 НАБУ и САП ведут войну между собой: руководители не общаются, ситуация критическая, система самоуничтожается, - Луценко

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, комментируя конфликт НАБУ и САП, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Данный сектор правоохранительной системы находится в чрезвычайной ситуации. Хочу напомнить, что на самом деле у нас есть две группы правоохранительных структур: ГПУ, которая координирует деятельность полиции, СБУ и фискалов, а также абсолютно независимые от нас, автономные САП и НАБУ. За мной закон оставил наказание коррупционеров категории "Б" снизу до замгубернатора, за ними - абсолютная монополия на наказание коррупционеров категории "А" от губернатора и выше. На этот момент, за полтора года мы имеем 2200 приговоров по коррупции, не задержанных, там больше 10 тысяч, не переданных в суд, там больше 6 тысяч, а приговоров. Имеем возращение (в бюджет. – Ред.) более 60 млрд за эти полтора года. Такие же вопросы я задавал на отчете САП и НАБУ", - отметил он.

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"К сожалению, вместо такого честного диалога, в том числе выяснения причин, руководство НАБУ выбрало войны со всеми, кто задает неудобные вопросы, открытие уголовных производств относительно всех, кто не понравился их руководству. Это началось с НАПК, МВД, СБУ, ГПУ, а теперь уже и САП. То, что открываются уголовные производства это нормально. В нашей стране неприкосновенных не должно быть. Я к этому отношусь спокойно, плохо отношусь к пропаганде, которую разворачивают еще до предъявления подозрения против того или иного должностного лица. Опять же, мы живем в специфическое время, возможно, это тоже хорошо для атмосферы нетерпимости относительно коррупции. Но плохо из-за того, что нет результатов, потому что руководитель САП и руководитель НАБУ вообще между собой не общаются. Более того, ведут очную и заочную войну между собой", - добавил Луценко.

"Я, как и обещал, стараюсь помогать кому угодно из них, если они обращаются официально к нам. Оба случая прослушки работников САП были санкционированы Генеральной прокуратурой Украины, мной лично. Когда господин Сытник уверял, что у него есть определенные материалы о возможной коррупции или руководителя САП, или работника САП, я принципиально ставлю подпись, разрешая ему это доказать в законным способом, в том числе и при помощи прослушки", - заявил Луценко.

"Мной было санкционировано, потом судом предоставлено разрешение на ведение негласных следственных действий относительно одного из работников САП в рамках уголовного дела, которое ведет НАБУ и крымская прокуратура", - добавил он.

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"К сожалению, в обоих случаях бездарная деятельность оперативных работников привела к ничтожному результату", - отметил он.

"В двух случаях, когда наше разрешение и санкция суда были предоставлены для прослушивания САП, оперативные работники НАБУ, мягко говоря, были не на высоте. Среди белого дня тянуть катушку для обеспечения оперативно технических мер, на моей памяти, даже в полиции в отдаленных горных районов не додумывались", - добавил Генпрокурор.

"Деятельность детективов под прикрытием за последний год, после дела Розенблата, нет ни одного сообщения, которое имело хоть какой-то результат. Деятельность всех следственных подразделений, не под прикрытием, сводится к объявлению подозрения о незаконном обогащении. Мне кажется, вы свидетели самоуничтожения этой системы. Очевидно, что ситуация критическая, потому что весь мир критикует Украину, все украинцы критикуют власть Украины за отсутствие результатов в противодействии высокопоставленной коррупции. … Из-за личностной войны этих результатов нет, я так вижу, что и не будет", - констатировал Луценко.

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"С моей точки зрения, есть два пути: или самостоятельное решение двух сторон, или немедленное начало активной работы аудита, его заключение и принятие объективного решения, кто из двух высоких руководителей САП и НАБУ срывает результативность своей работы", - резюмировал Луценко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщал Цензор.НЕТ, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля после рассмотрения дела об освобождении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получил выговор.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков в Квалифкомиссию прокуроров. Затем Генпрокурор Луценко пояснил, что требует уволить главу САП Холодницкого. Вместе с тем, Холодницкий не явился на допрос в ГПУ.

Сам Холодницкий по данному поводу заявил: "Будем показывать и доказывать свою позицию. Я не прячусь и не боюсь", отметив, что потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес.

Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.

Источник "Цензор.НЕТ" сообщил, что "прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры Украины.

Позже Генпрокурор Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП Холодницкого, а также сообщил, что "прослушка" Холодницкого была санкционирована судом.

В Еврокомиссии по данному поводу заявили: "Это не производит хорошее впечатление".

Позже НАБУ обнародовало фрагменты "прослушки" Холодницкого.