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 Причина взрыва "Молота" - двойное заряжание. Были грубо нарушены расстояния до огневой позиции, - экспертиза

По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина, разрыв миномета "Молот" на Ривненском полигоне этим летом случился из-за двойного заряжания.

Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ

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"Одна мина, когда ее бросили, не сработала - произошла "осечка". Под тяжестью следующей мины, которую забрасывают, она накалывается, но вышибной заряд у нее рассчитан только на одну мину. И она начинает идти, следующая мина весом 16 кг над ней висит - и обе мины разлетаются", - пояснил Рувин.

Кроме этого, эксперт обратил внимание на нарушения при проведении военных учений.

"Вот это должна была быть огневая позиция, где в тот день должны были проводить стрельбы. Дистанция - 120 м, расстояние от миномета - 20-40 метров, от пункта управления 30-40 м, до автомобилей - 500 м. Это согласно требованиям. Что было на самом деле? Вместо 120 м - 20 м, вместо 20-40 м - 3-4 м; расстояние от пункта управления 10 м вместо 30-40 и до машин 48 м, поэтому и машины пострадали", - пояснил Рувин.

Минометы должны были стоять на глубине 2 метра, а на самом деле были на глубине 50 см.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Источник: https://censor.net.ua/n3088424
 
 
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Что и говорили умные люди, но кому-то важно обгадить миномет.
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При взрыве одного минометного снаряда в канале ствола верхняя половина ствола не разлетается на осколки, а отрывается цельным куском. В данном же случае ствол миномета уничтожен полностью. Следственный эксперимент по подрыву миномета в разных вариантах только подтвердил это. Причина взрыва "Молота" - двойное заряжание. Были грубо нарушены расстояния до огневой позиции, - экспертиза - Цензор.НЕТ 7220
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неужели нельзя сделать ствол или нижнюю часть стеклянной, что бы видеть есть там мина или нет??? )))
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В ДТП пострадали 4 человека. В следственном эксперименте - еще столько же.
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Кто ж сомневался, что спихнут на пацанов.
Твари!
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Никому не кажется странным что все "молоты" - "двухзарядные"!

Почему со старыми советскими такого нету?
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Кто тебе сказал, что такого не бывает с советскими?
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на фото видно что произошла детонация мины на самом дне. т.е. мину разорвало сразу, конструкция миномета тут не при чем.
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secret secret_too - а предохранитель от двойного заряжания не относится к конструкции миномета?
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уже говорили минометчики что его часто снимают чтобы не разьебывать.
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Єдиний беззаперечний доказ факту подвійного заряджання - це хвостовики від двох мін на місці вибуху.. Випаруватись вони не могли.. Не вірю ні югкові, ні експертизі.. Брешуть..
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Хвостовик від міни може залишитись, коли вона вибухає штатно. Коли ж дві міни вибухають в трубі, то там од мін і їх хвостовиків навряд що залишиться.
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Где защита от дурака:
Если <Неправильное Заряжание>
То <Кнопка Выстрел неактивна>
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Там нет "кнопки выстрела". А "защитой от дурака" является механическое устройство, смонтированное на обрезе ствола. Если мина не вышла (выстрел не производился или осечка), то оно не даёт зарядить вторую мину.
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Этот предохранитель надо переделать на всех миномётах так, чтобы его нельзя было демонтировать.
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Для чего пуговицы на рукаве пиджака? Чтобы сопли не вытирали. А почему рукава блестят? Так все равно вытирают!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПричина взрыва "Молота" - двойное заряжание. Были грубо нарушены расстояния до огневой позиции, - экспертиза
 
 
 
 
 
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