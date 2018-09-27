 В Украине вскоре введут систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, - МВД

В Украине скоро внедрят систему автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы должны запустить систему автоматического контроля, но сделать это не так, как во время прошлой попытки 2007-2010 гг., когда штрафы массово оспаривали в суде из-за отсутствия технического регламента и пробелов в законодательстве. Именно поэтому сегодня мы тщательно выстраиваем всю нормативно-законодательную базу", – сказал Владислав Криклий.

Cистема штрафных баллов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, должна быть доработана таким образом, чтобы за каждое нарушение был как денежный штраф, так и накопление баллов. После определенного количества которых предусмотрено временное лишение права управления транспортным средством.

Устанавливаться приборы фото- и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках. Обслуживание приборов также будет осуществляться в рамках децентрализации за счет городов.

"Это все происходит в рамках концепции децентрализации. Стоимость одного комплекса видеофиксации варьируется от $10 до $50 тысяч. Города смогут выбирать поставщиков среди большого количества производителей на мировом рынке. А средства от штрафов планируется частично оставлять в местных бюджетах — 20% городу, 50% — в дорожный фонд, 30% — МВД", — рассказал Владислав Криклий.