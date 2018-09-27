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Все про:аэропорт (1144) переименования (450) Черновцы (367) Каденюк (7)

 Аэропорту в Черновцах присвоено имя украинского космонавта Каденюка

Черновицкий городской совет принял решение присвоить коммунальному предприятию "Международный аэропорт "Черновцы" имя первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Депутаты поддержали замечания комиссий и проголосовали за изменение названия предприятия на "Международный аэропорт "Черновцы" имени Леонида Каденюка" с внесением соответствующих поправок в решение сессии и устав предприятия", - говорится в сообщении Черновицкого горсовета.

Уставный капитал предприятия утвержден в сумме более 86,6 млн грн.

Л.Каденюк - первый и пока единственный совершивший полет в космос космонавт независимой Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины. Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.

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Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.

Л.Каденюк умер 31 января 2018 года в Киеве от сердечного приступа.

Источник: https://censor.net.ua/n3088397
 
   
 Топ комментарии
 
Хворий, які жидокацапи в Хотині?
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Каденюк народився в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів. Як ви зрозумiли, що вiн жило-кацап?
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С каких пор города с населением 250 и 350 тыс - не сильно отличаются?
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Скажите, какая польза от того что Украина заплатила за полет баластного, абсолютно бесполезного дебила Каденюка в космос? Присвоила ему звание героя, дала кучу бабла и теперь налогоплательщики еще должны быть ему благодарны за то, что он их ограбил?
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У вас несколько превратное понимание его функции.
Не "балластный", а специалист по полезной нагрузке - это такая особая категория астронавтов в НАСА, которая относится к лицам, отобранным и обученным коммерческой или научно-исследовательской организацией для космических полётов на шаттле с конкретной полезной нагрузкой.Специалисты по полезной нагрузке, как правило, назначаются для конкретной миссии и отбираются вне стандартного процесса отбора астронавтов НАСА. Они не обязаны быть гражданами США, но назначение должно утвердить НАСА, и кроме того, им необходимо пройти тщательную подготовку.В ранних миссиях специалистами по полезной нагрузке назначали технических экспертов, которые должны были сопровождать специфическую полезную нагрузку типа научных или коммерческих спутников. В миссиях со «Спейслэб» и другими научными модулями такими специалистами были учёные, имевшие опыт работы с экспериментами, проводимыми во время полёта.
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Балласт - это бесполезная нагрузка, которой в нужный момент можно пожертвовать. Нашли бы хоть этого "специалиста" с украинской фамилией - то можно было бы называть аэропорт. А так получается опять - аэропорт имени какого-то жидо-кацапа.
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Фамилия с суффиксом -юк "жидокацапская"? Вот это пердимонокль! Аэропорту в Черновцах присвоено имя украинского космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 9440

Фамилия Каденюк ведет свое начало от прозвища Каденя. Скорее всего, прозвище Каденя образовано от украинского нарицательного «кадiння», которое в переводе на русский язык имеет значение «воскурение». Вероятно, подобное прозвище получил священник, то есть тот, кто во время церковной службы жжёт благовония, раскачивая и встряхивая кадило - специальный сосуд с ладаном.
Позже прозвище Каденя, для фамилии Каденюк.
Фамилия Каденюк образовалась при помощи суффикса -юк. Первоначально он имел следующие значения: «маленький», «молодой человек», «сын». Поэтому Каденюк буквально понималось как «сын Кадени». Позднее древний суффикс -юк утратил свое прямое значение и сохранился лишь в качестве фамильного.
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буков, а які жидокацапи у верховнiй радi? Тi самi i в Хотині.

Welt Schmerz , таких гипотез-догадок можно на любую фамилию придумать... и из Рабиновича и Рузвельта сделать украинца!
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Просто для сравнения. Два города, не сильно отличающиеся друг от друга по населению 265/350 тыс.
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Что вы секретничаете? Пишите уже название второго города.
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Я думал тут все в курсе, что это аэропорт Симферополь!
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С каких пор города с населением 250 и 350 тыс - не сильно отличаются?
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250 и 500 отличаются. 500 тыс. и 1 млн. отличаются. 265 и 350 не сильно!
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У тебя с математикой видно туго...или с головой проблемы. Для 250тыс еще 100тыс. - это почти половина города! Мозги включай хоть иногда.
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Ну во первых почти половина - не половина. Ближе все-таки к трети. С математикой у меня нормально. Идея была в другом. Присваивать новые имена объектам, построенным почти 50 лет назад не сложно! Сложно построить новый, и подобрать к нему новое, безусловно заслуженное Имя!
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Почему его все должны знать? Это при Украине там летали самолеты и в европейские страны, и в Турцию, и в Египет. Я с Мальты в Крым летала через Вену, например.
Второе. Прочитайте, когда был построен аэропорт в Черновцах.
Третье. Аэропорт Стмферополя постоен для всего Крыма, а в Черновцах для небольшого городка.
Короче, но смысл вашего @@@@@@@@а я поняла, хотя не впечатлило
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Смысл в другом. В Черновцах построен аэропорт при СССР, еще в 70-х годах, с тех пор не сильно изменился. Для присвоения имени Первого Украинского Космонавта можно было объект найти посвежее!
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Этот дебил думает, что симферопольское стекло качественнее настоящего черновицкого кирпича.
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Стекло по определению может быть и качественнее и покрепче кирпича!
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А во Львове какой красавец построили. Не в курсе? Самолеты летают по всему миру.
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Молодцы! Отличный аэропорт! При ком построен? При ком реконструирован?
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Каденюк народився в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів. Як ви зрозумiли, що вiн жило-кацап?
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Если бы был украинцем - не был бы в партии рыгыонов.
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И да, отказаться бы от скрепного "космонавт" и заменить на "астронавт".
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Из интервью Каденюка:

- Как вы относитесь к тому, что список Героев Украины пополнился Степаном Бандерой? Не испытываете ли дискомфорт, находясь с ним в одном ряду?
- Предыдущая власть поднимала много вопросов, далеко неоднозначно воспринимаемых украинским обществом и таким образом раскалывающих его. Подобного рода постановления отнюдь не способствуют укреплению нашего международного имиджа как демократического государства. Более того - они позорят Украину.
http://kobza.com.ua/ukrajinskyj-ogljad-moskva/3360-leonyd-kadenjuk-ne-tak-zhyvem-rebjata.html
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Еще слова каденюка:
- Сам я родом с Буковины, и хоть это территория, где УПА была представлена не столь масштабно, как в западных областях, земляки, односельчане делились со мной жуткими воспоминаниями о деяниях вояков из бандеровского буковинского куреня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАэропорту в Черновцах присвоено имя украинского космонавта Каденюка
 
 
 
 
 
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