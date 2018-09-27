 Офицер Управления морально-психологического обеспечения ВСУ задержан на взятке 5 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Средства в размере 5 тыс. долларов предназначались за влияние на принятие решения должностными лицами Генерального штаба ВС Украины о включении военнослужащего в силы проведения миротворческой миссии под эгидой ООН в Демократической Республике Конго.
Взятка обнаружена и изъята во время проведения осмотра места. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании подозреваемого, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Кроме того, проверяется причастность должностных лиц ГШ ВС Украины к совершению данного преступления.
за местнім малахитом собрался..
чекайте новий устафф обліко-моралє від райніна.
"старший офицер отделения сопровождения морально-психологического обеспечения
Управления морально-психологического обеспечения ВСУ"