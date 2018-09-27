 Аэропорту в Черновцах присвоено имя украинского космонавта Каденюка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Депутаты поддержали замечания комиссий и проголосовали за изменение названия предприятия на "Международный аэропорт "Черновцы" имени Леонида Каденюка" с внесением соответствующих поправок в решение сессии и устав предприятия", - говорится в сообщении Черновицкого горсовета.

Уставный капитал предприятия утвержден в сумме более 86,6 млн грн.

Л.Каденюк - первый и пока единственный совершивший полет в космос космонавт независимой Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины. Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.

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Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.

Л.Каденюк умер 31 января 2018 года в Киеве от сердечного приступа.