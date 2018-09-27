 Российские боты подрывают доверие украинцев к вакцинации, - Супрун

Об этом руководительница ведомства заявила на встрече высокого уровня по борьбе против туберкулеза во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Ульяны Супрун.

По словам Супрун, в результате скоординированных действий "во время вспышки Украины возглавляет рейтинг стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью".

"Для многих украинцев - это смертельный приговор", - указала руководитель Минздрава.

"Американские исследователи проанализировали тысячи твитов, опубликованных между 2014 и 2017 годами, и обнаружили, что значительное количество из тех, где речь шла о вакцинации, были написаны с российских аккаунтов. Проплаченные этим государством тролли и боты распространяли дискредитационные антивакцинаторские теории, например, что вакцины вызывают аутизм или убивают людей", - указала Супрун.

"Есть результаты - всего за 6 месяцев 2018 года в Европе показатели заболеваемости корью достигли рекордного уровня: заболели 41000 человек 37000 из которых умерли", - добавила украинский чиновник.

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