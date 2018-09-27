 Порошенко поддержал участников акции "Молчание убивает": он тоже озабочен нападениями на активистов, - пресс-служба

"Президент Украины Петр Порошенко разделяет обеспокоенность участников акции "Молчание убивает" многочисленными нападениями на активистов", – говорится в сообщении пресс-службы администрации президента, переданной агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что Порошенко "не удовлетворен общей криминогенной ситуацией в стране и требует, чтобы на координационном совещании по вопросам борьбы с преступностью был рассмотрен этот вопрос и ждет соответствующего отчета".
Пресс-служба напоминает, что президент в понедельник позвонил главному врачу Одесской городской клинической больницы и поинтересовался состоянием здоровья общественного активиста Олега Михайлика.
"Действуя в пределах своих конституционных полномочий, глава государства заслушал информацию Генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова и поставил им задачи по расследованию покушений на граждан с активной жизненной позицией", – отмечается в сообщении.
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Напомним, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован в Еврейскую больницу Одессы. Позже Михайлик пришел в сознание, врачи позволили ему встать с постели и понемногу передвигаться, однако он по-прежнему находится в реанимационном отделении.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).
25 сентября правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении на Михайлика. Правоохранители установили, что мужчины в возрасте 33, 35 и 41 года являются иностранцами и длительное время проживают на территории Украины на основании временных справок на жительство.
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10-й канал ИТВ, сославшись на запись в "твиттере" "иранского журналиста, передал, что Россия разрешила ВВС ЦАХАЛа атаковать иранские цели на территории Сирии.
Согласно этому сообщению, Израиль получил "добро" на удары по базам и объектам "Корпуса Стражей Исламской революции" на юге Сирии, включая Дамаск и его пригороды.
В статье, опубликованной на сайте израильского телеканала, указывается, что иранский журналист Бабек Сагвай ссылается на российские военные источники, согласно которым, Москва ограничила зону, в которой могут действовать израильские ВВС. В том числе, истребителям ЦАХАЛа запрещено появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России.
Отметим, что в других источниках нет никаких новых данных относительно разрешения кризисной ситуации, возникшей в отношениях Иерусалима и Москвы после крушения в Сирии российского Ил-20.
Константин Беляев: Я очень-очень-очень сексуально озабочен
Тональность Am
C#m
Я очень-очень-очень сексуально озабочен,
A C#7 F#m
Hе до песен мне теперь, не до стихов
G#7
Hету мочи, мочи, мочи, просыпаюсь среди ночи
G#7 C#m
И не сплю уже до первых петухов
А где-то, где-то, где-то есть и женщины, и лето,
И гряда великолепных Крымских гор,
И море, и фиорды, и бл...ей красивых орды,
Поэтический и солнечный Мисхор
И скоро, скоро, скоро вновь меня обнимет Лора,
Мы забудем наши прошлые грехи
И снова будут ночи одна другой короче,
И снова будут песни и стихи
А пока я очень-очень сексуально озабочен,
Hе до песен мне теперь, не до стихов
Hет мочи, мочи, мочи, просыпаюсь среди ночи
И не сплю уже до первых петухов
Бой на гитаре (примерный вариант):
Все это называется ссать в самые глаза народу, вот только народу это кажется, почему-то, росой…
Ну, что, середина сентябрьской недели подкатила незаметно. Цены на газ таки да, подняли. Премьер Гройсман, обещавший больше цены на газ не повышать, почему-то все еще премьер. Из очередного «Молота» покалечили троих солдат. Гнида Пашинский и кто там с ним еще, почему-то еще не сидит. Прокурор Луценко в прошлом году приобрел виллу на Сейшелах за 5 млн. долларов. Видно, что был по-настоящему занят с тех пор, как мы похоронили Небесную Сотню. Копил. Торговал делами и копил. Преступления на Майдане не раскрыты, убийцы не наказаны. Руки не дошли. Хотя, как они могут дойти? Там же однопартийцы рулили. Да, но после виллы на Сейшелах неужели не подаст в отставку? Почему-то уверена, что не подаст. Вместо собственной отставки, подал в суд на журналистов за расследование. Но тут обожжется, поскольку виллу раскопали иностранные журналисты. Пару часов тому назад из Лукьяновского СИЗО вывезли оставшихся там торнадовцев в неизвестном направлении. На Ляшука («Моджахеда») готовят документы на экстрадицию в Беларусь. Военный прокурор Матиос, оболгавший и упекший добровольцев за решетку, ест и спит спокойно. В Одессе чуть не убили украинского патриота. Вообще, там, говорят, сепаратизм цветет и пахнет русским духом. Украинским патриотом в украинской Одессе быть опасно для жизни. Там украинцам места уже нет. Там правит российский мэр Труханов, которого поддерживает президент Порошенко, потому что российский мэр из Одессы пообещал ему миллион голосов подогнать. Да, это именно тот президент, что за мову, армию и веру…
Такие оценки сегодня высказала в Фейсбуке популярная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
Все это называется ссать в самые глаза народу, вот только народу это кажется, почему-то, росой…
Что ожидает такой народ?
Я тут одну статейку прочитала. Авторы Роман Кульчинский и Анатолий Бондаренко. Называется «Почему мы будем голосовать за Порошенко?» Статья, между прочим, на украинском. В ней речь идет о том, что главным вопросом предстоящих выборов является противостояние России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) и Украины. Согласившись с этим, я, ради любопытства, продолжала читать статью. Дочитав до конца, я ошалела. Так не прикрыто?! Так откровенно?! Речь о том, что многие украинцы могут до выборов 2024 года не дожить, потому что, если мы не выберем «правильного» президента, нас, украинцев, начнут убивать. На этот раз Россия будет более агрессивной, чем во времена Януковича. Она учится на своих ошибках. Жириновский сказал, что хохлов надо всех переселить в Сибирь, а в самой России превалирует убеждение в том, что украинцев надо уничтожить, потому что такой независимой страны, как Украина нет, и такого народа, как украинский, тоже нет. Авторы статьи несколько раз повторяют фразу, что реформы - это, конечно, хорошо, но в ГУЛАГе будет не до реформ. И тут мы подходим к сути. Авторы рассматривают некоторых кандидатов в президенты, а именно, Тимошенко, Гриценко, Вакарчука и Порошенко. По их мнению, никто не понимает сути войны с Россией, кроме Порошенко.
Они, например, пишут, что Путин предложит Тимощенко следующее: 1. Медведчук на посту главы СНБО, а эфэсбэшник на посту главы СБУ. 2. Полномасштабное наступление. И вот, она, продавшая своему электорату тезу «мызамир», пойдет на сделку с Путиным. Гриценко, по мнению авторов, невероятно наивный, считая, что может превратить олигархов в ангелов, просто предложив им играть по правилам. А Вакарчук, в лучшем случае, может стать вторым Ющенко. А вот Порошенко, которого надо, надо критиковать, единственный, кто понимает суть российско-украинской войны. Потому что руководит организованным противостоянием России. И потом читателю подается целая страница этого самого порошенковского противостояния. И под конец - «когда мы еще раз голосуем за Порошенко, это не означает, что мы даем ему второй шанс на реформы - пользы от него как реформатора немного. Мы даем шан
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Сегодня мы публикуем первую часть нашего разговора с писательницей, публицистом и блогером Еленой Ксантопулос. Она живет за пределами страны - но ей очень болит все то, что происходит в Украине . И она из уже небольшой горстки людей, которые все еще не боятся - а главное - не могут не говорить правду. Очень болезненную, но единственно действенную от «прививок» власти.
http://strelaua.com/intervyu/my-kazhdyy-den-zhivem-v-prestuplenii-sozdannom-svoimi-zhe-rukami-elena-ksantopulos.html
А он довел своими назначениями и своим бездействием до разгула преступности в Украине...
Озабочен он...., блин... - своим бизнесом и схемами....
Виконує Народний брехун України Петро Однотуровий.
Хор - Заслужений хоровий колектив "Дерибан" Верховної Ради.
Музикальний супровід - виття та підгавкування цуцоти Мінстеця та Ольгіно.
🤑
Все это называется ссать в самые глаза народу, вот только народу это кажется, почему-то, росой…
[Над украинским народом сейчас проводят последний эксперимент - ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ]: Посмотри! http://ua24ua.net/nad-ukrainskim-narodom-seychas-provodyat-posledniy-eksperiment-pisatel/
🤑
фигасе тебя прёт
киевского торта переел?
атмосферу тотальной ненависти к власти, а ПОП разделяет озабоченность участников акции
"Молчание убивает". Неужели зрада?
После Майдана у страны был порыв и реальная возможность быстро очиститься от воров, взяточников и уголовников, нахапавших бабла, провести расследования и по закону и с помощью патриотов изъять наворованные бабки. Была слава на весь мир за счёт Майдана, такого мир не видел, было большое уважение... Но.
Петюня не пошёл на союз с патриотами, старых воров оберегает, в его команде жулик сидит на жулике, за каждым есть история с криминалом, за самим Петюней - тоже. Но самое интересное , это то, что они не сидят сложа руки, а воруют, попадаются и...никого не судят... опять воруют.
Запад пытается ввести антикоррупционные органы, а Петюня юлит и "химичит" как глист в выгребной яме, чтобы не дать антикоррупционным органам наказать жуликов-коллег Петюни, его команда - это обыкновенная мафия. Это видят и в Америке, и на Западе и реакция не замедлила себя ждать: перестала ездить Грибаускайте, поляки борзеют, Меркель пытается сделать плешивому карлику приятно, Трамп понимает что Петюня действующий барыга-торгаш, кот-баюн и брехун. Весь мир потихоньку на нас ЗАБИВАЕТ, вы что, не видете этого ? И ведь весь мир абсолютно прав, там не любят хитрожопых жуликов считающих себя умнее всех . Может я не прав ? Прав.
И пусть Петюня говорит что угодно, для меня он - лжец и барыга и пусть за ним есть и добрые дела, но они выглядят как чайные ложки мёда в огромной бочке говна.
Если он останется презом на второй срок, из страны надо валить ...
безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",
Значок "Ну, Путин, погоди!
В Пермском крае между посетителями супермаркета произошел конфликт из-за шпрот, продававшихся со скидкой. Женщина, у которой в какой-то момент закончились словесные аргументы, позвала на помощь мужа с травматическим пистолетом.
Покупатели Пятёрочки устроили потасовку из за последней банки шпрот со скидкой
а санкции деиствует, кстати, если с Латвии отправить не большими партиями шпроты с пониженной цене и за каждую хоть 10 последную будет они стрелятся, весма эфективно можно понизить поголовье стада.
цену не знаю, подожди тут самая дешёвая сеть в Латвие, цены для сравнения
Петро,ти ж вмієш ,на грузині проканало ж...
Забота наша простая,
Жила бы "рошен" родная
И нету других забот...
Мільярдів зо три на офшорах…
Телеканал є… Булава…
І горе, бляха… Кляте горе!..
Воно приходить перед сном,
аби погризти хвору душу,
що я в Історії лайном
до скону залишитись мушу!..
Геть! Зникни, горе! Не моя
то історична перспектива!
Чим гірший Соломона я?!
Чи то Ісуса?! Чи то Шиви?!
Чому якийсь Тутанхамон
святий у єгиптян і нині?!
І лиш мені кричать «гандон!»
три чверті люду в Україні?!
А як же термін другий мій?!
Ні, дорогенькі!.. Ось вам дуля!
До булави ні Садовий
не підійде, козел, ні Йуля!
Усіх вас потягну на дно!
І в цій злиденній Україні
ввійду в Літопис все одно,
як Кім Ір Сен, чи Мусоліні!
Я горе це переживу,
бо накладу на щастя вето!
Ви ще побачте наяву,
які бувають піночети!!
Ви хочете «воєнний стан»?!
Продовжуйте у тому ж дусі!
Та як припретесь на Майдан,
то намотаю всіх на гусінь!
І хай Історія кляне
Богопродажного Іуду.
Запам'ятають і мене,
бо я крутішим йудом буду!
Бо я - це Сталін! Я - Нерон!
Бо зараз лиш кулак на часі!...
………………………………………………..
Ніч… За вікном кричать - Гааандоооон!...
Історія розпочалася……
.
🤑
Их попробуй упросить помолчать
Она разве не чиновник?
Чиновники ж зло
http://uainfo.org/blognews/1533047149-polyuvannya-na-aktivistiv-tse-vzhe-ne-zbigi-y-ne-tendentsiya-.html
🤑
И ничего что эта Гандзюк чуть ли не замом мэра была, все равно активист.
И Порошенко тогда активист
Так и у нас.
На кого напали - тот и активист.
Если, конечно, напавшие не активисты.
Причем если бы напали на тех кто нападает, то активистами были бы те.
Как это ни печально, но:
"...Всякая организованная сила будет разбита организованной силой. Точка. Когда убивают и избивают активистов это говорит только об одном - вся эта болтовня про развитое гражданское общество в Украине - пустышка. Развитое гражданское общество за 5 лет не смогло выдвинуть ни одной сильной партии. И не может существовать без грантов… Поэтому проблемы активистов -это проблемы активистов. Чуда не будет... Активистов будут убивать, пока активисты не начнут убивать тех, кто убивает их. Активистов не будут бояться, пока они будут сотрясать воздух флеш-мобами, плакатиками под АП, ОГА, Кабмином и т.д. Потому что угрозу существующей системе представляет только организованная сила и если активисты не могут организоваться, то их будут убивать и ничего с этим они не сделают…"
(25.09.18. Ю.Романенко «Убийца иллюзий: о текущем положении Украины» http://hvylya.net/analytics/politics/ubiytsa-illyuziy-o-tekushhem-polozhenii-ukrainyi.html)