EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  360  1
Материалы по теме:
Все про:взятка (4094) Львов (3298) Львовщина (1516) Нацполиция (8215) прокуратура (3320)

 Члена полицейской комиссии задержали за взятку в $500 во Львове, - прокуратура

Члена полицейской комиссии главного управления Национальной полиции во Львовской области задержали за взятку в размере 500 долларов США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области, члена комиссии задержали 26 сентября во Львове.

По данным полиции, член комиссии вымогал и получил указанную сумму за содействие в принятии комиссией необходимых решений для трудоустройства одного из претендентов на должность следователя.

В четверг прокуратура Львовской области сообщила задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.369-3 Уголовного кодекса Украины (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила на взятках одного из руководителей Главного сервисного центра МВД Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3088422
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За що його карати? Якщо вимагають хабарі за посаду прибиральниці, то за слідака платити, як кажуть, сам Бог велів.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧлена полицейской комиссии задержали за взятку в $500 во Львове, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх