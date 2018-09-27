 Члена полицейской комиссии задержали за взятку в $500 во Львове, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области, члена комиссии задержали 26 сентября во Львове.

По данным полиции, член комиссии вымогал и получил указанную сумму за содействие в принятии комиссией необходимых решений для трудоустройства одного из претендентов на должность следователя.

В четверг прокуратура Львовской области сообщила задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.369-3 Уголовного кодекса Украины (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований).

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