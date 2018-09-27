 Канал поставки анаболических стероидов из Восточной Азии блокирован в Харькове, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что житель областного центра заказывал анаболики в одной из стран Восточной Азии для продажи и изготовления фальсифицированных медсредств. "Товар" он получал через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности делец использовал посредников, которые доставляли ему "посылки" из почтовых отделений. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре Харькова во время передачи посредником очередной партии метандиенона.

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире фигуранта дела килограмм анаболиков, а также поддельные голограммы и устройства для фасовки и пломбирования фальсифицированных медпрепаратов.

Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу. По предварительным оценкам стоимость обнаруженной "продукции" на "черном рынке" составляет более десяти тысяч долларов США.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводились Главным управлением СБУ в г. Киеве и Киевской области".

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