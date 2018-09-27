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 Политика Украины
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 Правозащитники передали в МУС представление о сексуальном насилии во время конфликта на Донбассе

Организация "Восточноукраинский центр общественных инициатив" (ВЦОИ), входящая в коалицию правозащитных организаций "Справедливость ради мира на Донбассе" и FDIH (Международная федерация прав человека) передали в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) представление о сексуальном насилии во время вооруженного конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это около ста страниц текста, который мы позавчера передали в офис прокурора Международного уголовного суда в рамках официальной процедуры", - сказал председатель ВЦОИ Владимир Щербаченко.

В поданном документе говорится о предварительной экспертизе ситуации в Украине за последние три года. Также документ содержит 58 свидетельств людей, которые видели факты сексуального насилия либо сами были объектом насилия.

На основании задокументированного и проанализированного материала правозащитники идентифицировали 121 незаконное место несвободы на временно оккупированной территории Донбасса, в частности, 40 мест, где подтверждены факты сексуального насилия. Среди них есть места, где насилие имело системный характер.

В частности, речь идет о бывшем помещении СБУ в оккупированном Донецке, помещение бывшего отделения Новой Почты №22 в Донецке, военная база в районе "Мотель" в Донецке, УБОП в оккупированной Горловке, гаражи около магазина "Кохана" в Луганске, помещение общежития университета им.Даля, бывшее помещение Жовтневой районной администрации в Луганске.

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FDIH и ВЦОИ сообщают, что собрали факты, которые подтверждают, что сексуальное насилие осуществлялось в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины или как часть систематических нападений на гражданское население.

По словам исследователя ВЦОИ Натальи Гриценко, речь идет о таких сексуальных преступлениях как изнасилования, принуждение к проституции, принуждение к оголению и другие.

Данное обращение направлено с целью убедить прокурора провести полное расследование сексуальных преступлений в рамках статута Международного уголовного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3088391
 
 
 Топ комментарии
 
гаражи около магазина "Кохана" в Луганске

...
Взоржал в голосину.
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Подождите, что же это происходит..сначала они кричали "введи!!!", а когда перед введением предложили развальцевать на бутылке то стало насилие ????!!! Правозащитники передали в МУС представление о сексуальном насилии во время конфликта на Донбассе - Цензор.НЕТ 7456
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гаражи около магазина "Кохана" в Луганске

...
Взоржал в голосину.
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Ну почему же, вполне себе комическая ситуация: такое дело, и возле магазина "Кохана"...
А так-то хотели усрусского мира - вуаля, блеать.
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Относительно мест сразу вспоминается чердак из баянного анекдота про кошку...
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Подождите, что же это происходит..сначала они кричали "введи!!!", а когда перед введением предложили развальцевать на бутылке то стало насилие ????!!! Правозащитники передали в МУС представление о сексуальном насилии во время конфликта на Донбассе - Цензор.НЕТ 7456
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Там много чего будет расследовать. Все зависит от того,кто это будет делать.
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Трахает мужик бабу... Вошёл в азарт...Та вопит снизу:
- Только не в меня! Только не в меня!
Мужик, недоумённо:
- А в кого же? Тут больше нет никого...
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А изнасилование кизяка Бабая задокументировали или если понравилось, то не считается ?
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- Вы всьо врьоти! Наглая ложь госдепа и гейропы. Раззиюжка никада ниде ни насильничала! Раззиюжка самая духовная, миралюбивая и добрая страна в мире. Никада ни накаво ни нападала. Ее населяют сплошь, филателисты, ботаники и арнитолаги.... Мухи ни абидят...
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А там их называют освободителями, может не все (приношу извинения).
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И опять же вспоминаем мегапоэта Шляпникова:

НАРОДНЫЙ БУНТ

Визжали птицы, выли кони,
Пощады не было - вполне!
Мужчин рубили и кололи
И растлевали в мураве.

Хлестали женщин батогами,
С крестов валили купола,
И лошадиными зубами
В атаке грызли удила.

Лилась повсюду кровь рекою
Где конница входила в раж,
И ощетинившись трубою
Из амбразуры бил блиндаж.

Повсюду взрывы мяли глину,
Бил, как ошпаренный свинец.
Из-под пупища цепелина
Снаряды сыпал огурец.

Любые явства и запасы
Народ сминал как саранча,
Громил и вспарывал матрасы
В набат гудела каланча.

Отцы шли с вилами на брата,
И отчим целился в сестру
Вражда, как дворника лопата,
Людскую дёргала ботву.

Пращи разили и кистени
Влёт регулярные войска.
И луж кровавые купели
Сочились с бритого виска.

Смешались ноги и лампасы,
Секиры, вилы и штыки.
Больных и даже пучеглазых
Толпы пинали сапоги.

Редела спившиеся челядь,
Плювался пулями редут
Так продолжал своих калечить
Со всех сторон народный бунт!
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В Донецке дочь вбегает с криком:- Мама! Мама!
Мать хватается за сердце:- Что такое.доченька?-Во дворе чеченцы! Меня изнасиловали, теперь отца насилуют. Мать с облегчением:-Фу! Слава богу! Я уж думала Правый сектор приехал..
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