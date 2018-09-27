 Это нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала тарифы на электроэнергию, - эксперт по энергетике Хирман

Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман, комментируя практику установления "зеленых" тарифов Верховной Радой, а также инициативу ряда народных депутатов по установлению оптовой-розничной цены электроэнергии отдельным законом, пишет Главком.



"Законом устанавливать цены в парламенте – извините меня. Мы реально живем в рынке, цены меняются каждый день, каждый месяц. Если Верховная Рада будет каждый раз реагировать, это остановит всю систему. Верховная Рада - это не биржа. Это абсолютный нонсенс, чтобы Верховная Рада устанавливала цены".



По словам Карела Хирмана, Украине необходимо определить принципиальный курс: страна строит рыночные отношения или живет по государственному плану. "Или Верховная Рада будет определять стоимость хлеба, бензина на бензоколонках, стоимость одежды в магазинах, и, соответственно, электричества, газа, или не будет определять цены вообще. Тогда возвращаемся к диктатуре и центральной экономике, где цены устанавливает какой-то Госплан или Верховная Рада, или просто премьер-министр, или президент. Не может быть гибрида между этим (рыночной и административной экономикой, - ред.)", - сказал он.



Еврочиновник также отметил, что установление цен на газ Кабинетом министром и цен на уголь НКРЭКУ – это временное явление. "То, что регулятор, как сейчас, устанавливает цены на электричество или стоимость угля, а цену газа устанавливает Кабмин – это временное явление. Но чтобы Верховная Рада (принимала участие в формировании цен на энергоресурсы, - ред.) – извините меня. Если нам кажется, что Верховная Рада определяет стоимость одежды – это нонсенс, почему она должна определять стоимость чего-либо в энергетике?" - подчеркнул европейский эксперт.



Напомним, на сегодня Верховная Рада устанавливает "зеленые" тарифы до внедрения новой системы зеленых аукционов. Параллельно, ряд народных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект 8626, которым предлагают переложить на Парламент также функцию по установлению оптовой-розничной цены электроэнергии.



По мнению ряда экспертов, это полностью противоречит институту Независимого Регулятора и нарушает закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".