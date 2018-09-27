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Все про:вакцина (350) боты (8) Супрун Ульяна (339)

 Российские боты подрывают доверие украинцев к вакцинации, - Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утверждает, что "русские боты, тролли, пророссийские СМИ и политики продолжают подрывать доверие населения Украины к вакцинации".

Об этом руководительница ведомства заявила на встрече высокого уровня по борьбе против туберкулеза во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Ульяны Супрун.

 По словам Супрун, в результате скоординированных действий "во время вспышки Украины возглавляет рейтинг стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью".

"Для многих украинцев - это смертельный приговор", - указала руководитель Минздрава.

"Американские исследователи проанализировали тысячи твитов, опубликованных между 2014 и 2017 годами, и обнаружили, что значительное количество из тех, где речь шла о вакцинации, были написаны с российских аккаунтов. Проплаченные этим государством тролли и боты распространяли дискредитационные антивакцинаторские теории, например, что вакцины вызывают аутизм или убивают людей", - указала Супрун.

"Есть результаты - всего за 6 месяцев 2018 года в Европе показатели заболеваемости корью достигли рекордного уровня: заболели 41000 человек 37000 из которых умерли", - добавила украинский чиновник.

Также читайте: Facebook заблокировал российскую сеть страниц и аккаунтов, действие которой распространялось на Украину и соседние страны

Источник: https://censor.net.ua/n3088437
 
   
 Топ комментарии
 
Ууу, рука кремля, ясно. Кто против пороха (или кого-то из его банды), тот однозначно кацап и рука кремля))) А как же иначе)))))
Только последняя мразь (кторой являются все порохоботы) может защищать эту с-ку, мадам Смерть. Желаю вам, порохоботы, тяжело заболеть и попасть в реформированную этой с-кой больницу.
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Меня больше смущает ее откровенная манипуляция. Она говорит о "во время вспышки Украины возглавляет рейтинг стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью".
Сам по себе это показатель абсолютно ни о чем не говорит. Пусть даже 100% заболеваемость будет, но если смертность при этом 0%, то заболевание не опасное.
Провоняв "Для многих украинцев - это смертельный приговор" она должна была не про ЕС сказки рассказывать а рассказать про смертность в Украине, но чего-то забыла. Как забывает указывать что смертность часто идет в группе риска и четко коррелирует с социальными факторами - плохое питание, неудовлетворительные условия жилья, недоступность лекарство и первой помощи. Т.е. она считает, что можно голодному человеку, живущему в холодной коморке, и пару копейками на лекарство, вкольнуть прививку и тот запрыгает от здоровья, как кузнечик???
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Мне интересно, а больничку "Феофания" тоже рашка-боты придумали?

а на самом деле дорогущей богадельни для дальних родственников сановных свиней в нищей стране не существует.
Так, пани министерко?
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"заболели 41000 человек 37000 из которых умерли" Источник: https://censor.net.ua/n3088437

эбола..? Российские боты подрывают доверие украинцев к вакцинации, - Супрун - Цензор.НЕТ 9338
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смертность 0,1%?????? лучшее доказательство бесполезности вакцины от кори))) из 37 - 2 повесилось, 4 попало под машину, 9 обкололись до передоза, 8 инфарктов, 14 подавились чебуреками?))))))))))))
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всім зрозуміло і так, що ви недорозвинений, бо розумні люди проти вакцинації не виступають розуміючи її життєву необхідність. Друге питання, що батьки у нас до цього питання відносяться халатно, і перевіряють дітей перед вакцинацією, що має надзвичайно важлива значення.
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Вам, наверное, льстит, вы так умело себя сразу в умные записали а меня в дураки?
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чого? я написав, що проти вакцин виступають як правило не розумні люди, навіть статистика є, що противники вакцин це преважно неосвічені люди та особи із нижніх соціальних веств, я проти бездумної вакцинації, як прививки від грипу і інших не небезпечних хвороб, проте за основні прививки беззаперечно, вакцинація це те, що врятувало людство, і перенаселення планети є прямим наслідком вакцинації.
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Сектанты тоже слепо верят в то, что только они умны и знают истину а все остальное -ереси.
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я не противник вакцин как медицинского метода, но он точно не такой эффективный и уже точно не единственный способ борьбы с инфекциями. Часто, иные методы более эффективны чем медицинские, в частности, доступ к качественной питьевой воде, очистка стоков, уничтожение природных резервуаров инфекции. Любой медик, кто не прогуливал институт, это знает и понимает, а потому меня просто шокирует средневековая мотивация министра здравоохранения
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Покажите статистику, что умерло 37. Покажите районы и социальный срез по умершим, причину смерти (умирают не от кори, а от неправильно или несвоевременно леченных осложнений).
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ссилка на фейбук супрун, цензор не правильно передрукував новину. А ускладнення від цих хвороб значно частіше виникають, і не обов'язково смерть, ніж від вакцин і це факт. Я наприклад, слава богу, не знаю особисто про жоден випадок ускладнення від вакцин, зате знаю під десяток випадків ускладнень від корі , свинки і жовтухи у людей при чому є жахливі випадки.
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Судя по Вашим постам выше, Вы много чего не знаете.
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Чого не знаю? Що від вакцин можуть бути проблеми? Вакцинація необхідна людству це давним давно доведений факт, всі дослідження, що вказують на те, що від вакцинації більше шкоди ніж користі є антинауковими, і нічим не кращими, ніж роздуми російських економістів про користь санкцій для російської економіки.
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Сами уточнили, что не много чего не знаете, а вообще ничего не знаете, кроме антинаучных догм вакциновпаривателей.
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Чим вакцинація принципово відрізняється від гомеопатії, яку визнано антинауковою?
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Судя же по вашим - вы не знаете вообще ничего.
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Совсем обезумела супрун - из 41000 заболевших 37000 умерло. Чувствуется, что перевакцинировалась в детстве.
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Из-за родителей-дегенератов у нас с вакцинацией дела хуже, чем в Африке.

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Картинку рисовала та же контора, которая пару дней назад рисовала самые большие рейтинги у бабы Йули-Ваны и клоуна Зеленского???
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"В Черниговской области двухлетний ребенок умер после прививки"
https://www.segodnya.ua/regions/others/v-chernigovskoy-oblasti-dvuhletniy-rebenok-umer-posle-privivki-1156127.html

"Ребенок посинел": в Тернополе после прививки умер младенец

https://www.obozrevatel.com/health/medical/rebenok-posinel-v-ternopole-posle-privivki-umer-mladenets.htm

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Если не знаешь как оправдать собственную бездарность и непрофессионализм, говори - во всем виноват Саакашвилли, агенты кремля или кремлевске боты
... мрази
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Они оправдываются перед главными вакциновпаривателями из ВОЗ за невыполнение поставленной задачи по втюхиванию вакцин. Ведь на проценте от впаренного сидят. А то, что ссылается на штатский мониторинг, говорит о том, что фармакобизнес жестко отслеживает тему "инакомыслия". Ведь на кону миллиардные доходы.
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да-да заговор фармацевтів, масони, світовий уряд)
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Не подтверждайте свою дремучесть в рассматриваемой теме. Пишите, если интеллект позволяет, по существу.
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Ваша же дремучесть и ангажированность - вообще сомнению не подлежит!
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Действительно, только дегенераты могут сравнивать Украину с Африкой.
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может 000 лишние? или как Клично, мне 2 гамбургера, 3 из которых завернуть с собой??
Тут в Греции 25 человек чем-то заразилось и кипишь не один месяц идет, и вдруг за 8 месяцев умерло от инфекции 37000 человек и пофиг, благодать, лишь одна Супрун ведает.
Плюс у кори смертность в 10% только в самых голодных и отсталых странах, а тут почти 91%
смертности в ЕС?????

Как по мне не только боты но и ибанаты вроде Супрун, которые несут откровенную пургу, доверие к привикам подрывают еще больше.
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та вданій ситуації цензор як завжди залажав
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Ууу, рука кремля, ясно. Кто против пороха (или кого-то из его банды), тот однозначно кацап и рука кремля))) А как же иначе)))))
Только последняя мразь (кторой являются все порохоботы) может защищать эту с-ку, мадам Смерть. Желаю вам, порохоботы, тяжело заболеть и попасть в реформированную этой с-кой больницу.
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Війна проти Уляни Супрун. Богомолець, Ляшко, Вілкул, Бахтєєва, Рабінович
https://www.youtube.com/watch?v=z8Jdh3MxUws&t=3s
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какие боты???? там одни лапти и лапотники! )
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Меня больше смущает ее откровенная манипуляция. Она говорит о "во время вспышки Украины возглавляет рейтинг стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью".
Сам по себе это показатель абсолютно ни о чем не говорит. Пусть даже 100% заболеваемость будет, но если смертность при этом 0%, то заболевание не опасное.
Провоняв "Для многих украинцев - это смертельный приговор" она должна была не про ЕС сказки рассказывать а рассказать про смертность в Украине, но чего-то забыла. Как забывает указывать что смертность часто идет в группе риска и четко коррелирует с социальными факторами - плохое питание, неудовлетворительные условия жилья, недоступность лекарство и первой помощи. Т.е. она считает, что можно голодному человеку, живущему в холодной коморке, и пару копейками на лекарство, вкольнуть прививку и тот запрыгает от здоровья, как кузнечик???
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Это называется диверсия.
Супрун должна обратиться в СБУ.
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Обратитесь в ВОЗ там вам ответят о том почему вакцинация это полезно.
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Лучше не в ВОЗ, а сразу к тем, кто ее содержит. Кто это такие, догадайтесь сами.
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Нет, не предлагаю. Слепо верят только сектанты и малограмотные (в том числе и сторонники огульного вакциновпаривания).
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Я предпочитаю верить людям с медицинским образованием,а не малограмотным сектантам из МП пропагандирующим отказ от прививок.
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Это еще как сказать, кто неграмотен. А "медицинское образование" - это не индульгенция на истину. Большинство людей "с медицинским образованием" - это не бывшие отличники учебы, а в основном середняки или вообще никчемности покупавшие себе зачеты и экзамены. Поэтому самостоятельно мыслить они не умеют, а перепевают то, что написано в методичках минздрава. А писатели методичек так же образованы, как и их читатели. Круг замкнулся.
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Самостоятельно мыслить нужно, что бы правильно ставить диагноз. Это называется"клиническое мышление" ( смотрите кино про доктора Хауса,оно тупо на эту тему),а если каждый доктор начнет самостоятельно мыслить в теме "клинические исследования" ,т.е. то чем он не занимается ничего хорошего из этого не получится.
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Не уходите от темы, Обсуждаеи не клиническое мышление и исследования, а огульное и антинаучное вакциновпаривание.
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Я не обладаю столь глубинными познаниями в теме вакцинирования,что бы самостоятельно мыслить,поэтому предпочитаю верить специалистам.
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Прививки надо делать обязательно. Вот меня вызвали в поликлинику и вкололи от ботулизма и столбняка(на старости лет). А кто меня осудит, льет воду на руку Кремля.
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Ботулизм??? Пиививка? Вас что, бацька готовит к входу в тайожный саюс, чтобы вы могли дохлых кошек и собак подбирать и есть???
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скажи це десяткам померлих від ботулізму в Україні в цьому році, хоча у світі уже забули за таку хворобу
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Ботулизм - это результат дремучей неграмотности и бедности. А смерть от него- вина минздрава, так как интенсивное лечение ботулизма включает:
- промывание желудка для удаления остатков токсина;кишечный диализ (5 % раствором соды);
- ввеедние антитоксической сыворотки, которой в Украине сейчас нет (тип А, С, Е вводится по 10 000 ME, а тип В - 5 000 ME);
- введение инфузионных сред с целью дезинтоксикации, коррекции водно-электролитных и белковых нарушений;
- антибактериальная терапия;
- гипербарическая оксигенация;
- лечение осложнений.
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???????????? ну хоть бы Вики почитали, чтоб б не позориться.

Скажите, вы прививку (вакцину) от сыворотки (антитоксина) отличаете?
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Именно потому, что отличаю и написал, что не огульно всех вакцинировать надо, а своевременно и правильно лечить заболевших.
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Супрун то же самое про рак говорит.
Не досматривать безнадежных пациентов с неизлечимой степенью рака надо,выкачивая деньги с их родственников,а лечить их же только своевременно.
А для этого нужно первое звено,которое на самых начальных стадиях заболевания его выявляет.
Это абсолютно научно,но почему то встречает бешанное сопротивление.
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всем литвинам прививки от ботулизма!
срочно!
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говорят, еще прививка от долбоебизма есть, ее на кацапах на Донбассе испытывают. От нее даже родственникам польза - похоронные по миллиону фублей выдают
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Я допускаю, что руззьге ботам есть дело даже до вакцинации в Украине, НО, каким нужно быть дебилом, чтобы вестись на такой развод (кроликов) .
Встречаются два бывших одноклассника. Один браток, другой кроликовод.Браток : - Здорово, Вася, как дела, чем занимаешься? - Да ничего, вот кроликов разводим. - Ну вообще! Надо братве рассказать! Кроликов мы еще не разводили!
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Ватники атакують Уляну Супрун. Богомолець заходить з тилу.
https://www.youtube.com/watch?v=VL9sRdkZMIE&t=207s
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Мне интересно, а больничку "Феофания" тоже рашка-боты придумали?

а на самом деле дорогущей богадельни для дальних родственников сановных свиней в нищей стране не существует.
Так, пани министерко?
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И.о. Министра Супрун обеспокоенным украинцам с экзотическим американским акцентом: «Вам зовсім не треба хвилюватися. Лагідна тітонька Уля, найкомпетентніша доктор медицини Супрун (якою себе особисто вважаю без усіляких нікому непотрібних папірців) геніально розробила для вас довершену програму вакцинації. Кожен, хто вакцинується згідно з довершеною програмою (за умови повної попередньої оплати) все життя гарантовано буде ходити... під себе.
Та й питання тривалості життя після довершеної програми вакцинації ще не зовсім досліджене (руки не дійшли), але ж то не головне, з'ясується по ходу самої вакцинації».
Далее себе под нос не без удовольствия: «Зате я, вся така витончена, у кросівочках грайливо скакатиму по київських калюжечках з улюбленим рюкзачечком повним грошеняток».
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последний абзац статьи-как "контрольный в голову", наводит на мысль, шо ця баба несповна розуму...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийские боты подрывают доверие украинцев к вакцинации, - Супрун
 
 
 
 
 
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