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 Политика Украины
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 Украина применила спецсанкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора РФ, - СБУ

По инициативе Службы безопасности Украины применены специальные санкции и ограничительные меры к отдельным субъектам предпринимательской деятельности РФ, заключивших контракты с предприятиями транспортной отрасли, которые подконтрольны оккупационной администрации ОРЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018 г. ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические соглашения" с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории. На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни. В то же время указанные российские субъекты хозяйственной деятельности делали попытки в налаживании бизнеса с отечественными предприятиями на подконтрольной украинской власти территории", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила и причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей: "Это наносит существенные убытки экономике Украины, поэтому СБУ инициировала перед Министерством экономического развития и торговли и Советом национальной безопасности и обороны применение к ним специальных санкций и ограничительных мер".

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"Сейчас СНБО и Минэкономики введены санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в том числе АО "РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и других субъектов хозяйствования РФ. Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капитала за пределы нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3088389
 
   
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Спецсанкции - это трубы воды в Крым ? Как на Титан ?
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Це була спроба затопити Крим, але її розкрили. Украина применила спецсанкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6523
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Спецсанкции - это трубы воды в Крым ? Как на Титан ?
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Це була спроба затопити Крим, але її розкрили. Украина применила спецсанкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6523
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он уже мертвый. помнишь зраду про то что самый крупный инвестор Украины это рф, так это и был сбербанк в него просто бабки перекачивали.
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А сжиженный газ медведчука и пети,уголь ахмета и пети,нефть пети и ко,это не надо прекращать ?
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В Рашку экспортирует украинские Фармак, Турбоатом и т.д. Как насчёт санкций?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина применила спецсанкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора РФ, - СБУ
 
 
 
 
 
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