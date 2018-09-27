 У призывников есть 10 дней для того, чтобы добровольно явиться в военные комиссариаты. После этого их начнут разыскивать, - Генштаб ВСУ

На то, чтобы добровольно явиться в венные комиссариаты, у призывников есть 10 дней в с момента вступления в силу нормы указа президента о призыве. Об этом на брифинге напомнил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Если призывник не является в военный комиссариат добровольно, его доставляют туда принудительно, добавил Дендебера. "Передаются соответствующие материалы на призывников, которые нарушают требования законодательства в части, касающейся военного возраста призывников. Это розыск, задержание и доставка в военный комиссариат указанного правонарушителя для составления админпротокола – если это происходит в первый или второй раз и не имеет никаких отягчающих последствий", – сказал он.

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В то же время представитель ВСУ отметил, что в случае, когда это злостное нарушение, есть доказательная база, то наступает уголовная ответственность - до 3 лет ограничения свободы.

"На сегодняшний день наше государство, видимо, демократическое в отношении предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу. Более 20 оснований предоставления отсрочек и более 7 оснований вообще для освобождения от прохождения срочной военной службы", – отметил Дендебера.

Кроме того, он напомнил, что в случае, если нет ни одного из этих предусмотренных законодательством оснований, то по ходатайству районных, городских призывных комиссий областная призывная комиссия может принять решение и предоставить отсрочку, которая трактуется "в других случаях, не предусмотренных нормой закона".

"С необходимыми документами, если вы считаете, что есть определенные недостатки по состоянию здоровья, для этого и привлекаются врачи-специалисты – для более углубленного изучения состояния здоровья. Или если у вас есть соответствующие подтверждающие документы, что ваш призыв усложнит семейный положение – в таких случаях также принимаются соответствующие решения", – добавил Дендебера.

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