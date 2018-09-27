 Аэропорту в Черновцах присвоено имя украинского космонавта Каденюка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Депутаты поддержали замечания комиссий и проголосовали за изменение названия предприятия на "Международный аэропорт "Черновцы" имени Леонида Каденюка" с внесением соответствующих поправок в решение сессии и устав предприятия", - говорится в сообщении Черновицкого горсовета.
Уставный капитал предприятия утвержден в сумме более 86,6 млн грн.
Л.Каденюк - первый и пока единственный совершивший полет в космос космонавт независимой Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины. Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.
Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.
Л.Каденюк умер 31 января 2018 года в Киеве от сердечного приступа.
Не "балластный", а специалист по полезной нагрузке - это такая особая категория астронавтов в НАСА, которая относится к лицам, отобранным и обученным коммерческой или научно-исследовательской организацией для космических полётов на шаттле с конкретной полезной нагрузкой.Специалисты по полезной нагрузке, как правило, назначаются для конкретной миссии и отбираются вне стандартного процесса отбора астронавтов НАСА. Они не обязаны быть гражданами США, но назначение должно утвердить НАСА, и кроме того, им необходимо пройти тщательную подготовку.В ранних миссиях специалистами по полезной нагрузке назначали технических экспертов, которые должны были сопровождать специфическую полезную нагрузку типа научных или коммерческих спутников. В миссиях со «Спейслэб» и другими научными модулями такими специалистами были учёные, имевшие опыт работы с экспериментами, проводимыми во время полёта.
Фамилия Каденюк ведет свое начало от прозвища Каденя. Скорее всего, прозвище Каденя образовано от украинского нарицательного «кадiння», которое в переводе на русский язык имеет значение «воскурение». Вероятно, подобное прозвище получил священник, то есть тот, кто во время церковной службы жжёт благовония, раскачивая и встряхивая кадило - специальный сосуд с ладаном.
Позже прозвище Каденя, для фамилии Каденюк.
Фамилия Каденюк образовалась при помощи суффикса -юк. Первоначально он имел следующие значения: «маленький», «молодой человек», «сын». Поэтому Каденюк буквально понималось как «сын Кадени». Позднее древний суффикс -юк утратил свое прямое значение и сохранился лишь в качестве фамильного.
Welt Schmerz , таких гипотез-догадок можно на любую фамилию придумать... и из Рабиновича и Рузвельта сделать украинца!
Второе. Прочитайте, когда был построен аэропорт в Черновцах.
Третье. Аэропорт Стмферополя постоен для всего Крыма, а в Черновцах для небольшого городка.
Короче, но смысл вашего @@@@@@@@а я поняла, хотя не впечатлило
- Как вы относитесь к тому, что список Героев Украины пополнился Степаном Бандерой? Не испытываете ли дискомфорт, находясь с ним в одном ряду?
- Предыдущая власть поднимала много вопросов, далеко неоднозначно воспринимаемых украинским обществом и таким образом раскалывающих его. Подобного рода постановления отнюдь не способствуют укреплению нашего международного имиджа как демократического государства. Более того - они позорят Украину.
http://kobza.com.ua/ukrajinskyj-ogljad-moskva/3360-leonyd-kadenjuk-ne-tak-zhyvem-rebjata.html
- Сам я родом с Буковины, и хоть это территория, где УПА была представлена не столь масштабно, как в западных областях, земляки, односельчане делились со мной жуткими воспоминаниями о деяниях вояков из бандеровского буковинского куреня.