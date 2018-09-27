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 441 госслужащий Украины с допуском к гостайне имеет иностранное гражданство, - Институт стратегических исследований

441 государственный служащий Украины, имеющий допуск к государственной тайне, получил иностранное гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в аналитическом докладе Национального института стратегических исследований к ежегодному посланию Президента Украины к Верховной Раде Украины "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году".

"Выявлен 441 факт приобретения иностранного гражданства представителями государственных органов и органов местного самоуправления, прежде всего из числа секретоносителей", - указано в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует выдачу паспортов Венгрии гражданам Украины. Получение двойного гражданства должно быть наказано, - Луценко

Данная информация сообщается на 191 странице доклада в разделе 2.1.5. "Противодействие угрозам государственной безопасности", подготовленном с использованием официальных материалов Службы безопасности Украины (письмо от 01.06.2018 №4/1843), Государственной пограничной службы Украины (письмо от 31.05.2018 №0.42-5293/0/6-18), Министерства внутренних дел Украины (письмо от 01.06.2018 №7590/05/21-2018).

441 госслужащий Украины с допуском к гостайне имеет иностранное гражданство, - Институт стратегических исследований 01
441 госслужащий Украины с допуском к гостайне имеет иностранное гражданство, - Институт стратегических исследований 02

Источник: https://censor.net.ua/n3088431
 
 
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 Топ комментарии
 
Югику некогда. Он комментирует все и вся. СБУ тоже некогда за крышеванием и рейдерством. Рыги уже скупили половину информационного пространства - все плевать! И эта служебная записка готовилась президенту! Реакции - 0!!!
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В Европе запрещено госслужащим иметь иностранное гражданство. И особенно гражданство государства с которым идет война. Это абсурд или предательство.
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Пора отстреливать двупаспортных.
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Супруг или супруга с украинским гражданством может взять подданство любой страны. Лишение при этом первого гражданства будет неправомерным. Что это означает? Все очень просто: бракосочетание - единственный законный способ сохранить оба гражданства одновременно.
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Югику некогда. Он комментирует все и вся. СБУ тоже некогда за крышеванием и рейдерством. Рыги уже скупили половину информационного пространства - все плевать! И эта служебная записка готовилась президенту! Реакции - 0!!!
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Страна дураков все через жопу...еще лет 20 назад заполняли анкету "не были ли ваши родители в плену...проживали на оккупированной территории? " теперь маятник в другую сторону
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можно ненавидеть власть ,но нельзя предавать свою родину
при чём тут страна???это обязана контролировать власть
а,то куда вы клоните - это в тупик,вопрос в том что чинуши имеют двойное гражданство ,а не бабушка на базаре
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а юГик сегодня в ударе. накатил с утра и рассказывает о лишении гражданства двухпаспортных
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Так шо, в Раде не все с двойным? А аж 9- только с гражданством Украины. Так их надо перечислить, пофамильно. Ну и- наградить Орденом, за Измену Остальным. Если такого Ордена у нас пока нет, то нужно срочно учредить.
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почему этим занимается какой то институт,а не СБУ и ГПУ?
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Вы реально не догадываетесь? Не смешите. Это- на поверхности.
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если,вам смешно,то идите смейтесь вместе с клоунами из верховной зрады 441 держслужбовець України з допуском до державної таємниці має іноземне громадянство, - Інститут стратегічних досліджень - Цензор.НЕТ 504
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это не простой институт.. это главный научный центр при СНБО..
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ну,так СНБО и турчинову и карты в руки это их хлебушек
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Этим занимается СБУ, Госпогранслужба и МВД, а они предоставили аналитический доклад...
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По сравнению с ЭТИМ фактом, какие-то деревенские венгры не катят.
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символично смотрится паспорт гражданина израиля на заставке темы
а почему красный, а не синий
они в кабмине у нас тут и раде как туристы?
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А еще недавно СБУ заявляло, что это не их компетенция
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А я читаю статьи и только потом пишу комментарии...
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Интересно а в собственных фирмах этих двужопых товарисчей так же относятся к защите коммерческой информации или пофиг
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Так ці 441 секретоносія втратять допуск до державної таємниці?😣
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Я не такою, бо заявити це одне, а зняти допуск це друге. Тому це ти тупиш.
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два твоих поста, которые не имеют смысла и с ошибкой "я не такою" говорят, что ты уже отупел
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Цього ти не знаєш, бо у тебе відсутній мозок.
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Всем высоким чинам СБУ раздали наградное оружие?
И как дальше жить с таким позором?
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И что? Реакции же ноль. Украинские Госслужащие имеют в большинстве своем несколько гражданств. И даже российское как мэр Одессы Труханов. Это украинская специфика. Только бесправным обычным украинцам это запрещено. Во всем мире наоборот.
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А вот именно о такой постанове... вот о ней, подумал кто-то почти 30 лет назад. Этот Умнейший Дядя- много о чем подумал. И решил. И это сейчас нам всем аукнется, при желании Этого же Умнейшего Дяди.
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просто институт шатунов..не понимают совгеменного глобагизированного мира..
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441 госслужащий Украины с допуском к гостайне имеет иностранное гражданство, - Институт стратегических исследований


Зато по-европейски, демократично.
Еще лет десять с такой европейской демократией пройдет и от этой страны ничего кроме воспоминаний не останется.
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В Европе запрещено госслужащим иметь иностранное гражданство. И особенно гражданство государства с которым идет война. Это абсурд или предательство.
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100%..но паспорта с шестиконечной звездой..
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я бы хотел узнать у начальника контрольного органа выдающего допуск к держтаемници, не пора ли ему уйти с посады без пенсии? блин, вы там все что окуели???
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может этих всех граждан с несколькими паспортами наградить наградными пистолетами "Форт" ? а Петя? как всю команду Динамо!
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Госчиновники или секретоносители с двойным гражданством или состоящие в браке с гражданами других стран должны быть вышвырнуты с госслужбы и ущемлены в избирательных и карьерных правах. А как иначе? Либо госслужба (верность Украине) либо "слуга двух господ" - то есть хитрожопое продажное падло с "запасным аэродромом). Третьего нет! Обычный гражданин с видом на жительство может иметь хоть пять иностранных паспортов и считать себя космополитом и "гражданином мира", а вот госслужащий с вторым паспортом, с женой в Америке и детьми французами уже предатель и сука "по жизни". А если не дай бог паспорт Израиля, то это 100% стукач моссада - добровольный помощник - сайеним. Поэтому для моссада не существует секретов в тех организациях где работает хотя бы дворником хотя бы один жид. Надеюсь теперь многим понятно почему мы с яценючим Кабмином (66%) и ВР (43% яценюков) просераем регулярно, систематически и мощно...
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Согласен...но есть такое понятие как гражданский брак и реальное проживание...там тоже поле работы для проверки СБУ...зато знакомому сварщику с судимостью не разрешили проводить сварочные работы в банке
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441 госслужащий Украины с допуском к гостайне имеет иностранное гражданство. Ржака :блю441 держслужбовець України з допуском до державної таємниці має іноземне громадянство, - Інститут стратегічних досліджень - Цензор.НЕТ 9209А я , дурилка картонная, йобиков угорских гноблю, интересно сколько из закарпатских селюков знает гостайну? И чьи паспорта у тех, кто её на самом деле знает, и сколько из них её (гостайну) сливает? югик, к тебе вопрос?
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Едгар Гувер ці питання вирішував просто і надійно - відстрілював.
Без суду і слідства...
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Если бы их было только 400. Это наверно только в одном районе Закарпатья?
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Боюсь спросить,граждан каких иностранных государств больше среди наших слуг народа?
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Какая уж тут гостайна при таком засилье иностранных агентов-шпионов?!! Нонсенс!
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Так это Горбулин опубликовал инфо ? Которого с почетом проводили на пенсию ? А его заменивший из-рукава-вынутый директор института наверное продолжит линию СНБО - сидеть под лавкой тихо потому что с безопасностью и обороной у нас нет никаких проблем
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Израиль имеет самую широкую сеть агентов во всех странах,даже арабских.Давать Украинское подданство оказывающим весомые услуги Украине- правильная линия.Что толку,что Аксёнов,Константинов,Янукович и Азиров -граждане Украины?Несколько гражданств -нормальная практика для патриотов Украины.А то что наша власть и силовые стрктуры наводнены агентами кремлёвского каннибала- секрет Полишинеля...Для этого не обязательно иметь второе гражданство.
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Так это Горбулин опубликовал инфо ? Которого с почетом проводили на пенсию ? А его заменивший из-рукава-вынутый директор института наверное продолжит линию СНБО - сидеть под лавкой тихо потому что с безопасностью и обороной у нас нет никаких проблем
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