 Сталь ствола "Молота" соответствует всем требованиям, показатели безопасности в норме, - экспертиза

Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Это результаты исследований металла ствола, о чем было много слухов, что он разрывается, что он нестандартный. Он определен согласно характеристик сталью Ст38 с соответствующими буквами и цифрами... Исследование металла мы проводили на многих предприятиях, которые непосредственно занимаются исследованием металлов... Все показатели, которые влияют на безопасность при стрельбе, полностью выдержаны. Сталь и сам ствол, труба миномета, соответствуют рабоче-конструкторской документации и тем требованиям, которые ставились перед производителем", - отметил Рувин.
Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.
После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.
А такая разве есть?
Дай мне ссылку где описуется ст38.
При СССР стволы минометов изготавливались вообще из ст45.
Первая цифра в марке - углерод, никель, хром и так далее. Следующие три цифры дают понять, сколько чего в них. В частности, возьмем примеры классических сталей для стволов AR платформ - 4140 против 4150.
Сталь 4140 также известна Артиллерийская сталь, была одной из ранних сплавов содержащих много элементов, использовалась в 1920 году для рам в авиастроении и автомобильных валов, помимо оружейного производства. Эта сталь имеет около 1 процента хрома; 0.25 процента молибдена; 0.4 процента углерода, 1 процент марганца, около 0.2% кремния и не больше чем 0.035 процента фосфора, как и не больше 0.04% серы. Все остальное это 94.25% остается чугуну.
"Однако следует помнить, что если заряжающий в момент выстрела поднесет к дульному срезу очередную мину, то может произойти столкновение двух мин (вылетающей и подносимой заряжающим) и разрыв их у дульной части ствола."
вторую могли запихнуть когда первая не успела вылететь
Вот...практически первая же ссылка по запросу "сталь 38 свойства"..
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=261
Наличие буквы Х означает высокое содержание хрома, коего нет в марках сталей что я привел выше.