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 Вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке госпитализировано 87 человек, из них 4 ребенка, - Лисянский

В результате массового отравления жителей оккупированной Макеевки Донецкой области на неподконтрольной украинскому правительству территории питьевой водой госпитализировано 87 человек, в том числе четверо детей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

Он отметил: "На сегодня нам удалось узнать, что сумарно в больницы Макеевки и Донецка (в инфекционные отделения) госпитализировано всего 87 человек (из них четыре ребёнка), это то, что нам удалось узнать. Информация очень сильно блокируется представителями оккупационных администраций. Как нам сообщают, состояние госпитализированных людей среднетяжелое.

Я уверен, что число обратившихся гораздо больше, но получить информацию уже практически невозможно. Оккупационные администрации сознательно занижают количество обратившихся и госпитализированных людей".

27 сентября утром  П.Лисянский сообщал о по меньшей мере 39 пострадавших жителях Макеевки в результате отравления питьевой водой, в том числе двух детях. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 сентября в оккупированной Макеевке Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек

Источник: https://censor.net.ua/n3088462
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро СМИ Хуйлостана скажут, что Украина травит жителей счастливого и процветающего Лугандона.
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Зато как активно стреляли по донецкой фильтровальной станции!
Интересно, эти макаки улавливают связь между прекращением работы ДФС и отравлением?
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Да ладно! Это ж неподконтрольная территория. Может они денатуратом или боярой траванулись. Кто их там разберёт.
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Знову укроДРГ зробила теракт у незалежній молодій республіці
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В результате массового отравления жителей оккупированной Макеевки Донецкой области на неподконтрольной украинскому правительству территории питьевой водой госпитализировано 87 человек, в том числе четверо детейИсточник: https://censor.net.ua/n3088462

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Хто надав українській владі документи, що саме така ситуація? Тому вважаю до надання офіційних документів (де їх взяти, якщо там нема влади?) відомості опубліковані у статті недостовірними.
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Скоро СМИ Хуйлостана скажут, что Украина травит жителей счастливого и процветающего Лугандона.
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Да ладно! Это ж неподконтрольная территория. Может они денатуратом или боярой траванулись. Кто их там разберёт.
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Если дети лет по 14-15 то вполне возможно, что травонулись метиловой боярой
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И денатурат и бояра для ваты аки вода животворящая .
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огромная озабоченность , но это проблема процветающего ОРДЛО!
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Зато как активно стреляли по донецкой фильтровальной станции!
Интересно, эти макаки улавливают связь между прекращением работы ДФС и отравлением?
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Удивляет другое - что подобные случаи там редкость. Благодаря гуманным торгашам с оккупированными территориями.
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ШО,такЄ?!
Вже обісрались?
це ж вам, пришелепки, не вискарик по МЕТРАМ тьірить
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Може саме про це й мріяли екзальтовані русскоязичниє підстаркуваті панянки з макєєвкі , волаючи в 2014 році : "путєн ввєді!".. Кому-як, я з мене сльозу цими жалісливими статтями видавити не вийде..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВследствие отравления водой в оккупированной Макеевке госпитализировано 87 человек, из них 4 ребенка, - Лисянский
 
 
 
 
 
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