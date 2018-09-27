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 Политика Украины, Общество
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 "Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина и сливаете Ташкента", - помощник террориста Пушилина ведет переговоры перед ликвидацией Захарченко. ВИДЕО

К разработке плана ликвидации главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко причастен нынешний глава донецких террористов Денис Пушилин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют переговоры между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Переговоры проходили в турецкой Анталии 12 июня и были записаны СБУ.

"Вот есть ситуация, которую мы можем с вами, в принципе решить. Решить быстро. Максимально быстро. Потому, что времени у нас нет как у вас... Так и скажем - сентябрь не за горами... Получается у нас проблема в одном Захарченко!?. Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента и с этим... как его? Казаковым, усмиряете их потешные батальоны", - говорит Лаврентьев на записи.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Посадить его куда-нибудь, нах#й. Чтобы он потерялся. А как "Ташкента" будешь увольнять?", - террористы "ДНР" Пушилин и Трапезников договариваются об отстранении "группы Захарченко". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3088420
 
 
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это шо ж получается? сбу не токо по детским садикам мастурбирует...
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Ничего себе. Молодцы СБУ. Не только бизнесы отжимать могут. Есть и нормальные разведчики.
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Отжимают бизнесы и ведут внешнюю разведку совсем разные подразделения. Вот те, которые отжимают - и есть паразиты.
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Что и требовалось доказать - КРЫСЫ ЕДЯТ КРЫС
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Хуйлоботы сейчас заёрзают. Пойдёт свинособачий визг, что это постанова! ))
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вомбат Семенченко уже год не ходит на заседания комитета по НацБезпеке, и прогуливает заседания Рады.. в государственных делах не участвует совсем... деньги от Курченко закончились.. И тут вдруг (!!!) вомбат Семенченко срочно затребовал информацию с целью поездку на Восток...
вывод:
1) запрос инфы это прикрытие;
2) поездка на Восток с целью получения задач, инструкций у своих кураторов из ФСБ;
3) и главное: ФСБ приготовило на осень какую-то дистабилизацию ситуации в Украине, в которой будет участвовать вомбат Семенченко и другие провокаторы, типа Егорки Соболева, Парасюк "БейНога", Сакварелидзе, Лизка Богуцкая и т.п...
4) поводом на дистабилизации может стать получение Украиной Томоса и намерение ФСБ устроить в Украине религиозную бойню, что бы провокаторы типа Вомбата Семенченко попытались уничтожить Президента, Порламент и Правительство и устроить хаос в Украине..
"Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина и сливаете Ташкента", - помощник террориста Пушилина ведет переговоры перед ликвидацией Захарченко - Цензор.НЕТ 1510
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Я на удивлюсь, если окажется, что этот зрадокацап корректировал огонь колорадских градов в Илловайском котле !
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Пора бы СБУ занятся этим засланным козачком !
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Выводы достаточно радикальные, но само поведение Семенченко заслуживает пристального внимания. Отношения в военной сфере поехал он устанавливать... пусть сначала сопли научится вытирать.
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Опа! А кто это письмо Семенченко в спам отправил! Небось сам и отправил, чтобы не комментировали.
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Ты хоть догадываешся сколько тут зрадокацапов, Хуйлоботов и других кремлёвских гнид пасётся под Украинским флажком ? )) Ты зайди на Корреспондент и увидиш то же самое кремлёвское кубло, но уже под рус флажками!
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Второй Лахтой 2 у нас заведует сепар медведчук!
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Хорошая работа. Правда фээсбэшники попробуют вычислить, кто записывал, но, думаю, наши об этом позаботились.
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Вот после этого имей с ними дело, веди переговоры, которые совершенно ничего не стоят. После этого срой с ними Северный поток 2. После этого будет скулить Германия, Мелькель, которая фактически финансирует войну против Украины. С РФ, с Путиным нельзя вести никаких дел
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Та шо ви говорыте(с). С этим бесом, как раз- очень даже можно вести дела, Большие Дела. И их- ведут. И будут вести. Все, Сильные Мира Сего. Шо, не так? Ну, попробуйте убедить когорту Самых Сильных Мира Сего. Тока- не обольщайтесь, особо. Лады?
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такие вещи по телефону обсуждать
в натуре дебилы
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это не по телефону, живьем в Турции
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Хаххххх, вот это пацтава! И курятника слили, и парашу обосрали, и зловещее преступление на крыше раскрыли после орковских завываний о происках хунты! Пять баллов наншей гэбульке!
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Молодцы. Лишний раз доказывает полезность программы СБУ "Тебя ждут дома" "Ваша ідея зрозуміла: ви прибираєте Захара, ставите Пушиліна і зливаєте Ташкента", - помічник терориста Пушилін веде переговори перед ліквідацією Захарченка - Цензор.НЕТ 3666. Сепары - мотайте на ус, и приходите добровольно, пока вам шкурку не попортили "свои же".
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Оффтоп, по поводу массового отравления людей в оккупации - в оккупированной рф Макеевке вспышка дизентерии среди детей и взрослых, подземные воды их затопленных и порезанных на металлолом шахт пошли в хранилища... свидомых (сознательных) ведь выгнали.
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Интересная инфа. Захерченко теперь помахивает Пушилину ручкой, приглашая в гости.
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В 2003 году в России проводили обследование 15-летних школьников. Достаточными навыками чтения обладали 36%. Способность понимать сложные тексты, критически оценивать представленную информацию, формулировать выводы способны были только 2% учащихся. Сейчас этим людям 30 лет - сейчас эти люди работают госслужажими, воюют на оккупированных территориях Украины, голосуют за типуна и комуняк.
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СМИ: Россия дала "добро" ВВС ЦАХАЛа на удары по целям КСИР в Сирии


"Ваша ідея зрозуміла: ви прибираєте Захара, ставите Пушиліна і зливаєте Ташкента", - помічник терориста Пушиліна веде переговори перед ліквідацією Захарченка - Цензор.НЕТ 5830

"Ваша ідея зрозуміла: ви прибираєте Захара, ставите Пушиліна і зливаєте Ташкента", - помічник терориста Пушиліна веде переговори перед ліквідацією Захарченка - Цензор.НЕТ 5830

10-й канал ИТВ, сославшись на запись в "твиттере" "иранского журналиста, передал, что Россия разрешила ВВС ЦАХАЛа атаковать иранские цели на территории Сирии.
Согласно этому сообщению, Израиль получил "добро" на удары по базам и объектам "Корпуса Стражей Исламской революции" на юге Сирии, включая Дамаск и его пригороды.
В статье, опубликованной на сайте израильского телеканала, указывается, что иранский журналист Бабек Сагвай ссылается на российские военные источники, согласно которым, Москва ограничила зону, в которой могут действовать израильские ВВС. В том числе, истребителям ЦАХАЛа запрещено появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России.
Отметим, что в других источниках нет никаких новых данных относительно разрешения кризисной ситуации, возникшей в отношениях Иерусалима и Москвы после крушения в Сирии российского Ил-20.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина и сливаете Ташкента", - помощник террориста Пушилина ведет переговоры перед ликвидацией Захарченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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