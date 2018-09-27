 ГПУ не получала от мобильного оператора данных по телефону Седлецкой: все наши действия заморожены, - Луценко

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, комментируя ситуация вокруг доступа к данным журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Решение ЕСПЧ является частью права в Украине, поэтому его решение является обязательным к исполнению. Как только мы получили это решение, все наши действия были заморожены на месяц, до того времени, как Европейский суд примет окончательное решение. Мы не получили никаких материалов от оператора и не будем получать до окончательного решения европейского суда. Но мы вступили в коммуникацию с Европейским судом, которому объясняем о том, что журналисты являются единственными свидетелями возможно совершенного тяжелого преступления, по которому были разглашены данные, которые несут угрозу чести и достоинства другой гражданки Украины. Для того, чтобы защитить права этой гражданки, закон требует от меня предпринять все средства для установления места и времени совершения преступления. Если место для нас очевидно, то время не известно. Поэтому Генпрокуратура спрашивает не об источниках журналистов, не о сути разговоров, не о соединении абонентов с журналистами. Но время нахождения на месте возможного совершения преступления точно не являются источниками, информацией, которую журналисты имеют право не разглашать", - заявил Луценко, отметив, что ГПУ выполнит любое решение ЕСПЧ.

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Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста". Аналогичное решение суд вынес и о доступе к данным телефона журналистки "Нового времени" Кристины Бердинских.