 "Метинвест" с 1 октября повышает зарплату сотрудникам на 10%

Как сообщается в пресс-релизе группы в четверг, прибавку к зарплате в первую очередь ощутят квалифицированные ремонтники и технологи: их оклады вырастут на 15%. Доходы рабочих и мастеров возрастут на 10%, административных работников – на 7%, пишет Интерфакс Украина.

При этом отмечается, что в этом году "Метинвест" уже пересматривал уровень зарплат: в апреле доходы сотрудников выросли в среднем на 20%. В целом затраты группы на повышение фонда оплаты труда в 2018 году составили около 2,2 млрд грн.

Как пояснил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, зарплата на предприятиях группы повышается, как только позволяет финансовая ситуация в компании.

"Каждый год рост зарплат в "Метинвесте" значительно опережает показатели инфляции в стране. Это говорит о том, что мы заинтересованы в стабильной работе и доходах сотрудников. Наша цель – повысить уровень зарплат в украинской металлургии. Так как мы давно и успешно работаем на международном рынке, индикатором для нас служат доходы в странах Восточной Европы – только так можно сохранить конкурентоспособность на рынке труда", - сказал гендиректор, которого цитирует пресс-служба.

В прилагаемых к пресс-релизу справочных данных Государственной службы статистики Украины констатируется, что средняя заработная плата в стране составляет 9170 грн, в промышленности – 9861 грн, в горно-металлургическом комплексе (ГМК) – 13 282 грн. После повышения в "Метинвесте" будут зарабатывать на 73% больше, чем в среднем по Украине, на 61% больше, чем в промышленности, и на 20% больше, чем в ГМК.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".