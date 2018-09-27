 Вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке госпитализировано 87 человек, из них 4 ребенка, - Лисянский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

Он отметил: "На сегодня нам удалось узнать, что сумарно в больницы Макеевки и Донецка (в инфекционные отделения) госпитализировано всего 87 человек (из них четыре ребёнка), это то, что нам удалось узнать. Информация очень сильно блокируется представителями оккупационных администраций. Как нам сообщают, состояние госпитализированных людей среднетяжелое.

Я уверен, что число обратившихся гораздо больше, но получить информацию уже практически невозможно. Оккупационные администрации сознательно занижают количество обратившихся и госпитализированных людей".

27 сентября утром П.Лисянский сообщал о по меньшей мере 39 пострадавших жителях Макеевки в результате отравления питьевой водой, в том числе двух детях.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 сентября в оккупированной Макеевке Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек