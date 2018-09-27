 Причина взрыва миномета "Молот" - двойное заряжание, - Луценко

Разрыв миномет "Молот" на Ривненском полигоне стал следствием нарушений техники безопасности. Следственные эксперименты подтвердили факт двойного заряжания: первая мина застряла в миномете.
Об этом сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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Генпрокурор отметил, что следствие рассматривало несколько версий трагедии на Ровенском полигоне: человеческий фактор (двойное заряжание), некачественные боеприпасы, неудовлетворительное техническое состояние миномета.
Были допрошены 55 человек, проведено 35 обысков, изъято 4 миномета и 4 предохранителя, а также бухгалтерская документация с 15 предприятий, проведены следственные эксперименты, в т.ч. с подрывом мин. Из 14 назначенных экспертиз уже проведено 6.
"Предварительно выяснилось, что в нарушение правил по боевой работе огневых подразделений артиллерии интервал между минометами составлял 5-8 метров вместо 20-40", – сообщил Генпрокурор.
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Также не была обеспечена безопасность личного состава. "Кроме того, следственным экспериментом подтвержден факт двойного заряжания миномета, что также стало возможным вследствие ненадлежащей работы предохранителя или переведения его в неактивное положение. При этом предварительно установлено, что вылет первой мины не произошел вследствие ненадлежащего срабатывания ударно-спускового механизма", –сказал Луценко о результатах проведенных экспериментов.
Кроме того, разорвавшийся миномет был укомплектован предохранителем от миномета ПМ-38, который был установлен вместо штатного в 2016 году.
Проведение экспертиз продолжается.
По словам Луценко, к уголовной ответственности будут привлечены ответственные за технику безопасности при боевых стрельбах. "Это уже очевидно. Грубое нарушение всех правил безопасности", – сказал он. Луценко предложил комитету Верховной Рады обратиться к Минобороны и Укроборонпрому и срочно назначить полную проверку имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания.
Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля в ходе учений на Ривненском полигоне погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.
Напомним, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе стало известно 25 сентября. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.
В сентябре 2015 года стало известно, что военные инженеры испытали украинский крупнокалиберный миномет "Молот": "Если все нормально, то в этом году отправим в армию 50 штук, а в 2016-м - больше 300". В марте 2016 года "Укроборонпром" заявил: Украинские воины получили первую партию минометов "Молот". В августе 2016 года стало известно, что военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостатки. Завод-изготовитель пообещал разобраться.
Тогда Цензор.НЕТ публиковал интервью с техническим директором завода "Маяк" Валерием Синицыным: Надежны ли украинские минометы "Молот"?. В нем Синицын рассказал о причинах выхода из строя 120 мм минометов "Молот" в 72-й бригаде.
Тем временем, в ноябре 2016 года в результате разрыва "Молота" двое бойцов батальона "Айдар" погибли, один получил тяжелые ранения. Согласно расследованию гибели двух бойцов "Айдара", предварительные причины - разрыв мины в канале ствола миномета "Молот". Тем временем, в ноябре нардеп Ярош выступил в поддержку миномета: "Я общался с нашими минометчиками. Могу совершенно точно сказать, что "Молот" это достойное вооружение". Также в поддержку "Молота" выступил комбат УДА Черный: "Молот" - лучший миномет среди тех, с которыми я работал.
В итоге, в декабре 2016 года Минобороны разрешило использовать в войсках миномет "Молот" исключительно из укрытия и с применением пускового шнура.
Вместе с тем, в январе 2017 года в сети появилось видео, на котором миномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч, если не закрепить плиту.
" Кроме того, разорвавшийся миномет был укомплектован предохранителем от миномета ПМ-38, который был установлен вместо штатного в 2016 году. Источник: https://censor.net.ua/n3088419 "
ни при чём?
https://censor.net.ua/video_news/424978/minomet_molot_vzletel_v_vozduh_posle_vystrela_chto_proishodit_s_minometom_za_500_tysyach_esli_ne_zakrepit
1 Ребра дают жесткость, и плита не срабатывает как пружина.
2 Ребра "вгрызаются" в землю.
🤑
пашинськийнєувіновєн"
Двое военнослужащих пострадали от взрыва миномета "Молот" в зоне ООС
ТСН - 6 июл. 2018 г.
С начала использования в ВСУ миномета "Молот" во время стрельбы погибли 18 военных
ВИДЕО: Миномет "Молот" похоронил уже более десятка людей ...
Игорь Чепков сообщил, что за два года эксплуатации миномётов в войсках имели место 12 взрывов из-за внештатного срабатывания миномета. По словам Чепкова, 7 из 12 взрывов миномётов произошло вследствие двойного заряжания, а 5 - по причине преждевременного срабатывания взрывателя.
Технические характеристики
Миномёт имеет массу 210 кг, дальность стрельбы 7100 м, скорострельность до 12 выстрелов в минуту, для стрельбы использует 120-мм мины советского образца и оснащён предохранителем от двойного заряжания.
Про це стало відомо десь у 1990- х.
А більшість не знає про це й зараз.
Стояло кучу народу и спокойно наблюдало, как один из них запихивает вторую мину и поубивает их