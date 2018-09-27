 Мы не имеем права допустить повторения сценария Мюнхенского соглашения, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Климпуш-Цинцадзе приняла участие в дебатах о будущем Европейского Союза на тему "В условиях растущего разделения: Европа в поисках своего места", где также выступили бывший премьер-министр Финляндии Катайнен, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, бывший премьер-министр Бельгии и бывший Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей и другие политики.
"Страны-члены передали часть своего суверенитета Европейскому Союзу. Отдельно мы слабы, сила ЕС в целостности, - отметил Катайнен. - Сейчас наибольшей угрозой является ухудшение верховенства права. Если у нас нет фундаментальных оснований, то у нас нет ничего".
В свою очередь Климпуш-Цинцадзе отметила, что политика России в отношении Украины - это только часть значительно большей стратегии, а именно - разрушение правового порядка ЕС. Москва использует тактику "разделяй и властвуй" в отношениях со странами-членами ЕС. Увлечение некоторых политиков ЕС Путиным и его действиями - это опасный признак того, что мирное будущее Европы под угрозой.
Вице-премьер-министр добавила, что ЕС должен признать "неудобную правду", а именно тот факт, что на Европейском континенте идет война, вооруженный конфликт на востоке Украины не прекращается: "Молчание и бездействие европейских демократий только делает российские акции смелее, более провокационными и, к сожалению, более эффективными. Я убеждена, что ЕС должен играть большую роль в противодействии агрессии, в деле восстановления мира на континенте. Это не только в интересах Украины, это в интересах Европейского Союза, ведь Россия представляет угрозу и странам ЕС и НАТО".
Климпуш-Цинцадзе также напомнила о последствиях подписания западными демократическими лидерами Мюнхенского соглашения 80 лет назад, которое позволило гитлеровской Германии присоединить часть суверенной демократической страны Чехословакии. Соглашение, которое по расчетам британского премьер-министра Чемберлена должно было принести мир, стало фундаментом Второй мировой войны.
"Это важный исторический урок, который мы должны помнить, - отметила вице-премьер-министр. - Наш долг - напомнить Европе, что любые компромиссы относительно ценностей и принципов неизбежно будут иметь катастрофические последствия".
Мне вчера дважды задавали тут вопрос: что бы я сделал, для улучшения отношений с Венгрией. Я отмалчивался и уходил от ответа. Причина: я ждал эту тётю!!! И вот- она. Так вот, я бы мгновенно исправил все отношения с Венгрией. Более того- я бы выбил их рук все козыри, вполне легально, не отменяя этот идиотский Закон, принятый нами, об образовании. Я бы просто уволил госпожу Климпуш-Цинцадзе. И всё бы, мгновенно, закончилось.
Такие вот дела наши, грешные. Повторяю: всё это гавно закончилось бы моментально.
История учит, что ее уроки требую повторения....