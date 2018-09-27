 Сенцов вошел в предварительный список Европарламента на премию им. Сахарова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в четверг в Брюсселе на совместном заседании комитета ЕП по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека состоялась презентация кандидатур.

Как сообщалось, самая крупная политическая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - выдвинула своим кандидатом на Сахаровскую премию Олега Сенцова.

Всего фракциями и группами депутатов Европарламента в 2018 году было предложено выдвинуть на премию им. А.Сахарова восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире.

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После обсуждения все предложения вошли в предварительный список.

Три финалиста будут определены путем голосования на аналогичном совместном заседании комитета и подкомитета 9 октября, объявили по итогу презентации кандидатур.

Был также представлен последующий график процедуры. Общая конференция председателей фракций ЕП примет решение по кандидатуре лауреата и объявит результат 25 октября в Страсбурге.

Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента.

Как сообщалось ранее, 18 сентября Верховная Рада Украины предложила Норвежскому Нобелевскому комитету кандидатуру О.Сенцова на Нобелевскую премию мира.

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Напомним, 24 сентября, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.