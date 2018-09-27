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 "То, что он на секретной службе мы знали": односельчане узнали "солберецкого" полковника ГРУ Чепигу, причастного к отравлению Скрипаля

Вчера, 26 сентября, The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" - это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. Журналисты побывали в селе, где долгое время жил Чепига

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ъ"

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Анатолий Чепига — уроженец села Николаевка в Амурской области, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), служивший в 14-й бригаде спецназа ГРУ. "Ъ" удалось найти знакомых Анатолия Чепиги в селе Березовка, где долгое время жила семья Чепига, и спросить у них, насколько он похож на человека, известного в СМИ как Руслан Боширов.

Собеседники просили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Анатолия Чепигу давно, лет десять назад. По их словам, в последние дни жители Березовки пересматривают и перечитывают все опубликованные материалы по данной теме. Это он, Толя", - подтвердила землячка господина Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы.

"Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его, - утверждает собеседница . - В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше". Собеседница заявила, что узнает Анатолия Чепигу во всех опубликованных материалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж

Отец Анатолия Чепиги Владимир Максимович в 1990-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) "Ивановская" в Березовке, потом устроился в воинскую часть. По данным Kartoteka.ru, В. М. Чепига был соучредителем ЗАО СПМК "Ивановская" в Амурской области с долей в 5,61% (доля в уставном капитале — 3 300 руб.). Мать работала бухгалтером на одном из предприятий.

Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению. По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей. Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится, - говорит еще одна жительница Березовки. - Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным".

Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT "фейковым телешоу". Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске.

"Пора остановить фейковые телешоу - мир раскусил Россию", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ ищет виновных в утечке личных данных "солсберийских туристов" Петрова и Боширова, - "Росбалт"

Между тем из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3088439
 
   
 Топ комментарии
 
Маша Захарова скажет, что односельчане фейковые. А через несколько дней Чепига утонет на рыбалке. Вот увидите.
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Це провал для росії, тому треба знищити Чепігу та все село і тих хто його знав😋
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что, кроме бомжей, и выпить не с кем, Игорюня?
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Мордвины сейчас на Место встречи неуклюже опровергали.
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Панельный дом, подъезд, лестничная площадка, незнакомец звонит в дверь. Открывает небритый детина. "Простите, здесь посылают на Марс?" - спрашивает его незнакомец. "Здесь посылают на ... ! - рычит детина. - А Васька-шпион живет этажом выше!"
Анекдоту, насколько помню, почти полвека. "Те, що він на секретній службі, ми знали": односельці упізнали "солберецького" полковника ГРУ Чепігу, причетного до отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 7140
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Маша Захарова скажет, что односельчане фейковые. А через несколько дней Чепига утонет на рыбалке. Вот увидите.
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А вот и нет. По телевизору покажут маленького, рыжего с бородой и одноглазого. Он покажет паспорт на имя Чепыга.
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Довольно много придурков,если их хорошеьнко напоить начинают буровить,что они секретные агенты и знают приемы неведомых единоборств )) Если не верите,найдите бомжа и проведите эксперимент )
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что, кроме бомжей, и выпить не с кем, Игорюня?
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Ты тоже начнешь буровить )) Точнее уже.
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а твои одноклассники или сокурсники тоже будут говорить что ты Изя с ними не учился? раскололи уж твоего Чепигу, пиризнали его и курсанты с которыми он в благовещенском воку учился и однополчане по службе в чечне и в хабаровске и сокурсники по академии..... опоздал ты изик - иди с бомжами общайся бот т ы ольгинский из рузького мира!!!
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буровить...., интересно, такого слова в украинском нет, этот суржик я натКубане слышал.... спалился Изик???
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понятно - сказуеться близость пидаров из ростова и кубани.... вообщем приди введи.... спалились грушники, хреново их готовили (в спешке и с большим рашистским пофигизмом, ну так как и всегда в рашке)....
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Ваще то я просто так подкинул хохму. Просто сам ржал ,когда столкнулся. Такая ситуация типичная и похожая. И ничего против не имею,шо подловили кгбэшников.
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>> Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был.
а вот шпилями уже тогда увлекался
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"С рождения Бобби пай-мальчиком был. Имел Бобби хобби...."(с)
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Це провал для росії, тому треба знищити Чепігу та все село і тих хто його знав😋
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Село або все Примор'я зроблять режимним об'єктом.
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Ох уж эти кацапы - страашно, но все одно соседа заложили, и как обычно анонимно))))
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А чего Вы хотели? Это у них "в крови"... Это не про украинцев сказано - "Пусть у соседа корова сдохнет...", а о "кацапне". Их зависть всегда гложет, что кто-то в жизни чего-то добился и живёт лучше, чем они... Анекдот : "Приезжает комиссия высокопоставленная, от Бога, в Ад. Ходят, проверяют, всё ли по-божески. Смотрят, у одного котла десяток чертей с вилами вокруг, стоят, у другого - два, а у третьего - никого... Спрашивают, почему? Черти отвечают:
- В первом котле евреи сидят... один выскользнет - всех потом повытаскивает. Во втором - украинцы с кавказцами. Один вылезет - всю родню за собой вытащит... А в третьем - "кацапы"... Один полезет - так другие обратно затащат, чтобы ему лучше не было, чем им..."
Так это анекдот, а знакомый рассказывал, что его дед в Брянской области в войну жил. Так там во время боёв всё село сгорело. Осталась одна изба, на краю села. Бабка, хозяйка, односельчанам предложила детишек привести к ней, пока землянки копать будут. Зима ведь. Да и корова есть - детям молоко будет. Так сельский сход постановил - сжечь её хату с сараем, "чтобы была, как все"... Корову сожгли вместе с сараем...
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Новостью для односельчан, оказалось только то, что он пидарас!
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Да, отето новость! Учился хорошо, жена-двое детей. И вот на тебе! Педорас!!! Про такое в его дярьовне даже не слыхивали!) Тяперича про Нюрку-давалку все забудут(((. Только про мусора теперь разговоров-то и будя...)
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"То, что он на секретной службе мы знали": односельчане узнали "солберецкого" полковника ГРУ Чепигу"То, что он на секретной службе мы знали": односельчане узнали "солберецкого" полковника ГРУ Чепигу, причастного к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 3959
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.....это называется "шлейф" и от него уже не остановить ((((( гру его надо только ГРОХНУТЬ , чтоб не висеть теперь у него на "крючке " ЭТО ЗАКОН ЖАНРА ((((
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Если они не совсем тупые, то могли бы на крайняк заховать компромат на начальство. Скорее всего шефы это знают или догадываются. Теперь будет битва-кто кого. У них был бы шанс сбежать.. Но с какого-то момента они как свидетели могут и цену потерять. Спешите шпилеры..
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"Попалились" кругом,где только можно,"штирлицы-недоумки".
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Какой там попались? Все улики были косвенными, фамилии фейковые, а )(уйло, ничтоже сумящеся, агентов под прикрытием сдало с потрохами. Вот и служи такому пидару. Сейчас "аквариум" бурлит, как никогда. Чуть ли не треть подали рапорта на увольнение.
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Теперь и про его сексуальную ориентацию узнали "То, что он на секретной службе мы знали": односельчане узнали "солберецкого" полковника ГРУ Чепигу, причастного к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 8517
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Попадёт в автокатастрофу. Это судьба. Попался- капец...
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"Кто рули и вёслы бросит, тех нелёгкая заносит. Так уж водится".
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И шо теперь? - Нет человека - нет проблемы? Вроде так у них решают.
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Теперь узнали что он ещё и голубец.
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срасее зашкварилась по полной...теперь только развалик срасейку ждет "То, что он на секретной службе мы знали": односельчане узнали "солберецкого" полковника ГРУ Чепигу, причастного к отравлению Скрипаля - Цензор.НЕТ 337
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Jesly oni byli by nepriciom biznismeny realnyje, tak davno eto potverdyli liudi kto ix znajet s kem oni rabotajet.Tut jasno bylo zaraneje kto imel interes, i vremia pokazala imeno na GRU i putlera.Nado ecio pokapat sto oni delali Sveicariji i drugix mestax Evropy do etogo,mozet i tam strano pogybli liudi radiuse gde oni proslis
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ну а что тут удивительно. Нашли в Рашке какого то селюка, который ради того чтобы из своей дыры в жопе мира свалить - готов был хоть родного отца на органы сдать. Промыли мозги и отправили шароебить по Лондонам и прочим культурным местам. Ну как тут не проколоться, если ты простой сельский долбоеб из Замухосранья
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а слабо москалям телешоу закатать, типа "боширов" и его односельчане.
или хотя бы интервью с чепигой настоящим, ато ж непонятно куда тогда настоящий чепига делся
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Як страшно, який з нами поруч брехливий сусід. Його задокументовали, а він кричить, що це брехня. Не ми и все. Його вже тримають за руку, а він-це не я. А який же він офіцер, це террорист. Вся країна террорист. Їх вчать брехати, вбивати, брехати, вбивати. Від бомжа до президента злочинці активні та пасивні.
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Хм, был лысый, а тут такая прическа. У меня тоже лысина(маленькая), надо узнать, как наращивают.
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Это он у Кобздона одолжил. После того урода ещё десяток париков осталось. "Те, що він на секретній службі, ми знали": односельці упізнали "солберецького" полковника ГРУ Чепігу, причетного до отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 2939
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Про пересадку волос еще не слышал, жираф ватный?
Очень популярная услуга, особенно среди "успешных", лысеющих и комплексующих по этому поводу.
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У меня уникальный цвет волос, "донора" трудно найти.
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А ещё и по зобоящику показывали. Теперь придется с родной деревни Хатынь делать.
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Все таки ГРУ удивительная организация - рассмотрела в пай-мальчике сельского разлива задатки убийцы и сумела создать ему все условия для развития и специализации в соответствии с природными наклонностями. Какая радость для папы и мамы ушлепка - таланты сына оценила родина.
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С лысиной только что- то не сходится. Если бы в ГРУ, научились заново отращивать выпавшие волосы,то хуйло б уже ходило с шевелюрой,как у юного Майкла Джексона.
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Боширов и Петров. Шпиль

Два друга тихо жили
Вдали от всех ветров.
Сушил себя Боширов,
Качал себя Петров.
Но вот однажды шире
Родных своих дворов
Взглянуть на мир решили
Боширов и Петров.
Есть Солсбери в Уилтшире,
Не город, а курорт -
Там шпиль! - сказал Боширов
Да ну? - Сказал Петров.
В рюкзак они сложили
По паре свитеров
Летим? - сказал Боширов.
На шпиль! - сказал Петров.
И вот они в Уилтшире
Где всё не будь здоров -
Метель! - сказал Боширов.
П...ц! - сказал Петров.
Промокли ноги в жиже -
Прикидик был херов...
Домой? - спросил Боширов.
А шпиль?! - взревел Петров.
Мечта струилась в жилах,
Кипела страстью кровь.
Узрим! - сказал Боширов.
Вперёд! - сказал Петров.
Два дня они кружили
В плену чужих широт.
Не дрейфь! - хрипел Боширов,
Найдём! - стонал Петров.
И вот он шпиль - как шило
Торчит в конце дорог.
Возликовал Боширов,
Слегка сомлел Петров.
Друзья полгода жили
Той сказочной порой...
Масштаб! - шептал Боширов.
И мощь! - вздыхал Петров.
...
И вдруг из инфошири
Раздался глас суров:
Вы Скрипалей пришили,
Боширов и Петров!
Хватайте дебоширов,
Ловите шпигунов!
За что? - вопил Боширов.
Не мы...- стенал Петров.
Заныкаться решили
Подальше от угроз.
В подвал! - сказал Боширов,
В тайгу! - сказал Петров.
Тут Самый Грозный в мире
Слегка насупил бровь,
И вот уже в эфире
Боширов и Петров.
Дрожат, как камышины,
Бледнеют, как Пьеро.
Там шпиль! - твердит Боширов,
Лишь шпиль! - мычит Петров.
...
С тех пор они решили -
Ни шагу за порог!
Эх, жизнь... - кряхтит Боширов.
Эх, шпиль... - грустит Петров.

Шад Рина
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оце так сєкрєтная служба що все село про це знало...
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Тепер, як в тому анекдоті, коли дракон тероризував усе село, і односельчани найняли Брюса Лі, щоб захисти їх. Брюс відмудохав дракона до півсмерті і повернувся до Китаю. Дракон очухався на другий день і питає селянина:
- Той чахлий китайоза уже поїхав?
- Ага.
- Ну, всьо, 3,14здець селу!
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я так понимаю дяревня чяпиги называется шпилелюбцево. и в ней обитают любители заднего привода.
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Ха-ха! Всем селом сядут за разглашение "секретов родины"!?
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Что Женя, даже жителя села брехуны? И вообще такого села нет?
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Ну прям как дети! Говорил же тысячу раз - банить бесполезно! Ладно, пропаду на пару часов. Но вернусь! Обсудим жителей села!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"То, что он на секретной службе мы знали": односельчане узнали "солберецкого" полковника ГРУ Чепигу, причастного к отравлению Скрипаля
 
 
 
 
 
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