 Суд не удовлетворил апелляцию НАБУ в деле о закупке Минобороны горюче-смазочных материалов

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение суд принял сегодня, 27 сентября.

Как известно, НАБУ расследовало растрату в Минобороны 149 млн грн на закупке топлива. Министерство обороны Украины подало иск в суд против Государственной аудиторской службы, которая выявила нарушения при закупках топлива у компании "Трейд Коммодити".

В марте 2018 года Киевским окружным административным судом удовлетворен иск Министерства обороны Украины к Государственной аудиторской службе Украины, признано противоправным и отменено требование относительно устранения нарушений законодательства в ходе проверки государственных закупок.

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Представитель Минобороны Дмитрий Кривошея прокомментировал решение апелляционного суда:

"Мы считаем, что суд полностью подтвердил правомерность позиции Минобороны о том, что выводы аудиторской службы не отвечают действительности и являются полностью необоснованными. Были все документально подтвержденные обстоятельства по поводу колебания цен на рынке нефтепродуктов. Мы провели ряд экспертиз, собрали все необходимые справки, свидетельствующие о таком колебании. Суд принял во внимание эти доводы и принял законное и обоснованное решение".

Экс-замгенпрокурора Виталий Касько присутствовал на заседании в качестве свободного слушателя, так как представляет в уголовном производстве одного из инвесторов компании "Трейд Коммодити". По его словам, доказательства, которые предоставили суду НАБУ и САП, являются недостаточными и надуманными.

"По сути единственное доказательство, на котором строилось уголовного производство НАБУ по факту так называемой кражей топлива при закупках Минобоорны у "Трейд Коммодити", судом полностью разрушено. Судом первой инстанции, сегодня это подтвердил суд апелляционной инстанции. Признал, что корректировка цены происходила в соответствии с законом, и происходило это из-за того, что рыночная цена росла. И в конечном счете та цена, которая была определена при закупке Минобороны у "Трейд Коммодити", была ниже, чем цена, по которой в этот период покупали другие государственные органы", - сказал Касько.

"Насколько я помню, НАБУ и САП публично заявляли, что этот административный процесс является решающим для перспектив их уголовного производства. Хотелось бы сейчас услышать их позицию по поводу того, собираются ли они направлять это уголовное производство в суд", - добавил он.

Представитель НАБУ Николай Семенчук отметил, что о дальнейших действиях ведомство сообщит после получения текста решения суда, а за деталями порекомендовал обращаться в пресс-службу НАБУ.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 11 октября 2017 г. детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины (МОУ) и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам на брифинге, что в деле о коррупционных схемах с закупкой топлива для армии задержали четырех человек включая Павловского, а также директора Департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича. Также 16 октября 2017 года стало известно о задержании одного из инвесторов "Трейд Коммодити".