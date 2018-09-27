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 Экономика
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Все про:тарифы (1532) электроэнергия (200)

 Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман

Верховная Рада не должна устанавливать цены на энергоресурсы и коммунальные тарифы, это задача исключительно независимого Регулятора.

Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман, комментируя практику установления "зеленых" тарифов Верховной Радой, а также инициативу ряда народных депутатов по установлению оптовой-розничной цены электроэнергии отдельным законом, пишет Главком.

"Законом устанавливать цены в парламенте – извините меня. Мы реально живем в рынке, цены меняются каждый день, каждый месяц. Если Верховная Рада будет каждый раз реагировать, это остановит всю систему. Верховная Рада - это не биржа. Это абсолютный нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала цены".

По словам Карела Хирмана, Украине необходимо определить принципиальный курс: страна строит рыночные отношения или живет по государственному плану. "Или Верховная Рада будет определять стоимость хлеба, бензина на бензоколонках, стоимость одежды в магазинах, и, соответственно, электричества, газа, или не будет определять цены вообще. Тогда возвращаемся к диктатуре и центральной экономике, где цены устанавливает какой-то Госплан или Верховная Рада, или просто премьер-министр, или президент. Не может быть гибрида между этим (рыночной и административной экономикой, - ред.)", - сказал он.

Еврочиновник также отметил, что установление цен на газ Кабинетом министром и цен на уголь НКРЭКУ – это временное явление. "То, что регулятор, как сейчас, устанавливает цены на электричество или стоимость угля, а цену газа устанавливает Кабмин – это временное явление. Но чтобы Верховная Рада (принимала участие в формировании цен на энергоресурсы, - ред.) – извините меня. Если нам кажется, что Верховная Рада определяет стоимость одежды – это нонсенс, почему она должна определять стоимость чего-либо в энергетике?" - подчеркнул европейский эксперт.

Напомним, на сегодня Верховная Рада устанавливает "зеленые" тарифы до внедрения новой системы зеленых аукционов. Параллельно, ряд народных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект 8626, которым предлагают переложить на Парламент также функцию по установлению оптовой-розничной цены электроэнергии.

По мнению ряда экспертов, это полностью противоречит институту Независимого Регулятора и нарушает закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

Источник: https://censor.net.ua/n3088445
 
   
 Топ комментарии
 
тарифы устанавливает свинерман- его рыло везде, где шекель капает
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Верховная Рада не должна устанавливать цены на энергоресурсы и коммунальные тарифы, это задача исключительно независимого Регулятора.



Ваши европейские регуляторы украинцы уже знают и сыты по горло.
Пусть лучше Верховная Рада устанавливает, так хоть геноцидить народ меньше будут.

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А кто тут независимый регулятор? Менеджеры Рошен?
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тарифы устанавливает свинерман- его рыло везде, где шекель капает
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Верховная Рада не должна устанавливать цены на энергоресурсы и коммунальные тарифы, это задача исключительно независимого Регулятора.



Ваши европейские регуляторы украинцы уже знают и сыты по горло.
Пусть лучше Верховная Рада устанавливает, так хоть геноцидить народ меньше будут.

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эти дресированые макаки - как и монополька - танцуют под музыку хозяина!!!! Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман - Цензор.НЕТ 9300
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"устанавливать цены на энергоресурсы и коммунальные тарифы, это задача исключительно независимого Регулятора"
Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман - Цензор.НЕТ 4664

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Дуже багато махінацій з тарифами, тому нехай краще це робить ВР, а не пупкін.
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Та да, а кака ж они харчеватца то будут???
🤔
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В Макдональдсі за мінімальну пенсію😏
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За мінімальну їм там хіба що в парашу сходити по кишені
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у них мінімальна по окремому тарифу буде нараховуватись. Вони ж "народні" обранці...
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Никаких "независимых" регуляторов - это путь к хаосу. Регулятором, устанавливающим правила на рынке должно выступить государство. Вданном случае "независимость" означает монополистическую вседозволенность: "Что хочу, то и ворочу". Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман - Цензор.НЕТ 6471
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рЭгулируют. Главное, исправно и регулярно, премии самим себе выписывать.
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Неужели Хирман считает что НКРЭКУ это независимый регулятор, это самый, что ни есть зависимый регулятор четко выполняющий только то, что ему прикажут сверху.
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А кто тут независимый регулятор? Менеджеры Рошен?
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Интересно про "зелёный" тариф...
Это какой же рынок, а не государство устроит поддержку развития чего-то?

Вспоминается Обама и критика его за высказывание, примерно следующее:
"Это не вы успешные, это государство создало всё для вас..."
Это цитировали, а он далее говорил про Интерент, науку, финансируемую государством результатами которой могут бесплатно воспользоваться налогоплательщики...
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Какие рыночные механизмы, когда вся энергосистема принадлежит одной ОПГ (организованной преступной группировке).
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а ещё есть опг менты и опг прокуВоры!!!!!
там каво ни копни все с виллами и на оексусах
вплоть до завхозов и уборщиц!!!!
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Хотел бы спросить у "эксперта", а "независимый рЭгулятор", это кто, или это как?!
Он страну не перепутал часом?!
В Украине все "независимые ....." работают на пЭтю, аХметку, пЫнчука, кУсюков, тЫгыпков и подобных "бЫзнесменов".
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Что не осень,так новая рошеновская разводка Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман - Цензор.НЕТ 6174
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а почему бы и нет если лохи разводятся
а успешные манагеры с винницого ьазара учат нас как надо жить
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Все правильно сказал. Но быдло негодуэ...
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.....эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман, Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман - Цензор.НЕТ 9058

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походу хотят повесить на тех кто платит - ещё и платить за тех кто не может
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О каком рынке он говорит? У нас что есть рынок поставщиков газа? У потребителя есть выбор? Да и кроме того, знаем мы ваш "рынок" по всем остальным ценам в стране, вы гады обнаглели вконец, продукты дороже чем во многих странах Европы. Нет уж! Пускай хоть кто-то что-то контролирует, надоели хаос и анархия, правительство перестало регулировать цены на продукты и что мы имеем??? Нахрена нам такое правительство? Нахрена нам такая власть, которая работает на интересы олигархов и монополистов? У нас нет рыночной экономики, у нас есть только монополии и их сговор. Позор
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Украинцев надо так вздрючить тарифами, что бы у них бульба с носа выскочила. Что бы знали, как однотурового выбирать.
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Самобичевание ?? Сам себя хочешь вздрючить .. ? Или ты не украинец . ?
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Сколько Хирману за этот всхлип заплатил содержатель "независимого Регулятора"?!
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Каков эксперт по энергетике по поддержке реформ при правительстве Украины - такие и
реформы. Пусть он сначала определится, кто же, все таки регулирует тарифы на
электроэнергию, рынок или ШокоРегулятор. Нонсенс - самое существование такого эксперта.
Пусть уж лучше ВР занимается этим вопросом.
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Ну якось же живуть люди! В країнах поряд! Держава у них не встановлює цін, тарифів - нічого. Держава встановлює тільки мінімальну зарплату, яка весь час росте... І все є. І приїхали мільйони працівників - а я дивлюсь оголошення, а там дві сотні тисяч вакансій, щомісяця! І ціни на продукти стоЯть, як і п'ять, і десять років тому... І шмотки дешеві. І житло молоді люди купують... І дороги масово будують, по 70 см бетону...
А тут буй знає що! Народючіші чорноземи, велика територія, корисні копалини - а все гниє, розграбовується, дурять одне одного, знову мутним потоком перед виборами пішли брехня, фальшивки, фейки... І це в країні, яка воює!
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Від понеділка водії транспортних засобів в Польщі можуть не возити з собою страховку і техпаспорт. Поліція і так все перевірить через комп'ютер.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭто нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман
 
 
 
 
 
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