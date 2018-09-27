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 Экономика
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 Основные украинские отрасли, инвестирующие за рубеж, – аграрии, горняки и металлурги, - СМИ

По словам эксперта, выход с инвестициями на иностранные рынки возможен только в случае уверенности бизнеса в качественном продукте.

Украина инвестировала в акционерный капитал иностранных компаний 6,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстата. При этом за последние 5 лет наблюдается сокращение инвестиций за границу. Связано это с ухудшением макроэкономической ситуации в стране. Стоит также здесь отметить, что 95% инвестиций из Украины приходятся на Кипр. Среди отраслей, которые реально инвестируют средства за границу, - это пищевые компании, агрокомпании и компании горнопромышленного комплекса. Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина".

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, выход украинских компаний на рынки других стран и инвестирование за рубеж – это положительный момент в оценке украинского бизнеса.

"Сам факт того, что крупный бизнес, а мы считаем, что речь идет об очень большом бизнесе, расширяет свое влияние и выходит на рынки западных стран, в этом ничего плохого нет. Это на самом деле говорит о том, что они достаточно мощные для того, чтобы иметь возможность расширять свое влияние и свои возможности", - сообщил Кушнирук.

По словам эксперта, выход с инвестициями на иностранные рынки возможен только в случае уверенности бизнеса в качественном продукте.

"Еще один вид инвестиций, когда покупаются определенные сырьевые возможности. Например, как "Метинвест" покупал в Соединенных Штатах и в Европе. Поэтому здесь есть и другой вариант, когда закупается там производство, можно туда поставлять полуфабрикаты и там перерабатывать или, наоборот, закупать сырье. Уголь, например, они там закупают коксующийся и везут его в Украину", - заявил эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3088450
 
 
 Топ комментарии
 
Грузия заняла 7 место в рейтинге экономической свободы.
Поместившись между США и Великобританией.
Украина заняла 134 место. Но Саакашвили по прежнему враг
Це перемога потужних, блискавичних, зухвалих та всеосяжних реформ.
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Не инвестирующие а выводящие бабки на Кипр.
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С инвестициями понятно.
А как там с помощью Панамскому народу?
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Не инвестирующие а выводящие бабки на Кипр.
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С инвестициями понятно.
А как там с помощью Панамскому народу?
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Грузия заняла 7 место в рейтинге экономической свободы.
Поместившись между США и Великобританией.
Украина заняла 134 место. Но Саакашвили по прежнему враг
Це перемога потужних, блискавичних, зухвалих та всеосяжних реформ.
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То-то в Грузии, конечно, экономика развивается галопирующими темпами)) Прямо так же сильно, как в США и Великобритании) Дело не в экономической свободе, а в совокупности факторов, которые не позволяют бизнесу здесь расти. Тем более, что у нас постоянно бизнес давят по политическим мотивам и по заказняку.
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Что же наши инвесторы уже построили на Кипре, какое производство?
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Ніфіга. Холдінгові компанії і банківськи рахунки.
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Інвестиції за кордон в країні з якої через безробіття і мізерню платню виїхали декілька мільйонів заробітчан? Це не інвестиції, це має іншу назву
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А почему они в Украину не инвестируют?
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Петр Лексеевич инвестирует в липецкий рошен, а не только в Кипр. Так что не надо ля-ля.
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Ну в принципе это те единственные отрасли, которые у нас ещё работают в стране. Если хотим, чтоб они инвестировали внутри страны больше, то нужно создавать тут условия, а у нас додавливают остатки промышленности, да и аграрии, похоже, следующие на очереди.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОсновные украинские отрасли, инвестирующие за рубеж, – аграрии, горняки и металлурги, - СМИ
 
 
 
 
 
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