 Правозащитники передали в МУС представление о сексуальном насилии во время конфликта на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это около ста страниц текста, который мы позавчера передали в офис прокурора Международного уголовного суда в рамках официальной процедуры", - сказал председатель ВЦОИ Владимир Щербаченко.

В поданном документе говорится о предварительной экспертизе ситуации в Украине за последние три года. Также документ содержит 58 свидетельств людей, которые видели факты сексуального насилия либо сами были объектом насилия.

На основании задокументированного и проанализированного материала правозащитники идентифицировали 121 незаконное место несвободы на временно оккупированной территории Донбасса, в частности, 40 мест, где подтверждены факты сексуального насилия. Среди них есть места, где насилие имело системный характер.

В частности, речь идет о бывшем помещении СБУ в оккупированном Донецке, помещение бывшего отделения Новой Почты №22 в Донецке, военная база в районе "Мотель" в Донецке, УБОП в оккупированной Горловке, гаражи около магазина "Кохана" в Луганске, помещение общежития университета им.Даля, бывшее помещение Жовтневой районной администрации в Луганске.

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FDIH и ВЦОИ сообщают, что собрали факты, которые подтверждают, что сексуальное насилие осуществлялось в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины или как часть систематических нападений на гражданское население.

По словам исследователя ВЦОИ Натальи Гриценко, речь идет о таких сексуальных преступлениях как изнасилования, принуждение к проституции, принуждение к оголению и другие.

Данное обращение направлено с целью убедить прокурора провести полное расследование сексуальных преступлений в рамках статута Международного уголовного суда.