 441 госслужащий Украины с допуском к гостайне имеет иностранное гражданство, - Институт стратегических исследований

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в аналитическом докладе Национального института стратегических исследований к ежегодному посланию Президента Украины к Верховной Раде Украины "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году".

"Выявлен 441 факт приобретения иностранного гражданства представителями государственных органов и органов местного самоуправления, прежде всего из числа секретоносителей", - указано в документе.

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Данная информация сообщается на 191 странице доклада в разделе 2.1.5. "Противодействие угрозам государственной безопасности", подготовленном с использованием официальных материалов Службы безопасности Украины (письмо от 01.06.2018 №4/1843), Государственной пограничной службы Украины (письмо от 31.05.2018 №0.42-5293/0/6-18), Министерства внутренних дел Украины (письмо от 01.06.2018 №7590/05/21-2018).



