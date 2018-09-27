 Порошенко поддержал участников акции "Молчание убивает": он тоже озабочен нападениями на активистов, - пресс-служба

"Президент Украины Петр Порошенко разделяет обеспокоенность участников акции "Молчание убивает" многочисленными нападениями на активистов", – говорится в сообщении пресс-службы администрации президента, переданной агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что Порошенко "не удовлетворен общей криминогенной ситуацией в стране и требует, чтобы на координационном совещании по вопросам борьбы с преступностью был рассмотрен этот вопрос и ждет соответствующего отчета".

Пресс-служба напоминает, что президент в понедельник позвонил главному врачу Одесской городской клинической больницы и поинтересовался состоянием здоровья общественного активиста Олега Михайлика.

"Действуя в пределах своих конституционных полномочий, глава государства заслушал информацию Генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова и поставил им задачи по расследованию покушений на граждан с активной жизненной позицией", – отмечается в сообщении.

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Напомним, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован в Еврейскую больницу Одессы. Позже Михайлик пришел в сознание, врачи позволили ему встать с постели и понемногу передвигаться, однако он по-прежнему находится в реанимационном отделении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

25 сентября правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении на Михайлика. Правоохранители установили, что мужчины в возрасте 33, 35 и 41 года являются иностранцами и длительное время проживают на территории Украины на основании временных справок на жительство.

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