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Все про:минирование (701) вербовка (113) Министерство по вопросам оккупированных территорий (319) диверсия (16)

 В августе зафиксировано 140 событий, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине, - МинВОТ

В августе зафиксировано 140 событий, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Вербовка украинских граждан и использование их Российской Федерацией для совершения диверсий с целью ухудшения ситуации на востоке Украины остается одним из проблемных направлений", - заявили в МинВОТ.

Кроме того, в ведомстве обвиняют Россию, которая через социальные сети "сеет призывы среди украинцев к расколу государства".

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Также в министерстве отметили, что проблемой остаются сообщения о якобы минированиях. Всего в августе количество таких случаев существенно уменьшилось: во Львове зафиксировано четыре сообщения, в Киеве - три, еще по одному в Днепре и Одессе.

Согласно сообщению, наблюдается большое количество случаев незаконного изготовления и распространения нелегального оружия и взрывоопасных предметов среди мирного населения, а также фактов насилия с их использованием.

По данным мониторинга, в августе наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине, зафиксировано в Киеве и Киевской области (14%), а также в Донецкой (12%) и Одесской (13%).

Источник: https://censor.net.ua/n3088392
 
 
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Больше чем само правительство,никто больше не дестабилизирует. Оно и есть главная проблема.
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Входят в дестабилизацию повышение цен ,низкий уровень зарплат,воровство депутатов и президента,ненаказание виновных за конфликт на Донбассе ?
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"В августе зафиксировано 140 событий, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине, - МинВОТ" - 4 рехвормы где-то затерялись...
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Совет форумчанПравила форума
 
Больше чем само правительство,никто больше не дестабилизирует. Оно и есть главная проблема.
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"В августе зафиксировано 140 событий, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине, - МинВОТ" - 4 рехвормы где-то затерялись...
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Входят в дестабилизацию повышение цен ,низкий уровень зарплат,воровство депутатов и президента,ненаказание виновных за конфликт на Донбассе ?
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имхо всё это херня по сравнению с повышением цены на газ
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Дестабилизируют ситуацию в Украине выборы президента. Не думаете же вы, что Петя проведет их честно и откажется от махинаций?
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Думаю,что пойдет на любое преступление. Вплоть до уничтожения Украины.
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Це хуйло твоє тіде. А пЄтюня може тільки облизатися. Добре, що хоть Петро прийшов до влади, а не якийсь викормих бЄглого хряка. Он самі кацапи вже теревенять, що молвляв хахлов нужно било давіть в 2014-м, а тЄтпЄрь поздно, тЄпЄть у ніх есть армия. Так Шо з Петром я в багато чому не згоден і соромно за нього, але те Шо мою рідну Україну не здав хуйлу, за це йому тільки дякувати треба.
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У порохоботов новая тактика )) Парашенко херовый,но спас Украину )) - Ну,хоть ,что херовый,уже признаете. Прогрессируете.
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НЄ замЄтно Шо? Шо армія з'явилась чи Шо я за Порошенка *опу рву?
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Армия зъявылась бы и без него. Он лишь тормозил ее и воровал. - До сих пор на волонтерах держится.
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А волонтьори за свої кревні мабуть допомагають армію будувати?
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Санитарные Богданы? Попытка втереть армии свои катера? пришлось даже посольству США этим заниматься. Так шо не рви жопу.
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Так я и не рву. Я только факті констатирую... Шо неймется Шо новоотсоссия не палучилась? У серпні зафіксовано 140 подій, які можуть дестабілізувати ситуацію в Україні, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 7533
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Взагалі то в стабільній країні таке міністерство взагалі непотрібно.
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Запитання з залу: то працівникам Міністерства з окупованих територій потрібно повернення окупованих територій і, як наслідок, розформування відомства?
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"Вербовка украинских граждан и использование их Российской Федерацией для совершения диверсий с целью ухудшения ситуации на востоке Украины... От чого не вЄрбують у Львові, Черкасах, Полтаві чи Сумах, а на юго-востокЄ? Бо знають Шо на юговостокЄ у половини насілЄнія ще тече кацапська кров, кро тих кацапів які були завезені йоською сраліним після голодомору...
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все вірно, тільки совкодрочерів що у Львові, Черкасах, Полтаві, Сумах хоч греблю гати, молоді люди, так всі проєвропейські, проукраїнські, бо мозок мають в голові а не стару сєсєсєровську вату
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че-то про помойки типа 112 и ньюс-ван позабыли... и тамошних "звездей" - медведчука, мураева, герман с резиновой мордой лица и такими же мозгами...
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вы бы людей расселяли, работу им давали, вещанием на ордило занимались... а не минирования считали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ августе зафиксировано 140 событий, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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