 В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита

В Киеве вновь запретили продавать по ночам спиртные напитки. Согласно решению Киевсовета, с 23:00 до 10:00 алкоголь нельзя будет приобрести в магазинах и МАФах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Решение было принято как безотлагательное и практически не обсуждалось. Его поддержали 77 из 85 депутатов.

Этот запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары, заведения общественного питания.

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Автор законопроекта депутат Владислав Михайленко напомнил, что в 2016 году Киевсовет уже пыталась ввести запрет на ночную продажу алкоголя.

"К сожалению, из-за серьезного алкогольного лобби инициативу затягали по судам, из-за чего предприниматели просто отказались выполнять наше решение. В этом году Верховная рада приняла соответствующий закон, который уже подписан президентом Украины. И теперь мы можем стать первым городским советом, который примет соответствующее решение во исполнение нового закона Украины. Этот закон дает нам с вами официальное полномочия ограничивать продажу алкоголя во времени в нашем городе", – подчеркнул Михайленко.

Согласно принятому решению, Департамент промышленности и предпринимательства должен довести требования этого решения до сведения всех субъектов предпринимательства, а также осуществлять контроль за его выполнением.

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Киевсовет также решил рекомендовать Нацполиции активизировать работу по контролю за соблюдением требований соответствующего законодательства.

В свою очередь контролирующим органам рекомендовано принять меры в отношении предпринимателей, которые не будут выполнять решение, в том числе путем обращения в соответствующий орган лицензирования с рекомендацией о лишении субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками.

При обсуждении часть депутатского корпуса предлагала разрешить продажу алкоголя с 8.00 утра, а не с 10.00, объясняя это тем, что многие люди утром по дороге на работу осуществляют закупки продуктов питания и одновременно запасы алкогольных напитков. Также люди привыкли покупать спиртное по выходным по дороге на дачу или в места отдыха. При этом они не являются нарушителями порядка в городе, но их ограничивают.

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Но большинство поддержало предложение доработать отдельно такую правку и внести ее в решение позже, на другом заседании Киевсовета.

Напомним, в апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал горсовет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков с 23.00 до 10.00.