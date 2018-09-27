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Все про:война (3068) эксперт (2622) экспертиза (217) Рувин (8) миномет (1) Молот (1)

 Сталь ствола "Молота" соответствует всем требованиям, показатели безопасности в норме, - экспертиза

По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина, сталь, из которой был сделан взорвавшийся летом миномет "Молот", соответствовала всем требованиям.

Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

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"Это результаты исследований металла ствола, о чем было много слухов, что он разрывается, что он нестандартный. Он определен согласно характеристик сталью Ст38 с соответствующими буквами и цифрами... Исследование металла мы проводили на многих предприятиях, которые непосредственно занимаются исследованием металлов... Все показатели, которые влияют на безопасность при стрельбе, полностью выдержаны. Сталь и сам ствол, труба миномета, соответствуют рабоче-конструкторской документации и тем требованиям, которые ставились перед производителем", - отметил Рувин.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Источник: https://censor.net.ua/n3088435
 
 
 Топ комментарии
 
пашинский лично экспертизу вместе с сынкой делал
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Нападки на украинский миномет - это одна из успешных информационных спецопераций ФСБ. В Украине, к сожалению, благодатная почва для распространения фейков и провокаций: достаточно только вбросить. У народа отсутствует критическое мышление, журналисты в погоне за кликами и дискредитацией властей готовы печатать любое говно, голос разума теряется среди сотен истошных воплей сумасшедших... Сталь ствола "Молота" соответствует всем требованиям, показатели безопасности в норме, - экспертиза - Цензор.НЕТ 1162
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Только почему-то что ни новость то опять пресловутый молот. Почему то только в его случае то неправильное хранение взрывателей то грязь в стволе то предохранитель то халатность - кто угодно виноват но не производитель. Может быть вражеские шпиены стволы подпиливают чтобы Порошенко репутацию подмочить?
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пашинский лично экспертизу вместе с сынкой делал
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Нападки на украинский миномет - это одна из успешных информационных спецопераций ФСБ. В Украине, к сожалению, благодатная почва для распространения фейков и провокаций: достаточно только вбросить. У народа отсутствует критическое мышление, журналисты в погоне за кликами и дискредитацией властей готовы печатать любое говно, голос разума теряется среди сотен истошных воплей сумасшедших...
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Только почему-то что ни новость то опять пресловутый молот. Почему то только в его случае то неправильное хранение взрывателей то грязь в стволе то предохранитель то халатность - кто угодно виноват но не производитель. Может быть вражеские шпиены стволы подпиливают чтобы Порошенко репутацию подмочить?
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Сам ты кацап)) Язык не стерся еще очко Порошенко жопу вылизывать?
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Винтовка Мосина (трёхлинейка) ещё в царское время изготовлялась из стали ст50. Вот и думайте.....
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Такая стальнаходится в поиске.
Дай мне ссылку где описуется ст38.
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Нет такой марки стали. При СССР были марки стали ..... ст30, ст35, ст40, ст45 и т.д. Может в Украине свои марки стали?
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Всё по-прежнему как и в таблице Менделеева.
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Сталь соответсвует, а её толщина - нет.
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А почему ст38, если во всем мире артиллерийской сталью считается ст41 (в США "4140").
При СССР стволы минометов изготавливались вообще из ст45.
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Я первый раз слышу что есть такая. Поисковик не находит.
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Ассоциация Инженеров Автомобилестроения использует простую систему обозначения, которую вы можете встретить в статьях об оружии; номера 1060, 4140 или 5150 будут давать информацию что в них содержится и в каких количествах (по таблицам АИА).
Первая цифра в марке - углерод, никель, хром и так далее. Следующие три цифры дают понять, сколько чего в них. В частности, возьмем примеры классических сталей для стволов AR платформ - 4140 против 4150.
Сталь 4140 также известна Артиллерийская сталь, была одной из ранних сплавов содержащих много элементов, использовалась в 1920 году для рам в авиастроении и автомобильных валов, помимо оружейного производства. Эта сталь имеет около 1 процента хрома; 0.25 процента молибдена; 0.4 процента углерода, 1 процент марганца, около 0.2% кремния и не больше чем 0.035 процента фосфора, как и не больше 0.04% серы. Все остальное это 94.25% остается чугуну.
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Есть марка стали 38ХМ, но она не совсем подходит к артиллерийской стали. Вот 42ХМ - аналог "4140".
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Эта марка стали засекречена, про ее состав знает только Пашинский
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сколько же еще людей должно погибнуть, что бы этих рувин и пашинских удавть, Пусть этот дебил рувина семьям погибших расскажет какая сталь у этой трубы.
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Головні специ по українській зброї - це кацапи...
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сталь то может и соответсвует, а как насчет швов и соединений ?
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Сталь крепка и танки наши быстры. Минометы могут по три мины за один раз выстреливать.
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могут выстреливать, но только не далеко - в минометный расчет ))
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Как может быть двойное заряжание такого миномета? Первый снаряд не сработал?
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в миномете предохранитель есть, который не позволяет его два раза зарядить
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Чем дальше тем непонятнее. Буду читать принцип работы таких минометов.
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http://arsenal-info.ru/b/book/2975772290/4

"Однако следует помнить, что если заряжающий в момент выстрела поднесет к дульному срезу очередную мину, то может произойти столкновение двух мин (вылетающей и подносимой заряжающим) и разрыв их у дульной части ствола."

вторую могли запихнуть когда первая не успела вылететь
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Так что же там такое? А то гениальный прокурор так мозги за..л, что уже вообще полный тупик.
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если реально двойное заряжение, либо был сломан механизм блокировки - то хороший ход с их стороны - делать экспертизу стали, но при этом забыть об остальных узлах и соединениях миномета
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Обгорел накалыватель капсуля, рассыпался предохранитель и пьяные сунули на верх вторую мину, мины 1970 годов. А срок употребления 30 лет. И ещё много причин с боеприпасом.
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Странно что никто не может найти в инете данных по ст38....
Вот...практически первая же ссылка по запросу "сталь 38 свойства"..
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=261
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Да, но в зарубежных аналогах сталь"4140" отсутствует, хотя считается артиллерийской сталью. Аналогом "4142" оказывается сталь 42ХМ.
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Там про легированную сталь. Ваша ссылка бита.
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А тебе жителю белорусской губернии паРаши какая сталь нужна..??
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Моя любимая ст40х.Самая нелюбимая Х12.
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Сталь 38ХА и сталь ст38 - это абсолютно разные стали.
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Один взорвавшийся миномет проверили и все? Интересная экспертиза, нечего сказать. "Согласно характеристик", то есть они проверили соответствие марки стали рабоче-конструкторской документации, а не например пригодность этой стали вообще, был проверен один взорвавшийся миномет на "многих предприятиях" ??? Так же они не в состоянии провести анализ самой конструкции. Разве сложно спецслужбам другой страны, например РФ, заставить конструктора (ов) КБ внести в конструкцию "нужные" погрешности, или это невозможно априори в стране где 30% населения "сочувствуют" РФ ? А кто у нас там попадает под подозрение в коррупции, разве не самые высокие чиновники лоббирующие интересы отдельных бизнесменов чей бизнес завязан с структурами укроборонпрома? Разве они не в состоянии повлиять на результаты любой экспертизы? В чьем ведомстве этот институт, МВД или прокуратура? Так может быть учитывая все это, правильно нанять сторонних экспертов дорожащих своей репутацией?
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Применение:Валы, шестерни, муфты, пальцы и другие улучшаемые летали небольших размеров, к которым предъявляются требования высокой прочности, упругости и износостойкости.-----це про сталь 38 ХС. Написано,що букви збігаються,а які не написали.Знайшла 38ХМА---Применение:Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.Ще є Х2Н2МА-----При условиях правильной закалки может использоваться для компрессоров высокого давления, мощных двигателей, деталей тяжелых грузовиков. Также используется в строительстве в виде арматуры, креплений, ограждений. В своем составе содержит молибден, хром, никель, марганец, медь, кремний. Из-за плохой свариваемости не применяется в сварных конструкциях, однако не склонна к отпускной хрупкости и флокеночувствительна.
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Сталь 38 ХС это не ст38, которая по буквам «ст» должна быть в ряду с ст3, ст10, ст20, ст45 и тому подобное.
Наличие буквы Х означает высокое содержание хрома, коего нет в марках сталей что я привел выше.
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двойную субсидию и бесплатное молоко сталевару пашинскому!
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Сталь может и подходит.Но и в СССР изготовление стволов в Украине так и не освоили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСталь ствола "Молота" соответствует всем требованиям, показатели безопасности в норме, - экспертиза
 
 
 
 
 
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