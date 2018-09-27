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 Офицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

26 сентября правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки старшим офицером отделения сопровождения морально-психологического обеспечения Управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Офицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура 01

Средства в размере 5 тыс. долларов предназначались за влияние на принятие решения должностными лицами Генерального штаба ВС Украины о включении военнослужащего в силы проведения миротворческой миссии под эгидой ООН в Демократической Республике Конго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник ГСЧС задержан на Закарпатье за получение 750 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Офицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура 02

Взятка обнаружена и изъята во время проведения осмотра места. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании подозреваемого, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Офицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура 03

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Кроме того, проверяется причастность должностных лиц ГШ ВС Украины к совершению данного преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3088475
 
   
 Топ комментарии
 
Вы ничего в этом не понимаете, едут туда за зарплатой в долларах, служба не пыльная, проживание и питание по стандартам НАТО. Желающих много, отсюда и коррупция.
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Конго, Мозамбік, Зімбабве, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуар та ще ряд країн, котрі можна назвати "дупа світу".
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За фубль нічого не продають,а тепер дають у пику😲
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Втекти у смердюче Конго за 5000 доларів Офицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2566
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Вы ничего в этом не понимаете, едут туда за зарплатой в долларах, служба не пыльная, проживание и питание по стандартам НАТО. Желающих много, отсюда и коррупция.
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Я все розумію, навіть знайомий особисто з тими хто брав участь у таких операціях. Просто вам невідомо що таке Конго. Раджу хоч трохи прочитати про цю країну, а потім мені щось з цього приводу писати.
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Конго, Мозамбік, Зімбабве, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуар та ще ряд країн, котрі можна назвати "дупа світу".
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Ну и что? При чем здесь яка країна, они там живут в казармах с кондиционерами, вода, пища, всё высшего качества, спортзалы, душевые, хорошее обмундирование... А вообще, наверное, если не Конго, а более цивильная страна, то и взятки, очевидно, покрупнее.
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Я ещё понимаю - дал взятку чтобы туда не ехать .. .
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Молодь вже, як виявилося, навчена, а він - старий, тупий, клишоногий совковий корч.
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"Управления морально-психологического обеспечения ВСУ"
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То есть- офицер. Честно всё- месячный оклад. Всё- как всегда. И этот, который сдал его фактического работодателя, на шо надеется. Я- гарантирую: он навсегда невыездной. Более того- он уже мишень. И его- 100% подставят. И- правильно сделают. Всё ведь просто, у этого чудика не нашлось требуемой суммы.
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Гадаєте хтось буде з ЦИМ мати справу? Вірите у шляхетну помсту скривджених хабарників? ))))))
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ото воно спалилось...тепер ніяких премій від гаранта?
чекайте новий устафф обліко-моралє від райніна.
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Когда его посадят, надо будет морально-психологически обработать. Если посадят...
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И почему никто не вспоминает, что идёт война, и соответственно по законам военного времени... Офицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3664
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Шо, по каким Законам? Шо,- соответственно? Наградить? Какая война? Где это написано???
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В'язниця замість штрафбату це і є нагорода, на жаль.
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не получилось материально-психологического обеспечения.
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срочно ротацию...с Авдеевской промки всех в конго, а из Конго в Авдеевскую промзону
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Лікуйся, хоча тебе вже не вилікують Офіцера Управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України затримали на хабарі 5 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 595
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Офицер Управления морально-психологического обеспечения это что за зверь?
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За фубль нічого не продають,а тепер дають у пику😲
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полностью должность и не сразу выговоришь....
"старший офицер отделения сопровождения морально-психологического обеспечения
Управления морально-психологического обеспечения ВСУ"
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Забезпечив себе морально-психологічно і навіть матеріально -тож які можуть бути претензії до людини .... Офіцера Управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України затримали на хабарі 5 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1200
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люди не хотят бедно жить.. єта власть дает вібор..или умрите.. или валите...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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