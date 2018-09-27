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 Политика Украины
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Все про:ВР (22325) журналистика (2291) Луценко (7150) Пономарев Александр (27)

 Луценко об отказе в снятии неприкосновенности с Пономарева: Что делали парламентские журналисты? Хоть какую-то акцию солидарности провели? Или оставили меня один на один с залом

Генпрокурор Юрий Луценко призвал представителей СМИ солидаризироваться с правоохранительными органы в делах по нападению на журналистов. В пример он привел случай, когда из-за отказа регламентного комитета дать разрешение на снятие неприкосновенности с напавшего на журналистов нардепа Александра Пономарева не было проведено ни одной акции протеста или солидарности с пострадавшими.

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, комментируя ход расследования нападений на журналистов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Каждый случай находится на особом учете. Каждый раз принимаются все необходимые меры. Если есть достаточно доказательств, то передается дело в суд. Обращаю ваше внимание, что, например в Верховной Раде, когда профильный регламентный комитет отказал в снятии депутатской неприкосновенности с депутата, который препятствовал журналистам, что делали парламентские журналисты? Хоть на час бойкот объявили? Хоть на день хоть какую-то акцию солидарности провели? Или оставили меня один на один с залом, который должен довести, что депутат Пономарев должен быть лишен депутатской неприкосновенности. Мне кажется, это говорит о том, что или мы вместе работаем, или мы проиграем каждый по отдельности. Я не отделяю себя от этого поражения", - заявил Луценко.

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7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

Читайте также: Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО

Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же деньпрокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Вместе с тем, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. В итоге, Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева.

Источник: https://censor.net.ua/n3088402
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, что тут странного?... "Журнашлюхам" не поступил "заказ" с "предоплатой"...
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Обращаю внимание, генпрокурор просит поддержки журналистов,вместо того, что бы сажать безбожно, как румынская Женщина антикоррупционер
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Журналисты потеряли чувство самосохранения.
Теперь их пинать будут безбожно. В общем сами и виноваты.
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Все нужные для вас законы,вы принимаете без заминок. А на все остальное у вас имеются истории.
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Обращаю внимание, генпрокурор просит поддержки журналистов,вместо того, что бы сажать безбожно, как румынская Женщина антикоррупционер
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Луценко об отказе в снятии неприкосновенности с Пономарева: Что делали парламентские журналисты? Хоть какую-то акцию солидарности провели? Или оставили меня один на один с залом :Луценко об отказе в снятии неприкосновенности с Пономарева: Что делали парламентские журналисты? Хоть какую-то акцию солидарности провели? Или оставили меня один на один с залом - Цензор.НЕТ 5400
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Журналисты потеряли чувство самосохранения.
Теперь их пинать будут безбожно. В общем сами и виноваты.
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Так разделили же их. На правильных и неправильных. И они это молча приняли. Поэтому, да, сами виноваты. (Разделяй и властвуй).
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Что значит оставили один на один? Ирка шо на работу не пришла? У вас же семейный подряд.
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Она и фракцию от тебя по наследству получила.
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А кто такой луцик? Видимо, хрен с горы Моржовой? Это журналисты виноваты? Не поддержали? Ай-ай-ай, мы же живём в стране с самой гуманной правоохранительной системой, я то забыл, даа...
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Что же вы акцию солидарности не просили когда российской стороне на растерзание людей выдавали? Когда патриотов сажали?
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Ну, что тут странного?... "Журнашлюхам" не поступил "заказ" с "предоплатой"...
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100%...в нас напевно (в дуже оптимістичному варіанті) залишилось з десяток Журналістів..99,99% це люди ж "посвідченням журналіста"...
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Несколько лет подряд я увлёкался журналистикой. Писал, правда, в охотничье-рыболовных изданиях, но и там "журнашлюх" хватало. И "заказных" статей - тоже... Один Киссе чего стоил... А ведь с его "подачи", на денежки агрохолдингов, такие "статеечки" печатались! Поэтому я подобную "братию" знаю, как "облупленных"... Сокурсник бывший, по юрфаку, в своё время закончивший военно-политическое училище, смеялся по этому поводу: "Мы с тобой "одной крови" - ты не любишь журналистов, а я - "замполитов". Спрашивают, почему, отвечаю: Потому что их изнутри знаю...".
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якщо "таке" в полювання-рибалка, то страшно уявити "яке" в політичних/економічнимх "ЗМІ"
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вы признаете себя виновным?
- нет, 2 ляма
на нет и суда нет
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С пинзенеком разбирайся, а не проси помощи у журналистов, ни как не могут разобраться с этим кодлом.
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Капризничает Югик - "хочу чтобы было по моему"
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место ген прокурора занимает сидевший алкаш без юридического образования... позор Украины...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко об отказе в снятии неприкосновенности с Пономарева: Что делали парламентские журналисты? Хоть какую-то акцию солидарности провели? Или оставили меня один на один с залом
 
 
 
 
 
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