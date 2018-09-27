 Подозреваемый в убийстве ветерана АТО Олешко (Сармата) признал вину и указал на заказчика, - СМИ

Подозреваемый в убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко (Сармата) Артем Матюшин признал свою вину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Бердянск 24".

По словам местных журналистов, Матюшин рассказал, за что убил известного активиста, кто попросил его это сделать и что ему пообещали взамен.

"Война была нашей общей темой. Знаю, что Михаилу (Сигиде. – ред.) в Бердянске принадлежит ресторан "Мохито". Мы обменялись телефонами. А в начале июля он позвонил и попросил о помощи. Мол, в Бердянске есть человек, который называет себя общественным деятелем и борцом с коррупцией, а сам рэкетир и вымогатель. Сигида попросил меня проучить этого человека, "прострелив ягодицы". В обмен пообещал денег на развитие любого бизнеса. Я пообещал подумать, а через несколько дней согласился", – признался следователям Матюшин.

Отмечено, что в Бердянск Матюшин приехал вместе с друзьями 29 июля. По версии самого стрелка, друзьям он сказал, что это будет путешествие на море, а у него там есть некая подработка.

"С Сигидой мы общались через WhatsApp. Я сообщил ему, что приехал. Он посоветовал поселиться в том же отеле. Вечером мы встретились. Михаил ждал меня возле отеля. В машине передал обрез и охотничьи патроны. Затем отвез меня в детский сад, где во дворе стояла красная Таврия. Михаил передал мне ключи от нее и заверил, что автомобиль подготовлен к преступлению: он в исправном состоянии. После я должен был вернуть машину на место, а обрез оставить в салоне", – рассказал подозреваемый.

Он уверяет, что в тот же вечер Сигида привез его к дому Сармата и показал в телефоне фото будущей жертвы. А также рассказал о примерном распорядке дня Олешко.

"Чаще всего ездит в горсовет, передвигается на зеленом Опеле, практически всегда в сопровождении двух-трех мужчин. Но домой возвращается в обеденное время. На следующий день я поехал к дому Олешко и почти три часа наблюдал за ним. Днем он с женой ехал на красной иномарке, причем жена была за рулем. А на следующий день я попросил одного из своих друзей отвезти меня по этому адресу, чтобы отдать передачу", – рассказал Матюшин.

По его словам, в Таврии они поехали вдвоем с Ломако. Оттуда они двинулись к дому Сармата. Там пришлось ждать, пока Виталий вернется из горсовета.

"Он приехал через 20 минут, вышел из автомобиля в сопровождении трех мужчин. Мы подъехали ближе. Я вышел из машины, по дороге вытащил заряженный двумя патронами обрез. В это время Сармат вошел во двор в сопровождении одного из мужчин. Я двинулся следом, прицелился в спину (чуть ниже пояса) и выстрелил. Пострадавший упал на землю, а я пошел в Таврию. Слышал, что мне в спину пытались стрелять, – прозвучало пять-шесть выстрелов. Затем вернулся туда, где брал машину. В салоне протер тряпкой поверхности, к которым прикасался, чтобы стереть следы. Протер обрез и пошел в гостиницу. Через 30 минут мы уже ехали в сторону Днепра. Перед выездом я позвонил Михаилу и сказал, что его просьбу выполнил. Но по дороге в Днепр нас задержали сотрудники полиции", – сказал Матюшин.

Напомним, 31 июля в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.