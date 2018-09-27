 "Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина и сливаете Ташкента", - помощник террориста Пушилина ведет переговоры перед ликвидацией Захарченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют переговоры между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Переговоры проходили в турецкой Анталии 12 июня и были записаны СБУ.

"Вот есть ситуация, которую мы можем с вами, в принципе решить. Решить быстро. Максимально быстро. Потому, что времени у нас нет как у вас... Так и скажем - сентябрь не за горами... Получается у нас проблема в одном Захарченко!?. Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента и с этим... как его? Казаковым, усмиряете их потешные батальоны", - говорит Лаврентьев на записи.

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