 Причина взрыва "Молота" - двойное заряжание. Были грубо нарушены расстояния до огневой позиции, - экспертиза

Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ

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"Одна мина, когда ее бросили, не сработала - произошла "осечка". Под тяжестью следующей мины, которую забрасывают, она накалывается, но вышибной заряд у нее рассчитан только на одну мину. И она начинает идти, следующая мина весом 16 кг над ней висит - и обе мины разлетаются", - пояснил Рувин.

Кроме этого, эксперт обратил внимание на нарушения при проведении военных учений.

"Вот это должна была быть огневая позиция, где в тот день должны были проводить стрельбы. Дистанция - 120 м, расстояние от миномета - 20-40 метров, от пункта управления 30-40 м, до автомобилей - 500 м. Это согласно требованиям. Что было на самом деле? Вместо 120 м - 20 м, вместо 20-40 м - 3-4 м; расстояние от пункта управления 10 м вместо 30-40 и до машин 48 м, поэтому и машины пострадали", - пояснил Рувин.

Минометы должны были стоять на глубине 2 метра, а на самом деле были на глубине 50 см.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.