разогнать до 180 км в час . ...
 показать весь комментарий
 
Хуй тебе в рот, тварь-провокатор-пропидор. Пиздуй нахуй.
 показать весь комментарий
 
Иди нахуй, тварь. По дороге назуй- пиздуй к Админу. И пусть меня заБАНят. Навсегда, тварь-провокатор. А пока- нахуй пиздуй, тварь.
 показать весь комментарий
 
Пиздуй нахуй, тварь-пропидарасина тупая. бляль. В рот я тебя, тварь, ебал.
 показать весь комментарий
 
Бросай пить , а то ты скоро про Бородино начнёшь рассказывать У призывников есть 10 дней для того, чтобы добровольно явиться в военные комиссариаты. После этого их начнут разыскивать, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 240 .
 показать весь комментарий
 
а брехали контрактна контрактна армия буде. пацанятам хоч би доларив з 200 платилиб за срочну.при украинскому капитализми цих пивтора роки як на витер. в ато контрактники йдуть а тут кого стерегти бандюкив спекулянтив
 показать весь комментарий
 
Видать в этом году совсем с призывом хреново. и до нового года растянули, и угрозы начались. много раз писал - срочка должна быть либо обязательная, либо ее не должно быть вообще.
 показать весь комментарий
 
так они не платят, заставляют на шару защищать майно охметова и порохла,
а через полгода предлагают контракт, как то так
 показать весь комментарий
 
Служба - это профессия, работа, за которую платят деньги. Если предложение не подходит, потенциальный сотрудник говорит работодателю - хай щастить и идет искать подходящее для себя место заработка, время дармовщины прошло. Хотите, чтобы служили, платите достойно и тогда не нужно будет за кем-то бегать.
 показать весь комментарий
 
барыга порохло со своими сынками сгоняет быдло-рабов защищать
его честно заработанное/проданное тыгипке ?
по ходу призывники имеют полное право отказаться от присяги,
так как принятие оной дело добровольное
 показать весь комментарий
 
Патриотизм зашкаливает Отлавливают как бешеных собак...
 показать весь комментарий
 
Лучшая система для мотивации службы в армии существует в Израиле.
Никто никуда не бегает и не от кого не скрывается.
Служат и мужчины и женщины.
Но есть один нюанс: государство Израиль, своих солдат и офицеров, ценит и уважает, в то время как в Украине, высшие офицеры, являются кастой неприкасаемых и ведут себя соответственно.
Когда в интернете, появилось видео затопленных палаток на полигоне "Широкий лан", комендант, как взбесившаяся собака, бегал по палатках, оскорбляя солдат и офицеров, пытаясь найти автора видео.
В Израиле, то был бы его последний день в качестве офицера - разжаловали бы в рядовые.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ призывников есть 10 дней для того, чтобы добровольно явиться в военные комиссариаты. После этого их начнут разыскивать, - Генштаб ВСУ
 
 
 
 
 
 вверх