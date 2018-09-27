 "То, что он на секретной службе мы знали": односельчане узнали "солберецкого" полковника ГРУ Чепигу, причастного к отравлению Скрипаля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ъ"
Анатолий Чепига — уроженец села Николаевка в Амурской области, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), служивший в 14-й бригаде спецназа ГРУ. "Ъ" удалось найти знакомых Анатолия Чепиги в селе Березовка, где долгое время жила семья Чепига, и спросить у них, насколько он похож на человека, известного в СМИ как Руслан Боширов.
Собеседники просили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Анатолия Чепигу давно, лет десять назад. По их словам, в последние дни жители Березовки пересматривают и перечитывают все опубликованные материалы по данной теме. Это он, Толя", - подтвердила землячка господина Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы.
"Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его, - утверждает собеседница . - В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше". Собеседница заявила, что узнает Анатолия Чепигу во всех опубликованных материалах.
Отец Анатолия Чепиги Владимир Максимович в 1990-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) "Ивановская" в Березовке, потом устроился в воинскую часть. По данным Kartoteka.ru, В. М. Чепига был соучредителем ЗАО СПМК "Ивановская" в Амурской области с долей в 5,61% (доля в уставном капитале — 3 300 руб.). Мать работала бухгалтером на одном из предприятий.
Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению. По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей. Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.
"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится, - говорит еще одна жительница Березовки. - Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным".
Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие", - сказала она.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT "фейковым телешоу". Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске.
"Пора остановить фейковые телешоу - мир раскусил Россию", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.
Между тем из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
Анекдоту, насколько помню, почти полвека.
а вот шпилями уже тогда увлекался
- В первом котле евреи сидят... один выскользнет - всех потом повытаскивает. Во втором - украинцы с кавказцами. Один вылезет - всю родню за собой вытащит... А в третьем - "кацапы"... Один полезет - так другие обратно затащат, чтобы ему лучше не было, чем им..."
Так это анекдот, а знакомый рассказывал, что его дед в Брянской области в войну жил. Так там во время боёв всё село сгорело. Осталась одна изба, на краю села. Бабка, хозяйка, односельчанам предложила детишек привести к ней, пока землянки копать будут. Зима ведь. Да и корова есть - детям молоко будет. Так сельский сход постановил - сжечь её хату с сараем, "чтобы была, как все"... Корову сожгли вместе с сараем...
или хотя бы интервью с чепигой настоящим, ато ж непонятно куда тогда настоящий чепига делся
Очень популярная услуга, особенно среди "успешных", лысеющих и комплексующих по этому поводу.
Два друга тихо жили
Вдали от всех ветров.
Сушил себя Боширов,
Качал себя Петров.
Но вот однажды шире
Родных своих дворов
Взглянуть на мир решили
Боширов и Петров.
Есть Солсбери в Уилтшире,
Не город, а курорт -
Там шпиль! - сказал Боширов
Да ну? - Сказал Петров.
В рюкзак они сложили
По паре свитеров
Летим? - сказал Боширов.
На шпиль! - сказал Петров.
И вот они в Уилтшире
Где всё не будь здоров -
Метель! - сказал Боширов.
П...ц! - сказал Петров.
Промокли ноги в жиже -
Прикидик был херов...
Домой? - спросил Боширов.
А шпиль?! - взревел Петров.
Мечта струилась в жилах,
Кипела страстью кровь.
Узрим! - сказал Боширов.
Вперёд! - сказал Петров.
Два дня они кружили
В плену чужих широт.
Не дрейфь! - хрипел Боширов,
Найдём! - стонал Петров.
И вот он шпиль - как шило
Торчит в конце дорог.
Возликовал Боширов,
Слегка сомлел Петров.
Друзья полгода жили
Той сказочной порой...
Масштаб! - шептал Боширов.
И мощь! - вздыхал Петров.
...
И вдруг из инфошири
Раздался глас суров:
Вы Скрипалей пришили,
Боширов и Петров!
Хватайте дебоширов,
Ловите шпигунов!
За что? - вопил Боширов.
Не мы...- стенал Петров.
Заныкаться решили
Подальше от угроз.
В подвал! - сказал Боширов,
В тайгу! - сказал Петров.
Тут Самый Грозный в мире
Слегка насупил бровь,
И вот уже в эфире
Боширов и Петров.
Дрожат, как камышины,
Бледнеют, как Пьеро.
Там шпиль! - твердит Боширов,
Лишь шпиль! - мычит Петров.
...
С тех пор они решили -
Ни шагу за порог!
Эх, жизнь... - кряхтит Боширов.
Эх, шпиль... - грустит Петров.
Шад Рина
- Той чахлий китайоза уже поїхав?
- Ага.
- Ну, всьо, 3,14здець селу!