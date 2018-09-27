 441 госслужащий Украины с допуском к гостайне имеет иностранное гражданство, - Институт стратегических исследований

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в аналитическом докладе Национального института стратегических исследований к ежегодному посланию Президента Украины к Верховной Раде Украины "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году".
"Выявлен 441 факт приобретения иностранного гражданства представителями государственных органов и органов местного самоуправления, прежде всего из числа секретоносителей", - указано в документе.
Данная информация сообщается на 191 странице доклада в разделе 2.1.5. "Противодействие угрозам государственной безопасности", подготовленном с использованием официальных материалов Службы безопасности Украины (письмо от 01.06.2018 №4/1843), Государственной пограничной службы Украины (письмо от 31.05.2018 №0.42-5293/0/6-18), Министерства внутренних дел Украины (письмо от 01.06.2018 №7590/05/21-2018).
при чём тут страна???это обязана контролировать власть
а,то куда вы клоните - это в тупик,вопрос в том что чинуши имеют двойное гражданство ,а не бабушка на базаре
а почему красный, а не синий
они в кабмине у нас тут и раде как туристы?
И как дальше жить с таким позором?
Зато по-европейски, демократично.
Еще лет десять с такой европейской демократией пройдет и от этой страны ничего кроме воспоминаний не останется.
Без суду і слідства...