 Украина применила спецсанкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора РФ, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018 г. ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические соглашения" с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории. На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни. В то же время указанные российские субъекты хозяйственной деятельности делали попытки в налаживании бизнеса с отечественными предприятиями на подконтрольной украинской власти территории", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила и причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей: "Это наносит существенные убытки экономике Украины, поэтому СБУ инициировала перед Министерством экономического развития и торговли и Советом национальной безопасности и обороны применение к ним специальных санкций и ограничительных мер".

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"Сейчас СНБО и Минэкономики введены санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в том числе АО "РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и других субъектов хозяйствования РФ. Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капитала за пределы нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.