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 Политика Украины
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 ГПУ не получала от мобильного оператора данных по телефону Седлецкой: все наши действия заморожены, - Луценко

Генеральная прокуратура выполнит любое решение Европейского суда по правам человека в деле о доступе к данным журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских.

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, комментируя ситуация вокруг доступа к данным журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Решение ЕСПЧ является частью права в Украине, поэтому его решение является обязательным к исполнению. Как только мы получили это решение, все наши действия были заморожены на месяц, до того времени, как Европейский суд примет окончательное решение. Мы не получили никаких материалов от оператора и не будем получать до окончательного решения европейского суда. Но мы вступили в коммуникацию с Европейским судом, которому объясняем о том, что журналисты являются единственными свидетелями возможно совершенного тяжелого преступления, по которому были разглашены данные, которые несут угрозу чести и достоинства другой гражданки Украины. Для того, чтобы защитить права этой гражданки, закон требует от меня предпринять все средства для установления места и времени совершения преступления. Если место для нас очевидно, то время не известно. Поэтому Генпрокуратура спрашивает не об источниках журналистов, не о сути разговоров, не о соединении абонентов с журналистами. Но время нахождения на месте возможного совершения преступления точно не являются источниками, информацией, которую журналисты имеют право не разглашать", - заявил Луценко, отметив, что ГПУ выполнит любое решение ЕСПЧ.

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Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста". Аналогичное решение суд вынес и о доступе к данным телефона журналистки "Нового времени" Кристины Бердинских.

Источник: https://censor.net.ua/n3088433
 
   
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Хотілося б подивитися в програмі ;Схеми; розслідування по імперії Коломойського. Звісно ж, з сексі-лялечкою Сєдлєцкой в якості ведучої.
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маньячело...что с девушками в жизни не сложилось?
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Нормальна баба. Думаєш вона розумом всього добилася?

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"ГПУ не получала от мобильного оператора данных по телефону Седлецкой: все наши действия заморожены, - Луценко" - сначала Барыга залез с грязными копытами на стол, а потом начал оправдываться, что копыта были чистые, да сейчас ни одному твоему слову никто не верит, так же как и твоего хозяина, шоколадного Хряка.
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Это мозги и совесть тебя ублюдка заморожены. Готовь тюремную кружку, а Баба Яга твоя пусть сухари сушит.......
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran 3 ч.3 часа назад
⚠Страшный БЕНДЕРовец

Гениальный плокуЛОЛ Югік Козлихин: воры и барыги при власти у нас нормальные, можно сказать хорошие! А вот с народом нам не повезло... мы их грабим и убиваем а они, гады такие нас почему-то ненавидят!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ не получала от мобильного оператора данных по телефону Седлецкой: все наши действия заморожены, - Луценко
 
 
 
 
 
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