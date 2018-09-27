 Военнослужащие-срочники ВСУ не задействуются к участию в Операции объединенных сил на Донбассе, - Генштаб

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил начальник отдела комплектования и призыва - замначальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера на брифинге в четверг.

"Военнослужащих срочной военной службы Вооруженных сил Украины не привлекают для проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях", - сообщил он.

Комментируя наличие в Украине призыва граждан на срочную воинскую службу, он отметил, что смешанный принцип комплектования ВСУ отвечает стандартам НАТО: так, восстановили срочную службу в странах Балтии и ряд других.

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