 Российские боты подрывают доверие украинцев к вакцинации, - Супрун

Об этом руководительница ведомства заявила на встрече высокого уровня по борьбе против туберкулеза во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Ульяны Супрун.
По словам Супрун, в результате скоординированных действий "во время вспышки Украины возглавляет рейтинг стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью".
"Для многих украинцев - это смертельный приговор", - указала руководитель Минздрава.
"Американские исследователи проанализировали тысячи твитов, опубликованных между 2014 и 2017 годами, и обнаружили, что значительное количество из тех, где речь шла о вакцинации, были написаны с российских аккаунтов. Проплаченные этим государством тролли и боты распространяли дискредитационные антивакцинаторские теории, например, что вакцины вызывают аутизм или убивают людей", - указала Супрун.
"Есть результаты - всего за 6 месяцев 2018 года в Европе показатели заболеваемости корью достигли рекордного уровня: заболели 41000 человек 37000 из которых умерли", - добавила украинский чиновник.
эбола..?
https://www.segodnya.ua/regions/others/v-chernigovskoy-oblasti-dvuhletniy-rebenok-umer-posle-privivki-1156127.html
"Ребенок посинел": в Тернополе после прививки умер младенец
https://www.obozrevatel.com/health/medical/rebenok-posinel-v-ternopole-posle-privivki-umer-mladenets.htm
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Если не знаешь как оправдать собственную бездарность и непрофессионализм, говори - во всем виноват Саакашвилли, агенты кремля или кремлевске боты
... мрази
Тут в Греции 25 человек чем-то заразилось и кипишь не один месяц идет, и вдруг за 8 месяцев умерло от инфекции 37000 человек и пофиг, благодать, лишь одна Супрун ведает.
Плюс у кори смертность в 10% только в самых голодных и отсталых странах, а тут почти 91%
смертности в ЕС?????
Как по мне не только боты но и ибанаты вроде Супрун, которые несут откровенную пургу, доверие к привикам подрывают еще больше.
Только последняя мразь (кторой являются все порохоботы) может защищать эту с-ку, мадам Смерть. Желаю вам, порохоботы, тяжело заболеть и попасть в реформированную этой с-кой больницу.
https://www.youtube.com/watch?v=z8Jdh3MxUws&t=3s
Сам по себе это показатель абсолютно ни о чем не говорит. Пусть даже 100% заболеваемость будет, но если смертность при этом 0%, то заболевание не опасное.
Провоняв "Для многих украинцев - это смертельный приговор" она должна была не про ЕС сказки рассказывать а рассказать про смертность в Украине, но чего-то забыла. Как забывает указывать что смертность часто идет в группе риска и четко коррелирует с социальными факторами - плохое питание, неудовлетворительные условия жилья, недоступность лекарство и первой помощи. Т.е. она считает, что можно голодному человеку, живущему в холодной коморке, и пару копейками на лекарство, вкольнуть прививку и тот запрыгает от здоровья, как кузнечик???
Супрун должна обратиться в СБУ.
- промывание желудка для удаления остатков токсина;кишечный диализ (5 % раствором соды);
- ввеедние антитоксической сыворотки, которой в Украине сейчас нет (тип А, С, Е вводится по 10 000 ME, а тип В - 5 000 ME);
- введение инфузионных сред с целью дезинтоксикации, коррекции водно-электролитных и белковых нарушений;
- антибактериальная терапия;
- гипербарическая оксигенация;
- лечение осложнений.
Скажите, вы прививку (вакцину) от сыворотки (антитоксина) отличаете?
Не досматривать безнадежных пациентов с неизлечимой степенью рака надо,выкачивая деньги с их родственников,а лечить их же только своевременно.
А для этого нужно первое звено,которое на самых начальных стадиях заболевания его выявляет.
Это абсолютно научно,но почему то встречает бешанное сопротивление.
срочно!
Встречаются два бывших одноклассника. Один браток, другой кроликовод.Браток : - Здорово, Вася, как дела, чем занимаешься? - Да ничего, вот кроликов разводим. - Ну вообще! Надо братве рассказать! Кроликов мы еще не разводили!
https://www.youtube.com/watch?v=VL9sRdkZMIE&t=207s
а на самом деле дорогущей богадельни для дальних родственников сановных свиней в нищей стране не существует.
Так, пани министерко?
Та й питання тривалості життя після довершеної програми вакцинації ще не зовсім досліджене (руки не дійшли), але ж то не головне, з'ясується по ходу самої вакцинації».
Далее себе под нос не без удовольствия: «Зате я, вся така витончена, у кросівочках грайливо скакатиму по київських калюжечках з улюбленим рюкзачечком повним грошеняток».