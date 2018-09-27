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 Киевские новости, Общество
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Все про:алкоголь (1387) запрет (1277) КГГА (2086) Киев (16526)

 В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита

Решение приняли как безотлагательное, "за" проголосовали 77 из 85 депутатов Киевсовета

В Киеве вновь запретили продавать по ночам спиртные напитки. Согласно решению Киевсовета, с 23:00 до 10:00 алкоголь нельзя будет приобрести в магазинах и МАФах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Решение было принято как безотлагательное и практически не обсуждалось. Его поддержали 77 из 85 депутатов.

Этот запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары, заведения общественного питания.

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Автор законопроекта депутат Владислав Михайленко напомнил, что в 2016 году Киевсовет уже пыталась ввести запрет на ночную продажу алкоголя.

"К сожалению, из-за серьезного алкогольного лобби инициативу затягали по судам, из-за чего предприниматели просто отказались выполнять наше решение. В этом году Верховная рада приняла соответствующий закон, который уже подписан президентом Украины. И теперь мы можем стать первым городским советом, который примет соответствующее решение во исполнение нового закона Украины. Этот закон дает нам с вами официальное полномочия ограничивать продажу алкоголя во времени в нашем городе", – подчеркнул Михайленко.

Согласно принятому решению, Департамент промышленности и предпринимательства должен довести требования этого решения до сведения всех субъектов предпринимательства, а также осуществлять контроль за его выполнением.

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Киевсовет также решил рекомендовать Нацполиции активизировать работу по контролю за соблюдением требований соответствующего законодательства.

В свою очередь контролирующим органам рекомендовано принять меры в отношении предпринимателей, которые не будут выполнять решение, в том числе путем обращения в соответствующий орган лицензирования с рекомендацией о лишении субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками.

При обсуждении часть депутатского корпуса предлагала разрешить продажу алкоголя с 8.00 утра, а не с 10.00, объясняя это тем, что многие люди утром по дороге на работу осуществляют закупки продуктов питания и одновременно запасы алкогольных напитков. Также люди привыкли покупать спиртное по выходным по дороге на дачу или в места отдыха. При этом они не являются нарушителями порядка в городе, но их ограничивают.

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Но большинство поддержало предложение доработать отдельно такую правку и внести ее в решение позже, на другом заседании Киевсовета.

Напомним, в апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал горсовет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков с 23.00 до 10.00.

Источник: https://censor.net.ua/n3088451
 
   
 Топ комментарии
 
Я думал у нас в Минске (было такое, отменили , недели через две такого экскремента , иито до 8-00 было) дебил на дебиле и дебилом погоняет (кличко) , а тут ваааще саудизм какой-то. Почему у нас отменили : нелегальный оборот вырос до времён Чикаго 30-х, люди начили травиться суррогатами, и главное - лукашистская ОПГ начала терять бабло и бюджет немножко, а на крименогенной обстановке сия тупость сказалось только в минус. Ну боксёру виднее, я не навязываю, успехов :В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита - Цензор.НЕТ 1697
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та достали уже. опять решили дать таксистам подзаработать, как в долбаном совке ? подходиш к таксисту и спрашиваеш "есть что ?" он открывает багажник, а там начиная от пива и заканчивая коньяком хенеси, все что хочеш но в два раза дороже.
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Это всё- против одиноких женщин. Шоп они и далее замуж не могли выйти. Особенно- не очень красивые. У этих- просто ни единого шанса не остается. Они ведь шо? Пошли в кабак, кто-то, мужского полу, не наведя резкость, бо бухой, в абсолюте,- снимает, потом они едут на хату... И вот тут-то экстремально важна ещё одна бутылка водки. Бо этот, кандидат в будущие мужья... может протрезветь... и- ужаснуться. И- убежать. У меня, лично, такое было дважды. Не очень много, верно? То есть- мне попадались- умные женщины! Не шучу, ни разу.
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Будут брать в аренду с залогом, как в Прибалтике. В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита - Цензор.НЕТ 1647
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та достали уже. опять решили дать таксистам подзаработать, как в долбаном совке ? подходиш к таксисту и спрашиваеш "есть что ?" он открывает багажник, а там начиная от пива и заканчивая коньяком хенеси, все что хочеш но в два раза дороже.
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А че в Дании таксисты не торгуют алкоголем? Ответ прост : штраф такой , что лет 5 надо будет его ему отрабатывать
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у нас тоже штрафы не маленькие, если поймают. однако способов отвертеться очень много. например можно сказать что "купил для личного употребления, человек попросил поделиться, я его угостил, а он мне деньги сунул" или просто дать взятку.
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Не спорю , что один раз не может и пи д . Но если его ловит 2-й ? 3-й ? Что тоже не виноват ? В Дании это не катит
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сложно доказать факт продажи. потому что на бутылке приклеен ценник таксиста, деньги бросают в багажник, а не передают в руки. так что отмазка что "угостил тем что купил лично для себя" - вполне канает.
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Цирк. Кому надо,тот затариться раньше,у кого деньги есть не только на атб,тот и в кабаке посидит В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита - Цензор.НЕТ 1524
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так в чем проблемы? хочешь пить, пей хоть неделю, но "затарься"
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Новая кормушка для чинуш. Кто ищет тот всегда найдёт!
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Я думал у нас в Минске (было такое, отменили , недели через две такого экскремента , иито до 8-00 было) дебил на дебиле и дебилом погоняет (кличко) , а тут ваааще саудизм какой-то. Почему у нас отменили : нелегальный оборот вырос до времён Чикаго 30-х, люди начили травиться суррогатами, и главное - лукашистская ОПГ начала терять бабло и бюджет немножко, а на крименогенной обстановке сия тупость сказалось только в минус. Ну боксёру виднее, я не навязываю, успехов :
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ну теперь Киев стал еще больше похож на Чикаго 30ых годов
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странно, в Латвие, Норге по всей стране деиствует и нормально, хочешь алкоголь, идёшь в спецзаведение, где разрешенно торговать.
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Я видел не раз , как svenskar на выходные шпацэруют в Данемарк за бухлом, ( про финов и питер и так все знают ), и они с тобой вряд ли согласяццо, конечно они этого не скажут первому встречному ( менталитет однако), но бухают скандинавы и тем более фины - феерично!
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и?? какое это имеет отношение к продаже до 20-00 вечера в магазинах?
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В финском языке есть слово kalsarikännit [калсарикяннит], что в переводе значит «выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить». В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита - Цензор.НЕТ 6165
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У вас столько народа бухает по ночам? Куда только Лука смотрит...
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луке, чем больше нароТ бухает - тем ему спокойнее!, думай, тоффаристч шрёдер, прежде чем говно-вопросы задавать. Далее : а у вас народ травится, стреляет друг в друга, давит один одного машинами, режет, взрывает! НЕ? Так почитай ленту Цензора за неделю, а потом спрашивай-подкалывай , у кого, сколько и почему люди бухают. Имеют право, каждый имеет выбор, никто, никому в пасть не заливает, тов. шрёдер.
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все это похоже на какую то разводку... наркотики нельзя, но можно водку (С) С. Шнуров
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для котов, они когда нечего делать - яйца лижут
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а знаеш почему коты себе яйца лижут ? - потому что МОГУТ ! ))))
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Днём они не алкоголики, а ночью злосные преступники? Ты хоть по государственным праздникам мозг включаешь?
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Лето, теплая ночь. Сидит пьяная компания под окнами и шумит. Если они найдут где купить и догнаться - будут сидеть до утра. Если купить негде - постепенно расползутся. У таксистов покупать по двойной цене они не станут - у такого быдлоконтингента каждая гривня на счету.
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Лето, тёплая ночь. Пьяная компания садится в тачку и едет в область покупать сыньку. Лучше бы пешком в магазин.
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или идут в аптеку и травятся боярышником и корвалолом, как кацапы )))
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Или идут к бабке-самогонщице в соседний подъезд. В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита - Цензор.НЕТ 2389
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такое в многих страна мира а не только в одном городе.
вот тут парадокс, наверно вожможно только в Балтииских странах от +30 и через несколько дней первый снег

Под Елгавой выпал первый снег: четыре дня назад здесь было +30 градусов
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в Киеве резко похолодало в прошлую патницу или субботу (не помню уже). днем я еще в +20 футболке ходил, а вечером одел куртку осеннюю в +10.
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это да, разница от +30 до снега то больше
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Это всё- против одиноких женщин. Шоп они и далее замуж не могли выйти. Особенно- не очень красивые. У этих- просто ни единого шанса не остается. Они ведь шо? Пошли в кабак, кто-то, мужского полу, не наведя резкость, бо бухой, в абсолюте,- снимает, потом они едут на хату... И вот тут-то экстремально важна ещё одна бутылка водки. Бо этот, кандидат в будущие мужья... может протрезветь... и- ужаснуться. И- убежать. У меня, лично, такое было дважды. Не очень много, верно? То есть- мне попадались- умные женщины! Не шучу, ни разу.
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умная женщина будет иметь батарею спиртного дома, для такого случая.
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Аплодисменты! Единственный вопрос, а шо ш она, такая умная, а не замужем??? Шо-то подозрительно. Наверное... очень страшная. Батарея- не помогает. Нужен- дивизион. Как минимум.
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Андрей, запас спиртного в доме повлияет на количество оттраханных женщин. Что б жениться на крокодиле тут никакого запаса не хватит.
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Ты- не понял. У меня- был всегда запас спиртного в моем(!!!) доме. Потому- результат: я женился 6(шесть) раз. А нужен запас спиртного-в ЕЁ доме. Это- важно. Может быть повезет... и ты женишься только пять раз, а не шесть. А шо, вполне вероятно.
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а я в свои 35 еще ниразу не попался ))) хотя наверно пора уже.
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А я, к 35-ти, попался трижды. Потом- ещё дважды. И главное- я знаю причину. Все они- были Светы. Потом, мне хватило сообразительности сменить Имя. Ни грамма лжи.
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Имея хороший запас спиртного у себя дома - можно жениться хоть каждый день. Ведь количество потенциальных невест обитающих в "ганделыках" и на вокзалах очень велико.
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У вас, туварисч,-странные места, для съема. Генделыки, вокзалы... шо там ещё... Странно, что вы, в принципе, в этой теме отписываетесь, а не о больных. Ну, хотя бы ботулизмом, а не сифилисом.
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Ахах! Что б не заболеть ботулизмом необходимо тушенку из "невест" готовить в автоклаве.
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В автоклаве(с). Я вам честно признаюсь: мне 58 лет. У меня- есть разные Высшие образования, так уж сложилось. Но! Я понятия не имею- что такое "автоклав"(с) Хотя- я догадываюсь, но- ни разу не видел, в живую. Это- честно.
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Ну или Вы чистый гуманитарий мегаполиса или лукавите. Ну как можно не знать, что такое автоклав? А как же тушеночку или рыбные консервы заготовить? Ну это типа скороварки, только габаритами побольше и в 80% изготавливаются в гараже (отлично газовые баллоны на 50л подходят)
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ага. а калорифер - это что то типа фритюрницы, но для кала )))
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Понял. Но, не до конца. А я- техник. Это-первое Высшее. А второе- Техник-судоводитель. А третье... Ну, шо-то типо этого. Не шучу. Так уж вышло, при смене понятий об образовании.
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Виталька рулиттт!!! В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита - Цензор.НЕТ 6431
А по празникам или например на НГ отменят или нет?
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Опять у киоскёров появилась "подработка"... В Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита - Цензор.НЕТ 3573
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скорее у бабушек самогонщиц в частном секторе аншлаг будет. те у кого есть бабло купить бухло в два раза дороже - скорее в кабак зайдут и купят его там.
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Ты ж вроде киевлянин. Просто кафе будут продавать на вынос, как в прошлый раз.

А вот киоскеры какраз пролетают мимо бо не общепит.
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потому и пишу. т.к. знаю, как оно было в прошлый раз
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ну смотри, из заведений которые работают ночью, рядом со мной только ресторан голосеевский двор (бывший сатурн). цены там не маленькие. недорогие рыгаловки закрываются в 23-24, может быть еще портер на метро васильковская ночью работает. так что выбор не сильно большой, хотя это почти центр Киева.

себе я обычно покупаю чикушку коньяка на бензозаправке когда еду домой с работы (19-20 часов), или пиво с приколами в ближайшей франшизной разливайке (до 23 работают).
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это я пишу о реальном положении дел, во время предыдущего запрета.

очень скоро все, кому интересно, знали, где можно купить. но... только в чёрном пакете.
а теперь будет ещё скорее: дорожка-то накатана!
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прошлый запрет я пропустил. я три года не употреблял алкоголь, в прошлом году я сорвался и опять начал пить, правда без запоев как раньше.
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я уже 36 лет не пью, но рассказы людей слушаю.
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Восемь депутатов, которые проголосовали против, это те, кто своей доли в общепите не имеют. Для меня это очевидно.
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Украину спасёт только сухой закон по примеру Швеции и культура употребления алкоголя. Я в Дании уже больше 10 лет как не пил чистою водку . В основном пиво и вино пью .
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а типа у нас только водку пьют ? я например могу себе позволить напитки получше и подороже. виски/бурбон или абсент, например.
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Да у вас все дерьмо . Нет у Вас качественного алкоголя. 2 года назад был в Украине, собиралась компания на речку , меня спрашивают, что будет пить , я говорю , пиво какое сами пьёте, они взяли пластиковой бутылки, называется бочковое, а как попробовал , моча , самая настоящая после датского пива . Весь вечер пошол к коту под хвост .
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ой да не расказывай. то импортное привозное что я пью бывает, стоит как половина пенсии моей мамы, и точно такое же как у вас в Дании.
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Импортное привозное , это с Полтавы в Киев ? 😂😂😂😂 Понимаешь, я пил виски в Дании, и такой же самой марки в Украине, это как сравнить ху и пальцем.
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привозное - это привозное. хватит выделываться. понимаеш, я пил бурбон в новом орлеане, он ничем не отличает от того который я покупаю тут за 80 долларов бутылка. еще вопросы ?
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Я пил в Дании джек денилс и в Украине , 1 . В Украине он дорожн чем в Дании. 2 в Украине дерьмо .
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Виски Jack Daniel's в Дании 0,7 литра на украинские деньги 1000 гривен, почему тогда в Украине за 1 литр 748 ? Может все потому что поделка ?
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может потому что у вас акциз дороже ? не думал об этом ?
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Ага , а у вас дешевле и ещё нет коррупции как в Дании и не надо давать взяток при ростаможке ? 😂
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у тебя в дании какая зарплата, если не секрет ? в украине 1000 гривен за бутылку пойла - это дурные деньги. средний украинец может купить на свою зарплату 7-8 бутылок. сигареты у нас тоже стоят копейки.
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или потому что его привезли в чемодане из дбюти фри, и вобще акциз не заплатили ?
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я давно вышел из возраста когда есть желание пить помои и мучаться с похмельем на следующий день.
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Мой тесть приехал в Данию , випил кока-колы и говорит , здесь лучшая чем у нас
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ниче нового...как дети малые ( всмысле: ни забот ни проблем)....
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Ппц дегенераты, почему мировой опыт не учит? Пусть приведут положительный пример, я вот отрицательных кучищу. Только повышение смертности среди алкашей из за бормотухи и набитый карманы у мусорья и депутатов крышующих работающие точки.Америку вспомните и сухой закон, хотя бы фильмы... Какого путина, недоумки решают , что и когда мне покупать? Может в три часа ночи девушка захочет испить шампанского - а я , ей подожди до 10, у нас на этой неделе поголовье дегенератов депутатов увеличилось в два раза.
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Я хз, но смысла не вижу. Что от этого, меньше бухать будут? Страждущие пойдут в аптеку или на "точку". Да и "Людк, у тебя такая прическа красивая... Продай в непрозрачном пакете" никто не отменит.
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Как греться,господа? Для многих водка реальная альтернатива подорожавшему газу)))
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как брал самжене за 25 гр поллитра так и беру... а ві запрещайте..поднимайте цену.. насссрать=))))))))))
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Возраст уже не тот, пью очень мало и не часто, но только своё. Виноград дозрел, заделаю для "унутреннего" употребления качественную чачу и на год хватит. Чихать на них)))
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Опять появятся подпольные точки. полиция будет их крышевать благосостояние будет расти. Можно докладывать об успехах
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве опять запретили продавать алкоголь по ночам: с 23:00 до 10:00 приобрести спиртное можно будет только в заведениях общепита
 
 
 
 
 
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