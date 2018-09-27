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 Военнослужащие-срочники ВСУ не задействуются к участию в Операции объединенных сил на Донбассе, - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины напоминают, что военнослужащие срочной службы не задействуются в Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, как не задействовались ранее в антитеррористической операции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил начальник отдела комплектования и призыва - замначальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера на брифинге в четверг.

"Военнослужащих срочной военной службы Вооруженных сил Украины не привлекают для проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях", - сообщил он.

Комментируя наличие в Украине призыва граждан на срочную воинскую службу, он отметил, что смешанный принцип комплектования ВСУ отвечает стандартам НАТО: так, восстановили срочную службу в странах Балтии и ряд других.

Также читайте: Около 40% военных-срочников продолжают службу в армии по контракту, - Генштаб ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3088447
 
 
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военнослужащие срочной службы не задействуются в Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, как не задействовались ранее в антитеррористической операции. Источник: https://censor.net.ua/n3088447

это не совсем так..просто срочникам предлагаю подписать контракт и вот он уже контрактник..
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Их чтобы задействовать,еще наловить нужно.А тех что поймают,они или калеки или умственно отсталые.
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А в Израиле воюют срочники. И как воюют! Призывники в армию рвутся в боевые части, идёт настоящий конкурс, чтобы туда попасть служить. А служба в боевых частях израильской армии с такими физическими и моральными нагрузками, что после одного такого боевого учения по схеме обычной боевой части Израиля, процентов 80 личного состава украинской боевой части, нужно было бы выносить на носилках. В этом. причина того, что 185 тыс . личного состава израильской армии, лупили и лупят своих агрессивных соседей и плюс Российскую армию. Контрактники на полгода погоду не сделают в украинской армии-сплошная текучка без настоящей выучки, вкупе с махновщиной и низкой дисциплиной. Проблему армии Украины должны решать срочники со сроком службы 2.5 года, и плюс контрактников определённый процент. И костяк армии должен быть высокопрофессиональный офицерский корпус, делающий свою военную карьеру не бутылками и холуйством, а службой своей стране и народу. На полноценную контрактную армию в Украине нет денег. Так что хребет украинской армии должны быть срочники, и воевать должны срочники, невзирая на вопли и стенания мамочек и прочих присосавшихся "борцов" из пятой колоны и предателей.
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Срочники с первого дня службы воюют,али как?
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Шуруй, перший лісом.Срочники ніколи не воювали і не воюватимуть.Неадекват.Воюють завжди через вигоду-за гроші,жінок та землю, а не за голий карман
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоеннослужащие-срочники ВСУ не задействуются к участию в Операции объединенных сил на Донбассе, - Генштаб
 
 
 
 
 
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