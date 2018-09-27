EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  5896  75
Все про:МВД (7626) ПДД (289)

 В Украине вскоре введут систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, - МВД

Камеры установят на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

В Украине скоро внедрят систему автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы должны запустить систему автоматического контроля, но сделать это не так, как во время прошлой попытки 2007-2010 гг., когда штрафы массово оспаривали в суде из-за отсутствия технического регламента и пробелов в законодательстве. Именно поэтому сегодня мы тщательно выстраиваем всю нормативно-законодательную базу", – сказал Владислав Криклий.

Cистема штрафных баллов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, должна быть доработана таким образом, чтобы за каждое нарушение был как денежный штраф, так и накопление баллов. После определенного количества которых предусмотрено временное лишение права управления транспортным средством.

Устанавливаться приборы фото- и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках. Обслуживание приборов также будет осуществляться в рамках децентрализации за счет городов.

"Это все происходит в рамках концепции децентрализации. Стоимость одного комплекса видеофиксации варьируется от $10 до $50 тысяч. Города смогут выбирать поставщиков среди большого количества производителей на мировом рынке. А средства от штрафов планируется частично оставлять в местных бюджетах — 20% городу, 50% — в дорожный фонд, 30% — МВД", — рассказал Владислав Криклий.

Источник: https://censor.net.ua/n3088470
 
   
 Топ комментарии
 
Не нарушай и не плати. В чём проблема?
 показать весь комментарий
 
Сволочи-всеми силами и средствами выбивают бедных Украинцев из седла.Дороги,цена авто,бензин,штрфы бешенные-а тут,еще и видео фиксация.ПЕСЕЦ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А МВД за какой хрен 30% ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А они тебя дебила бесплатно должны охранять и расширять материальную базу? В Чехии, например, инспектор получает % от штрафа, что стимулирует хорошо работать и не брать взятки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дебила родила твоя мама и ты его регулярно видишь в зеркале В Україні незабаром введуть систему фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС - Цензор.НЕТ 1079
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ебать шутканул, слоупок. Беги скорее к Зеленскому работать, вместо него на выборы пойдёшь.
 показать весь комментарий
 
 
кстати, дебил, ты знаешь что на тебя, мента поганого, идут отчисления с каждой зарплаты бюджетника...и каждый бюджетник есть твоим белым гаспадином..
 показать весь комментарий
 
 
тля, как счетчики на ЖКХ- так бабла нема, как на камеры-так дохера...
 показать весь комментарий
 
 
я правильно понял: 100% затрат в рамках децентрализации - городу, 80% дохода - в общак?
 показать весь комментарий
 
 
За счет города купи, установи, обслуживай, ремонтируй .... и получи - аж 20% !?
Короче, как говорится, отдай жену (80%) дяде, а сам иди к бл......
П.С. Нафига это городу надо?
 показать весь комментарий
 
Повірте ,таких порушень на перехрестках щодня , шо тих 20% то буде мільйони в місяць
 показать весь комментарий
 
 
а не правильні парковки , і тд. і тп. ...... камера окупиться за тиждень
 показать весь комментарий
 
 
Штрафы должны быть кратные по шкале доходов.Чем выше доход и должность тем выше штраф. И платить должны все не зависимо от морды лица. В Украине вскоре введут систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, - МВД - Цензор.НЕТ 3390
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаешь с нищебродов брать по минимуму? когда уже шариковщина закончится......
 показать весь комментарий
 
 
Он предлагает что бы наказание ощущали все,равномерно.
 показать весь комментарий
 
 
Почему если я напрягаюсь и больше зарабатываю должен платить выше штраф, чем ленивый нищеброд?
 показать весь комментарий
 
 
Потому что 800 гр тебя не остановят от повторных нарушений-а вот,если тебе впаять 10000тыс-ты подумаешь,стоит ли нарушать в следующий раз
 показать весь комментарий
 
 
Повірь мені, я попав на 200злотих за швидкість в Польщі. Сума начебто і невелика (мої дівчата в торгівельних центрах набага-а-а-то більше залишили), але амфібіотропна асфіксія заставляла мене всі 650 км до кордону дивитися на спідометр і більше не порушувати
 показать весь комментарий
 
 
Для этого надо делать прогрессирующий штраф. 800 гривен в первый раз не остановили? Ок. 4000 на второй раз. Не остановило? Ок. 20000 на третий. Не остановило? Отбираем права на год. И сбрасывать счётчик раз в год.
 показать весь комментарий
 
 
Что бы ты ощущал наказание и не нарушал правила пахарь напряжный.
 показать весь комментарий
 
Я предлагаю что бы такие как ты миллионеры тоже не нарушали правил а если нарушил так что бы понял через карман и в следующей раз задумался стоит ли нарушать. Больше получаешь больше плати.
 показать весь комментарий
 
Чем нарушение богатого человека отличается от нарушения нищеброда?
 показать весь комментарий
 
тут еще нациста не хватало..одни люди, другие недочеловеки.. 10 лет за разжигание не хочешь?
 показать весь комментарий
 
А тем что бедный нарушать не будет а для такого быка как ты это не много и такие как ты как нарушали так и будут нарушать .А вот если заплатишь к примеру вместо 800грн 8000 так может и задумаешься. Почему бедные должны терпеть бычье на дороге. В Україні незабаром введуть систему фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС - Цензор.НЕТ 2928
 показать весь комментарий
 
Короче, безработные гасают без штрафов?
А какая должность выше, например, мент или прокурор, учитель или шахтёр?
 показать весь комментарий
 
Короче безработным штрафы уже установили -это для минималки .Наростающая шкала в зависимости от дохода.Во сколько раз доход превышает минималку во столько раз увеличить штраф по всем нарушениям.
 показать весь комментарий
 
Вы городите чушь, и даже не понимаете этого. Как будут определяться доходы? Для того, чтобы выписать несчастный штраф, полиции придется делать запрос в бухгалтерию на работу человека? А сначала они ещё должны узнать где он работает. То есть побеседовать с ним лично. А он нахер пошлёт и будет прав. Или вот я - ФОП. Я могу им справку выписать, что одну гривну получаю. Значит им надо будет поднимать мои налоговые декларации и там ковыряться. Вы хоть приблизительно представляете, во сколько денег и юридических трудностей это выльется? Теперь понимаете, какой бред вы предлагаете? Есть очень простой выход, который я уже предлагал тут - прогрессирующий штраф, скажем в 5 раз от предыдущего. На, скажем 5ое нарушение - уже изъятие прав на какой-то период.
 показать весь комментарий
 
 
Сволочи-всеми силами и средствами выбивают бедных Украинцев из седла.Дороги,цена авто,бензин,штрфы бешенные-а тут,еще и видео фиксация.ПЕСЕЦ.
 показать весь комментарий
 
 
Это равносильно,что не грешить,но кто из нас не без греха?
 показать весь комментарий
 
 
Я, например, стараюсь не нарушать. А если нарушил - плати. Всё честно. Такого пи"деца на дорогах быть не должно. На красный ездят, гоняют по 150 кмч. Для нормальных водителей видеофиксация не страшна - да, может чего-то там не заметишь и получишь штраф раз в полгода. А вот дебилам, которые сознательно творят хрен знает что - вот тем да, видеофиксация как кость в горле.
 показать весь комментарий
 
 
тогда иди в полицию и кайся, а там тебя камнями побьют, ибо - не греши и не прелюбодействуй на проезжей части В Україні незабаром введуть систему фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС - Цензор.НЕТ 3722
 показать весь комментарий
 
 
нарушения правил парковки... с сегодняшнего дня ... полиция игнорирует--- не штрафует. говорят что нет приказа и нет разъяснения как им действовать...это в Одессе.
 показать весь комментарий
 
Контроль должен быть - спору нет!
Но кто-то верит, что штрафы пойдут на дороги, светофоры, знаки?
 показать весь комментарий
 
какая разница на что пойдут штрафы. Пусть хоть 100% Порошенко в карман.
Главное чтобы дебилов, которые привыкли нарушать, загнали в стойло..
 показать весь комментарий
 
как обычно , как всегда - гаишные мусора - онижидети. Им денег нужно дать со штрафов. Радар в кустах перенесли в бокс с видеокамерой на столб. Это потужно и очень шикаладно.
На крысме:1. Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области нелегальный трубопровод, через который из двух скважин оккупанты снабжали водой химзавод Титан в Армянске. Об этом рассказали в прокуратуре АР Крым. Подача воды в оккупированной Крым прекращена https://ru.krymr.com/a/news-prokuratura-ark-presekla-postavki-vody-na-krymskij-titan/29511158.html. У некоторых вернувшихся в Армянск из эвакуации детей снова начались проблемы со здоровьем: "Моей дочери 1,3. Приехали в санаторий в Евпаторию, сразу попали в больницу с кишечной инфекцией. Там мы и вылечились!!! Но когда вернулись в Армянск, началось всё то же самое - рвота, температура, понос!!!!", "У нас все началось с начала - температура, рвота. Хотя, когда уехали, все наладилось. Походу, нас как травили, так и травят" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10452265754809917443. Жители отравленного оккупантами Армянска мечтают о компенсации материального ущерба: "От кислоты повредились компьютерные комплектующие. Возможно ли добиться компенсации? Куда обращаться и как вообще проходит эта процедура?". Ответы: "А за авто? Весь никель сожрало, все поржавело?", "Это вряд ли", "Думаю, не ошибусь, сказав, что если провести опрос всех жителей города и села Перекоп, то каждый составит немаленький список испорченного имущества! Стены, мебель, вещи и бытовые предметы в домах и квартирах пропитались этой химией! Ну, а наши организмы - тем более! И мы продолжаем этим дышать! Вот только отвечать за это, а уж тем более компенсировать людям ущерб, никто и не собирается!", "Ну да, до сих пор зелёный налет лезет на всех буквах на авто, дворниках. Уже мыл раз 5 - не помогает. И на заводе не работаем", "Конечно же, нет. Мы за свой счет отремонтировали", "А мне за свой счёт, если ремонтировать, то придется рублей 200 отложить. Компьютер, два телевизора, монитор, 4 камеры наблюдения, сварочник (инвертор) и тот вышел из строя. Щас попробуй доказать, что это не хлам, а рабочая техника БЫЛА!", "Не надо падать духом. Всем вместе надо объединяться и добиваться. Вопрос пока висит в воздухе. Кто будет платить - не наше дело. А ущерб для нас колоссальный" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10450428414440611864. У жителей Гурзуфа оккупанты сначала отобрали море, потом обнесли населенный пункт высоким бетонным забором, затем лишили людей земли и домов, а теперь пригнали и БТРы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10450277797781545015. Керчь. Что-то сильно бахает. Походу, у дятлов на Опуке снова учения. Все не наиграются в войнушку.6. Опять что-то гудит над Ялтой. Учения, говорят. Понравилось, видимо, свои самолеты сбивать. "Можем повторить" (с). И вертушка прошла. "Бархатный сезон", однако.7. Долбанутым нет покоя: опять воют сирены (прим - сегодня снова по всему Крыму). У населения вырабатывают рефлекс на крик: "Волки! Волки!" https://crimea-news.com/other/2018/09/25/444991.html8. Ялта, Гурзуф, Керчь, Керченский пролив, Симферополь - жители оккупированного Крыма вчера вечером массово сообщали о светящихся в небе объектах, которые переливались разными цветами. Вероятно, оккупанты проводят очередные военно-террористические учения https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045050252695416832 (фото-скрин) и https://www.youtube.com/watch?v=AVHCFqmzsqA
9. Ялта. О чем бы ни говорили жители бывшего города счастья, получается экстремизм и русофобия - продуктовая на этот раз: "Мы страдаем от продуктов распада белка, которые в нашем организме накапливаются и очень непросто выводятся", "А мы страдаем от продуктов, которые везут в Крым из россии", "Вы еще что-то покупаете? Я вообще ничего не покупаю", "Только на рынке!!!!", "Предлагаю приравнять продукты из россии к санкционным, и после надругательства над ними с использованием бульдозеров отправлять обратно производителю с актом выбраковки и указанием, что продукты не прошли проверку на прочность по методу Аксенова-Константинова + решение суда о выплате неустойки и штрафных санкций домашним питомцам" https://twitter.com/KrimRt/status/1044999406053990401
10. Понаехавшая крыса решила обгадить жителей Евпатории, которым оккупация пришлась не по нраву: "Переехала сюда 4 года назад с россии. Что имею сказать, товарисчи, наблюдая, читая и ах…ая. Полное обесценивание человеческих качеств - доброта, доверие, сочувствие. Нытье, лень, обсир…во ближнего и неближнего, недалекие посты о космосе, Филонове (прим - "мэр"), шашлыках. Понятно - менталитет дает о себе знать. Но! Вы все хотите перемен, хотите красиво жить, хотите, хотите, хотите. И все. Миллион идей, советов, но ни одного действия, моя хата с краю - ниче не знаю. Единицы в городе конструктивно подходят к изменению, пытаются и добиваются поставленных целей! Хватит нытья, заглядывания в окна соседа, обсира мэра и вооон той бабки, вышедшей из идиотской маршрутки. Начните с СЕБЯ!!!! Кидайте тапками, валенками, но услышьте. Конечно, не АНОН". Другие понаехавшие ответили: "Круто!! Просто умница", "Поддерживаю!", "Автору зачёт", "Чётко!!! Сама с местными не могу! Бесят они", "И только в сравнении можно это понять! Автор прав", "Умничка, поддерживаю". "Первый годный пост за всё время, автору плюс". Ответы местных: "Одна я умная в белом пальто стою красивая", "На себя смотрите для начала, потом уже", "Понаехали тут и права качают", "Вот и загляни в себя. И то ей не так, и люди не такие. Работайте над собой, а не евпаторийцев обсуждайте. Мы сами в своем доме хозяева, а вам, как гостю, повежливее надо бы быть. Не анон", "Начните с СЕБЯ! Вы то что сделали для города, в который переехали?", "И откуда же ты такая к нам нагрянула? Отказалась от доброты, доверия, сочувствия, где нет нытья, лени и обсеров? Из какого такого благодатного края несешь нам благую весть, как нужно жить?", "Опять понаехи в белых пальто нас жизни учат?", "Ну если тут так невыносимо плохо, может, назад, в россию? Мост открыт!", "Возвращайтесь обратно, там вам будет лучше" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104500719274580787311. Ватники Феодосии ударились в экстремизм, начав цитировать Оруэлла. Так ватный паблик отреагировал на принятие Госдурой в окончательном чтении законопроекта о пенсионной реформе в мордоре https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104525334402398208112. Стабильность по-севастопольски: "Район Сапун-Горы. 7 утра. Люди собираются на работу, дети на учебу. ВОДЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕТ!!! Хорошее утро. На сайтах информации об отключениях тоже НЕТ. В Севэнерго, как всегда, дозвониться - проблема" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045250522956136448 13. Новости энергетической сверхдержавы: в Ялте с 8 по 15 октября полностью отключат газ http://www.sobytiya.info/news/yaltu-hotyat-na-vremya-ostavit-bez-gaza14. Российская лохань "Князь Владимир", курсирующая между Сочи и Севастополем, снова не смогла зайти в порт Ялты. Крымские пропагандоны ничего не сообщили по этому поводу, поскольку знают, что каждый "ляп" этого "князя" вызывает массу насмешек http://atr.ua/news/178494-rossijskij-kruiznyj-lajner-ne-smog-zajti-v-port-alty . Те же ялтинцы, которые узнали об этом, снова высмеяли потуги лохани https://twitter.com/KrimRt/status/104528701495704371315. Каменепад в Криму продовжується вже 1656 днів.P.S. Пообщался с ватницей, которая переехала в украинский Крым из россии задолго до оккупации. Ватница клянет на чем свет стоит россию с её законами и порядками. Ненавидит россиян, по крайней мере тех, которые понаехали в большом количестве - "продыху от них нет". При этом не меньше ненавидит Украину и Порошенко, "при котором ей жилось плохо". И не важно, что "при Порошенко" она ни дня не прожила, т.к. его избрали президентом уже после оккупации полуострова. Мои скромные попытки указать на нелогичность её слов нарывались на вопрос: "Ты что, фашист?". Заключительная фраза ватницы меня повергла в ступор: "Этот мир спасут только путин и Янукович". Я, придя в себя, спросил, почему Янукович, если при Украине ей жилось плохо? Она ответила, что "при Украине жилось плохо, а при Януковиче хорошо"… Люди добрые, не повторяйте моей ошибки, берегите свои время и нервы, не спорьте с ватниками. У каждого из них свой путь прозрения, но многие не пройдут его до конца.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
 
 
Так пусть тогда сделают так, чтобы бляхеров тоже можно было штрафовать. Так как это геноцид нормальных людей, которые платят налоги и покупают машины по нормальным ценам. А бляхеры как ехдили как захотят. так и ездить будут и им пофиг ваша фиксация, никто никого не найдет и искать не будет после фиксации. Тупо угнетают нормальных украинцев. Думаю, этот законопроект бляхеры и протолкнули, чтобы иметь еще и преимущество на дороге, и нормальные им не мешали гонять по полосам общественного транспорта и с нормальной скоростью
 показать весь комментарий
 
 
ггг, сказочная новость на фоне сегодняшнего объявления у меня на подъезде "Шановні мешканці! КП "Коменергосервіс" припиняє надання послуги з централізованного постачання гарячої води." Значится, на всякую фуету, чтобы обдирать граждан еще больше бабло есть, от 10 до 50к зелени за штуку, а *лять обеспечить коммуналку, опять же за нехилые деньги нет??? Это зрада или перемога??? )))
 показать весь комментарий
 
"Обдирать граждан" - это штрафовать ездунов на красный свет?
Ну тогда правильно, таких "граждан" надо обдирать пока не научатся ездить по правилам.
 показать весь комментарий
 
Раньше "обещанного три года ждали", здесь уже четыре года обещают. А на дорогах все "веселей".
 показать весь комментарий
 
Ох ты не поспею шмыгануть по быстряку с утра завтра раннего! Чё делать? Эти если сказали, то завтра в 4 часа утра, немцы бомбили Киев---так началась война! И на столбах, и на ветках, и на будках, и на кокардах---камеры, камеры, камеры! Берегись писька и попа----уй надроченый в руках!!!
 показать весь комментарий
 
50% В ДОРОЖНЫЙ ФОНД. В Україні незабаром введуть систему фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС - Цензор.НЕТ 4875
Отличная идея. Ставят камеру у очередной ямы на дороге, которую приходится объезжать по встречке, и яма через день золотой становится. Для распилителей от ремонта дорог конечно.
 показать весь комментарий
 
 
То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.
 показать весь комментарий
 
А як будуть штрафувати водіїв, які керують автомобілями на іноземній реєстрації ? Куди будуть надсилати "лист-щастя"?
 показать весь комментарий
 
 
Раніше розкол народу проводили за мовним питанням, а тепер це роблять за допомогою авто.
 показать весь комментарий
 
 
"Розкол" на тих хто вважає правильним їздити безпечно і на тих хто ганяє на червоний і паркується на газонах.
Ну такий "розкол" завжди був - це називається "бидло" та "порядні громадяни".
 показать весь комментарий
 
 
Скорее раскол на пешеходов и водителей. Скажу за Киев, для центра 50км/ч нормально но для основных проспектов это пипец. И так пробки а если набережная или Бажана будет ехать 50 то весь город станет
 показать весь комментарий
 
Читаю комментарии и охреневаю у нас что все поголовно нарушают?Что вас беспокоит,не нарушайте и платить не будете и взятки за ложные обвинения не придётся давать.Только скажу одно: у нас и сейчас почти 90% нарушений фиксируется и где наказания????Заболел,под таблетками,папа прокурор и т.д. Вывод:Камеры просто нужны для очередного пополнения кому-то кармана.
 показать весь комментарий
 
 
Отож бо й воно, що проти камер ніхто не проти, але коли на дорогах хаос із авто на іноземній реєстрації( хаос полягає в тому, що власники даних авто є або іноземці або іноземні організації, а доступу до бази данних таких авто у поліції не має), багато водіїв керують автомобілями по реєстраційному документу на авто, за кермом авто може бути будь хто, а притягувати до відповідальності будуть власника авто, не кажучи вже про те, що хтось добряче "нагріє руки" на закупівлі і встановлені данних камер.
 показать весь комментарий
 
Чтобы не страдать владельцам авто, нужно при продаже настаивать на перерегистрации, а не доверенность выписывать. А то просто хитрожопят, для экономии времени и денег, а потом против камер выступают - мол, а то меня наказывать будут, я уже 5 лет как свою машину продал,
 показать весь комментарий
 
Повністю з вами згоден, але даний процес переєстрації авто повинен тривати не більше 5-ти хвилин і за помірну ціну(за умови, що відсутні штрафи на водію). Можна навіть в онлайн режимі.
 показать весь комментарий
 
Все правильно, нужно продумать законодательную базу для неотвратимости наказания. Чтобы отвечал как владелец, так и водитель авто. А то у нас так - половина машин гоняет по доверенности, часть - евробляхи и наказывать, в случае чего, можно только поймав "за руку". Я бы, в добавок к этим законам, отменила разрешение на езду по доверенности - только на близких родственников. Только с налогов за оформление машины бюджет значительно оформится
 показать весь комментарий
 
Катерина, с доверенностью проблем нет как раз - человеку который продал машину по "генеральной доверенности", приходит штраф. Он его предъявляет покупателю. Если покупатель отказывается платить, раз, второй, то человек просто идет к нотариусу и аннулирует доверенность, после чего машина считается угнанной и он подает заявление в полицию.
При таком раскладе тот кто ездит по доверенности, будет платить, никуда не денется.
А вот евробляхи - это конечно отдельная тема.
 показать весь комментарий
 
Доручення відмінили більше 5 років назад
 показать весь комментарий
 
А поки що козлота їздить смугами для громадського транспорту, паркується на них, потім, коли бачить ДПС, вмикає лівий поворот - і ми пропускаємо поперед себе.
Козлота блимає "аварійками" та їде - і нічого нового. Все - як завжди, з реформами чи без, з совістю чи без неї.
 показать весь комментарий
 
А теперь - вопрос.
Будущие доходы от машинного доения уже поделены. В каких местах будут устанавливаться камеры?

Вариант А. В аварийно-опасных местах, где львинная доля адекватных водителей соблюдает ПДД не потому, что боится штрафов, а потому, что хочется жить, жить без инвалидности и не нести остаток жизни груз ответственности за убитого или искалеченного человека.

Вариант Б. В местах, где, например, без всякой необходимости установлен (или будет установлен) знак 40 км/ч.
 показать весь комментарий
 
 
"Это все происходит в рамках концепции децентрализации..... А средства от штрафов планируется частично оставлять в местных бюджетах - 20% городу, 50% - в дорожный фонд, 30% - МВД...... ага ... 50 % в дорожный фонд где их свиздят как денюшку в литре бензина , а 30 % мусарам , а родимый город будет спать спокойно за 20 % ? Еханый бабай я вашу такую децентрализацию в одном месте видел В Україні незабаром введуть систему фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС - Цензор.НЕТ 1154
 показать весь комментарий
 
Прикро навіть те, що якщо здійснив порушення в іншому населеному пункті, то заплатиш штраф, а кошти в бюджет твого міста не попадуть.
 показать весь комментарий
 
 
Да пусть ставят, опять столбы будут бегать со скоростью выше допустимой, на фото фиксации не возможно установить камера едет или авто, авто может и стоять, а камера ехать, с видео сложнее, но для видео по дороже оборудование. Как было с радарами в руках, когда ловким движением руки увеличивалась скорость. Вопрос пьяни за рулем не решается, но самые страшные последствия именно в этом.
 показать весь комментарий
 
Щоденне залякування беспределом на дорогах закінчено, тепер можно і розповісти що хотіли...
 показать весь комментарий
 
полицаям в руки лиш не давати прилади регистрации
 показать весь комментарий
 
Катил вчера из Киева на Харьков,участок Валки Харьков.Две камри и суперб пиздячили 160-180 первая камри с номерами ВН частными и маячками на бампере и кряколкой. Суперб АА в поддержке справа в полосе вторая камри АІ в єскорте.Двойные сплошные всегда.встречки нахуй . Мусора на Валках.и Песочине .сори новая полиция челом бьет От такой закон малята....Лохам закон а слугам как раньше....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине вскоре введут систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, - МВД
 
 
 
 
 
 вверх