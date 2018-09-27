 Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман

Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман, комментируя практику установления "зеленых" тарифов Верховной Радой, а также инициативу ряда народных депутатов по установлению оптовой-розничной цены электроэнергии отдельным законом, пишет Главком.
"Законом устанавливать цены в парламенте – извините меня. Мы реально живем в рынке, цены меняются каждый день, каждый месяц. Если Верховная Рада будет каждый раз реагировать, это остановит всю систему. Верховная Рада - это не биржа. Это абсолютный нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала цены".
По словам Карела Хирмана, Украине необходимо определить принципиальный курс: страна строит рыночные отношения или живет по государственному плану. "Или Верховная Рада будет определять стоимость хлеба, бензина на бензоколонках, стоимость одежды в магазинах, и, соответственно, электричества, газа, или не будет определять цены вообще. Тогда возвращаемся к диктатуре и центральной экономике, где цены устанавливает какой-то Госплан или Верховная Рада, или просто премьер-министр, или президент. Не может быть гибрида между этим (рыночной и административной экономикой, - ред.)", - сказал он.
Еврочиновник также отметил, что установление цен на газ Кабинетом министром и цен на уголь НКРЭКУ – это временное явление. "То, что регулятор, как сейчас, устанавливает цены на электричество или стоимость угля, а цену газа устанавливает Кабмин – это временное явление. Но чтобы Верховная Рада (принимала участие в формировании цен на энергоресурсы, - ред.) – извините меня. Если нам кажется, что Верховная Рада определяет стоимость одежды – это нонсенс, почему она должна определять стоимость чего-либо в энергетике?" - подчеркнул европейский эксперт.
Напомним, на сегодня Верховная Рада устанавливает "зеленые" тарифы до внедрения новой системы зеленых аукционов. Параллельно, ряд народных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект 8626, которым предлагают переложить на Парламент также функцию по установлению оптовой-розничной цены электроэнергии.
По мнению ряда экспертов, это полностью противоречит институту Независимого Регулятора и нарушает закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман
Верховная Рада не должна устанавливать цены на энергоресурсы и коммунальные тарифы, это задача исключительно независимого Регулятора.
Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман, комментируя практику установления "зеленых" тарифов Верховной Радой, а также инициативу ряда народных депутатов по установлению оптовой-розничной цены электроэнергии отдельным законом, пишет Главком.
Ваши европейские регуляторы украинцы уже знают и сыты по горло.
Пусть лучше Верховная Рада устанавливает, так хоть геноцидить народ меньше будут.
🤔
Это какой же рынок, а не государство устроит поддержку развития чего-то?
Вспоминается Обама и критика его за высказывание, примерно следующее:
"Это не вы успешные, это государство создало всё для вас..."
Это цитировали, а он далее говорил про Интерент, науку, финансируемую государством результатами которой могут бесплатно воспользоваться налогоплательщики...
там каво ни копни все с виллами и на оексусах
вплоть до завхозов и уборщиц!!!!
Он страну не перепутал часом?!
В Украине все "независимые ....." работают на пЭтю, аХметку, пЫнчука, кУсюков, тЫгыпков и подобных "бЫзнесменов".
а успешные манагеры с винницого ьазара учат нас как надо жить
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реформы. Пусть он сначала определится, кто же, все таки регулирует тарифы на
электроэнергию, рынок или ШокоРегулятор. Нонсенс - самое существование такого эксперта.
Пусть уж лучше ВР занимается этим вопросом.
А тут буй знає що! Народючіші чорноземи, велика територія, корисні копалини - а все гниє, розграбовується, дурять одне одного, знову мутним потоком перед виборами пішли брехня, фальшивки, фейки... І це в країні, яка воює!
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Від понеділка водії транспортних засобів в Польщі можуть не возити з собою страховку і техпаспорт. Поліція і так все перевірить через комп'ютер.