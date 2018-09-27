 В августе зафиксировано 140 событий, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Вербовка украинских граждан и использование их Российской Федерацией для совершения диверсий с целью ухудшения ситуации на востоке Украины остается одним из проблемных направлений", - заявили в МинВОТ.

Кроме того, в ведомстве обвиняют Россию, которая через социальные сети "сеет призывы среди украинцев к расколу государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МинВОТ предлагает ввести санкции против 6 химкомпаний, работающих в оккупированном Крыму

Также в министерстве отметили, что проблемой остаются сообщения о якобы минированиях. Всего в августе количество таких случаев существенно уменьшилось: во Львове зафиксировано четыре сообщения, в Киеве - три, еще по одному в Днепре и Одессе.

Согласно сообщению, наблюдается большое количество случаев незаконного изготовления и распространения нелегального оружия и взрывоопасных предметов среди мирного населения, а также фактов насилия с их использованием.

По данным мониторинга, в августе наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине, зафиксировано в Киеве и Киевской области (14%), а также в Донецкой (12%) и Одесской (13%).