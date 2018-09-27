 "Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина и сливаете Ташкента", - помощник террориста Пушилина ведет переговоры перед ликвидацией Захарченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют переговоры между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Переговоры проходили в турецкой Анталии 12 июня и были записаны СБУ.
"Вот есть ситуация, которую мы можем с вами, в принципе решить. Решить быстро. Максимально быстро. Потому, что времени у нас нет как у вас... Так и скажем - сентябрь не за горами... Получается у нас проблема в одном Захарченко!?. Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента и с этим... как его? Казаковым, усмиряете их потешные батальоны", - говорит Лаврентьев на записи.
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вывод:
1) запрос инфы это прикрытие;
2) поездка на Восток с целью получения задач, инструкций у своих кураторов из ФСБ;
3) и главное: ФСБ приготовило на осень какую-то дистабилизацию ситуации в Украине, в которой будет участвовать вомбат Семенченко и другие провокаторы, типа Егорки Соболева, Парасюк "БейНога", Сакварелидзе, Лизка Богуцкая и т.п...
4) поводом на дистабилизации может стать получение Украиной Томоса и намерение ФСБ устроить в Украине религиозную бойню, что бы провокаторы типа Вомбата Семенченко попытались уничтожить Президента, Порламент и Правительство и устроить хаос в Украине..
в натуре дебилы
у меня видос не открывается(
10-й канал ИТВ, сославшись на запись в "твиттере" "иранского журналиста, передал, что Россия разрешила ВВС ЦАХАЛа атаковать иранские цели на территории Сирии.
Согласно этому сообщению, Израиль получил "добро" на удары по базам и объектам "Корпуса Стражей Исламской революции" на юге Сирии, включая Дамаск и его пригороды.
В статье, опубликованной на сайте израильского телеканала, указывается, что иранский журналист Бабек Сагвай ссылается на российские военные источники, согласно которым, Москва ограничила зону, в которой могут действовать израильские ВВС. В том числе, истребителям ЦАХАЛа запрещено появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России.
Отметим, что в других источниках нет никаких новых данных относительно разрешения кризисной ситуации, возникшей в отношениях Иерусалима и Москвы после крушения в Сирии российского Ил-20.