 В Украине вскоре введут систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, - МВД

В Украине скоро внедрят систему автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Мы должны запустить систему автоматического контроля, но сделать это не так, как во время прошлой попытки 2007-2010 гг., когда штрафы массово оспаривали в суде из-за отсутствия технического регламента и пробелов в законодательстве. Именно поэтому сегодня мы тщательно выстраиваем всю нормативно-законодательную базу", – сказал Владислав Криклий.
Cистема штрафных баллов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, должна быть доработана таким образом, чтобы за каждое нарушение был как денежный штраф, так и накопление баллов. После определенного количества которых предусмотрено временное лишение права управления транспортным средством.
Устанавливаться приборы фото- и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках. Обслуживание приборов также будет осуществляться в рамках децентрализации за счет городов.
"Это все происходит в рамках концепции децентрализации. Стоимость одного комплекса видеофиксации варьируется от $10 до $50 тысяч. Города смогут выбирать поставщиков среди большого количества производителей на мировом рынке. А средства от штрафов планируется частично оставлять в местных бюджетах — 20% городу, 50% — в дорожный фонд, 30% — МВД", — рассказал Владислав Криклий.
30% МВД
Короче, как говорится, отдай жену (80%) дяде, а сам иди к бл......
П.С. Нафига это городу надо?
А какая должность выше, например, мент или прокурор, учитель или шахтёр?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1850332601668569&id=100000755402553
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Но кто-то верит, что штрафы пойдут на дороги, светофоры, знаки?
Главное чтобы дебилов, которые привыкли нарушать, загнали в стойло..
На крысме:1. Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области нелегальный трубопровод, через который из двух скважин оккупанты снабжали водой химзавод Титан в Армянске. Об этом рассказали в прокуратуре АР Крым. Подача воды в оккупированной Крым прекращена https://ru.krymr.com/a/news-prokuratura-ark-presekla-postavki-vody-na-krymskij-titan/29511158.html. У некоторых вернувшихся в Армянск из эвакуации детей снова начались проблемы со здоровьем: "Моей дочери 1,3. Приехали в санаторий в Евпаторию, сразу попали в больницу с кишечной инфекцией. Там мы и вылечились!!! Но когда вернулись в Армянск, началось всё то же самое - рвота, температура, понос!!!!", "У нас все началось с начала - температура, рвота. Хотя, когда уехали, все наладилось. Походу, нас как травили, так и травят" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10452265754809917443. Жители отравленного оккупантами Армянска мечтают о компенсации материального ущерба: "От кислоты повредились компьютерные комплектующие. Возможно ли добиться компенсации? Куда обращаться и как вообще проходит эта процедура?". Ответы: "А за авто? Весь никель сожрало, все поржавело?", "Это вряд ли", "Думаю, не ошибусь, сказав, что если провести опрос всех жителей города и села Перекоп, то каждый составит немаленький список испорченного имущества! Стены, мебель, вещи и бытовые предметы в домах и квартирах пропитались этой химией! Ну, а наши организмы - тем более! И мы продолжаем этим дышать! Вот только отвечать за это, а уж тем более компенсировать людям ущерб, никто и не собирается!", "Ну да, до сих пор зелёный налет лезет на всех буквах на авто, дворниках. Уже мыл раз 5 - не помогает. И на заводе не работаем", "Конечно же, нет. Мы за свой счет отремонтировали", "А мне за свой счёт, если ремонтировать, то придется рублей 200 отложить. Компьютер, два телевизора, монитор, 4 камеры наблюдения, сварочник (инвертор) и тот вышел из строя. Щас попробуй доказать, что это не хлам, а рабочая техника БЫЛА!", "Не надо падать духом. Всем вместе надо объединяться и добиваться. Вопрос пока висит в воздухе. Кто будет платить - не наше дело. А ущерб для нас колоссальный" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10450428414440611864. У жителей Гурзуфа оккупанты сначала отобрали море, потом обнесли населенный пункт высоким бетонным забором, затем лишили людей земли и домов, а теперь пригнали и БТРы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10450277797781545015. Керчь. Что-то сильно бахает. Походу, у дятлов на Опуке снова учения. Все не наиграются в войнушку.6. Опять что-то гудит над Ялтой. Учения, говорят. Понравилось, видимо, свои самолеты сбивать. "Можем повторить" (с). И вертушка прошла. "Бархатный сезон", однако.7. Долбанутым нет покоя: опять воют сирены (прим - сегодня снова по всему Крыму). У населения вырабатывают рефлекс на крик: "Волки! Волки!" https://crimea-news.com/other/2018/09/25/444991.html8. Ялта, Гурзуф, Керчь, Керченский пролив, Симферополь - жители оккупированного Крыма вчера вечером массово сообщали о светящихся в небе объектах, которые переливались разными цветами. Вероятно, оккупанты проводят очередные военно-террористические учения https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045050252695416832 (фото-скрин) и https://www.youtube.com/watch?v=AVHCFqmzsqA
9. Ялта. О чем бы ни говорили жители бывшего города счастья, получается экстремизм и русофобия - продуктовая на этот раз: "Мы страдаем от продуктов распада белка, которые в нашем организме накапливаются и очень непросто выводятся", "А мы страдаем от продуктов, которые везут в Крым из россии", "Вы еще что-то покупаете? Я вообще ничего не покупаю", "Только на рынке!!!!", "Предлагаю приравнять продукты из россии к санкционным, и после надругательства над ними с использованием бульдозеров отправлять обратно производителю с актом выбраковки и указанием, что продукты не прошли проверку на прочность по методу Аксенова-Константинова + решение суда о выплате неустойки и штрафных санкций домашним питомцам" https://twitter.com/KrimRt/status/1044999406053990401
10. Понаехавшая крыса решила обгадить жителей Евпатории, которым оккупация пришлась не по нраву: "Переехала сюда 4 года назад с россии. Что имею сказать, товарисчи, наблюдая, читая и ах…ая. Полное обесценивание человеческих качеств - доброта, доверие, сочувствие. Нытье, лень, обсир…во ближнего и неближнего, недалекие посты о космосе, Филонове (прим - "мэр"), шашлыках. Понятно - менталитет дает о себе знать. Но! Вы все хотите перемен, хотите красиво жить, хотите, хотите, хотите. И все. Миллион идей, советов, но ни одного действия, моя хата с краю - ниче не знаю. Единицы в городе конструктивно подходят к изменению, пытаются и добиваются поставленных целей! Хватит нытья, заглядывания в окна соседа, обсира мэра и вооон той бабки, вышедшей из идиотской маршрутки. Начните с СЕБЯ!!!! Кидайте тапками, валенками, но услышьте. Конечно, не АНОН". Другие понаехавшие ответили: "Круто!! Просто умница", "Поддерживаю!", "Автору зачёт", "Чётко!!! Сама с местными не могу! Бесят они", "И только в сравнении можно это понять! Автор прав", "Умничка, поддерживаю". "Первый годный пост за всё время, автору плюс". Ответы местных: "Одна я умная в белом пальто стою красивая", "На себя смотрите для начала, потом уже", "Понаехали тут и права качают", "Вот и загляни в себя. И то ей не так, и люди не такие. Работайте над собой, а не евпаторийцев обсуждайте. Мы сами в своем доме хозяева, а вам, как гостю, повежливее надо бы быть. Не анон", "Начните с СЕБЯ! Вы то что сделали для города, в который переехали?", "И откуда же ты такая к нам нагрянула? Отказалась от доброты, доверия, сочувствия, где нет нытья, лени и обсеров? Из какого такого благодатного края несешь нам благую весть, как нужно жить?", "Опять понаехи в белых пальто нас жизни учат?", "Ну если тут так невыносимо плохо, может, назад, в россию? Мост открыт!", "Возвращайтесь обратно, там вам будет лучше" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104500719274580787311. Ватники Феодосии ударились в экстремизм, начав цитировать Оруэлла. Так ватный паблик отреагировал на принятие Госдурой в окончательном чтении законопроекта о пенсионной реформе в мордоре https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104525334402398208112. Стабильность по-севастопольски: "Район Сапун-Горы. 7 утра. Люди собираются на работу, дети на учебу. ВОДЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕТ!!! Хорошее утро. На сайтах информации об отключениях тоже НЕТ. В Севэнерго, как всегда, дозвониться - проблема" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045250522956136448 13. Новости энергетической сверхдержавы: в Ялте с 8 по 15 октября полностью отключат газ http://www.sobytiya.info/news/yaltu-hotyat-na-vremya-ostavit-bez-gaza14. Российская лохань "Князь Владимир", курсирующая между Сочи и Севастополем, снова не смогла зайти в порт Ялты. Крымские пропагандоны ничего не сообщили по этому поводу, поскольку знают, что каждый "ляп" этого "князя" вызывает массу насмешек http://atr.ua/news/178494-rossijskij-kruiznyj-lajner-ne-smog-zajti-v-port-alty . Те же ялтинцы, которые узнали об этом, снова высмеяли потуги лохани https://twitter.com/KrimRt/status/104528701495704371315. Каменепад в Криму продовжується вже 1656 днів.P.S. Пообщался с ватницей, которая переехала в украинский Крым из россии задолго до оккупации. Ватница клянет на чем свет стоит россию с её законами и порядками. Ненавидит россиян, по крайней мере тех, которые понаехали в большом количестве - "продыху от них нет". При этом не меньше ненавидит Украину и Порошенко, "при котором ей жилось плохо". И не важно, что "при Порошенко" она ни дня не прожила, т.к. его избрали президентом уже после оккупации полуострова. Мои скромные попытки указать на нелогичность её слов нарывались на вопрос: "Ты что, фашист?". Заключительная фраза ватницы меня повергла в ступор: "Этот мир спасут только путин и Янукович". Я, придя в себя, спросил, почему Янукович, если при Украине ей жилось плохо? Она ответила, что "при Украине жилось плохо, а при Януковиче хорошо"… Люди добрые, не повторяйте моей ошибки, берегите свои время и нервы, не спорьте с ватниками. У каждого из них свой путь прозрения, но многие не пройдут его до конца.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ну тогда правильно, таких "граждан" надо обдирать пока не научатся ездить по правилам.
Отличная идея. Ставят камеру у очередной ямы на дороге, которую приходится объезжать по встречке, и яма через день золотой становится. Для распилителей от ремонта дорог конечно.
Ну такий "розкол" завжди був - це називається "бидло" та "порядні громадяни".
При таком раскладе тот кто ездит по доверенности, будет платить, никуда не денется.
А вот евробляхи - это конечно отдельная тема.
Козлота блимає "аварійками" та їде - і нічого нового. Все - як завжди, з реформами чи без, з совістю чи без неї.
Будущие доходы от машинного доения уже поделены. В каких местах будут устанавливаться камеры?
Вариант А. В аварийно-опасных местах, где львинная доля адекватных водителей соблюдает ПДД не потому, что боится штрафов, а потому, что хочется жить, жить без инвалидности и не нести остаток жизни груз ответственности за убитого или искалеченного человека.
Вариант Б. В местах, где, например, без всякой необходимости установлен (или будет установлен) знак 40 км/ч.