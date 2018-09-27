 Сталь ствола "Молота" соответствует всем требованиям, показатели безопасности в норме, - экспертиза

Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

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"Это результаты исследований металла ствола, о чем было много слухов, что он разрывается, что он нестандартный. Он определен согласно характеристик сталью Ст38 с соответствующими буквами и цифрами... Исследование металла мы проводили на многих предприятиях, которые непосредственно занимаются исследованием металлов... Все показатели, которые влияют на безопасность при стрельбе, полностью выдержаны. Сталь и сам ствол, труба миномета, соответствуют рабоче-конструкторской документации и тем требованиям, которые ставились перед производителем", - отметил Рувин.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.