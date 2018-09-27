 Луценко об отказе в снятии неприкосновенности с Пономарева: Что делали парламентские журналисты? Хоть какую-то акцию солидарности провели? Или оставили меня один на один с залом

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, комментируя ход расследования нападений на журналистов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Каждый случай находится на особом учете. Каждый раз принимаются все необходимые меры. Если есть достаточно доказательств, то передается дело в суд. Обращаю ваше внимание, что, например в Верховной Раде, когда профильный регламентный комитет отказал в снятии депутатской неприкосновенности с депутата, который препятствовал журналистам, что делали парламентские журналисты? Хоть на час бойкот объявили? Хоть на день хоть какую-то акцию солидарности провели? Или оставили меня один на один с залом, который должен довести, что депутат Пономарев должен быть лишен депутатской неприкосновенности. Мне кажется, это говорит о том, что или мы вместе работаем, или мы проиграем каждый по отдельности. Я не отделяю себя от этого поражения", - заявил Луценко.

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7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же деньпрокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Вместе с тем, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. В итоге, Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева.