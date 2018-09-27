 Правозащитники передали в МУС представление о сексуальном насилии во время конфликта на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это около ста страниц текста, который мы позавчера передали в офис прокурора Международного уголовного суда в рамках официальной процедуры", - сказал председатель ВЦОИ Владимир Щербаченко.
В поданном документе говорится о предварительной экспертизе ситуации в Украине за последние три года. Также документ содержит 58 свидетельств людей, которые видели факты сексуального насилия либо сами были объектом насилия.
На основании задокументированного и проанализированного материала правозащитники идентифицировали 121 незаконное место несвободы на временно оккупированной территории Донбасса, в частности, 40 мест, где подтверждены факты сексуального насилия. Среди них есть места, где насилие имело системный характер.
В частности, речь идет о бывшем помещении СБУ в оккупированном Донецке, помещение бывшего отделения Новой Почты №22 в Донецке, военная база в районе "Мотель" в Донецке, УБОП в оккупированной Горловке, гаражи около магазина "Кохана" в Луганске, помещение общежития университета им.Даля, бывшее помещение Жовтневой районной администрации в Луганске.
FDIH и ВЦОИ сообщают, что собрали факты, которые подтверждают, что сексуальное насилие осуществлялось в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины или как часть систематических нападений на гражданское население.
По словам исследователя ВЦОИ Натальи Гриценко, речь идет о таких сексуальных преступлениях как изнасилования, принуждение к проституции, принуждение к оголению и другие.
Данное обращение направлено с целью убедить прокурора провести полное расследование сексуальных преступлений в рамках статута Международного уголовного суда.
...
Взоржал в голосину.
А так-то хотели усрусского мира - вуаля, блеать.
- Только не в меня! Только не в меня!
Мужик, недоумённо:
- А в кого же? Тут больше нет никого...
- Вы всьо врьоти! Наглая ложь госдепа и гейропы. Раззиюжка никада ниде ни насильничала! Раззиюжка самая духовная, миралюбивая и добрая страна в мире. Никада ни накаво ни нападала. Ее населяют сплошь, филателисты, ботаники и арнитолаги.... Мухи ни абидят...
лики раззиюжки
НАРОДНЫЙ БУНТ
Визжали птицы, выли кони,
Пощады не было - вполне!
Мужчин рубили и кололи
И растлевали в мураве.
Хлестали женщин батогами,
С крестов валили купола,
И лошадиными зубами
В атаке грызли удила.
Лилась повсюду кровь рекою
Где конница входила в раж,
И ощетинившись трубою
Из амбразуры бил блиндаж.
Повсюду взрывы мяли глину,
Бил, как ошпаренный свинец.
Из-под пупища цепелина
Снаряды сыпал огурец.
Любые явства и запасы
Народ сминал как саранча,
Громил и вспарывал матрасы
В набат гудела каланча.
Отцы шли с вилами на брата,
И отчим целился в сестру
Вражда, как дворника лопата,
Людскую дёргала ботву.
Пращи разили и кистени
Влёт регулярные войска.
И луж кровавые купели
Сочились с бритого виска.
Смешались ноги и лампасы,
Секиры, вилы и штыки.
Больных и даже пучеглазых
Толпы пинали сапоги.
Редела спившиеся челядь,
Плювался пулями редут
Так продолжал своих калечить
Со всех сторон народный бунт!
Мать хватается за сердце:- Что такое.доченька?-Во дворе чеченцы! Меня изнасиловали, теперь отца насилуют. Мать с облегчением:-Фу! Слава богу! Я уж думала Правый сектор приехал..