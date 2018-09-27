 СБУ расследует выдачу паспортов Венгрии гражданам Украины. Получение двойного гражданства должно быть наказано, - Луценко

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", - заявил Луценко.
Он подчеркнул, что если в ходе следствия СБУ будут установлены "такие случаи в отношении каких-либо других лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет одинаковым - лишение украинского гражданства".
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
В законе просто сказано, что в Украине второе гражданство НЕ ПРИЗНАЕТСЯ. То есть сколько бы гражданств не было - если не отказывался от украинского, ты остаешься гражданином Украины.
Ст. 4 Конституції України говорить: "В Україні існує єдине громадянство". Але це не означає, що українцям заборонено мати інші громадянства. Це формулювання означає, що друге громадянство і документи, які підтверджують це громадянство, не визнаються українським законодавством і не діють на території України. Так, Закон України "Про громадянство" дає таке визначення: "Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України". Це означає, що українець з паспортом України і, наприклад, Кіпру, в Україні визнаватиметься тільки громадянином України. На Кіпрі - тільки громадянином Кіпру. А ось при в'їзді на територію третіх країн, людина сама може вирішувати, який паспорт їй показати на митниці - таким громадянином вона і вважатиметься в цій країні. Тобто в Україні подвійне громадянство не заборонено, воно просто не визнається.
ПОЧЕМУ Труханов до сих пор мэр Одессы??? ЛИШИТЬ его ГРАЖДАНСТВА и так как не гражданин Украины - ВОН из мэрии
Саакашвили не лишали гражданства - а признали недействительным его получение.
В случае с Трухой так не получится.
Пример, в т.ч. и случай Саакашвили. Или случай его бывшего помощника Саша
Или нардеп Артеменко, двинувший против "генеральной линии партии"
И НЕ делает, когда касается себя любимой
Нужно ТРЕБОВАТЬ перед присягой каждый вновь выбранный кандидат ОБЯЗАН пройти ПОЛИГРАФ на предмет ГРАЖДАНСТВА и не мешало бы еще и ГОСИЗМЕНЫ
Голова СБУ - колишній мєнт, який розбагатів на видачі закордонних паспортів, має синка прокурвора злочинця-антимайданівця.
Перший заступник Голови СБУ - клептоман, має 20 коштовних авто, кучу нерухомості.
Оця будуть щупати? Та вони щупають тільки де що потягти, що не прибите цвяхами.
и прощупай друзей-кумовей-однопартийцев-собутыльников......и т.д.
там не по два...там гроздями (я о паспортах...а вы о чем подумали? )
Не створюються умови для інвестицій, не створюються умови для прикордонного і транскордонного бізнесу малого і середнього бізнесу, особливо ВИРОБНИЦТВА, яке в Україні доздихує, тому люди, не маючи постійного джерела виживання, правдами і неправдами масово виїздять шукати роботу деінде - а з неньки лунають тільки нікчемні погрози простим трудягам, і країнам Європи - демократичним сусідам України. Погрози зі сторони тих, хто крутить мутними мільярдами, і тих, хто їм прислужує...
не видачі,а саме отримання...оскільки в ККУ відсутній злочин "отримання громадянства іншої держави" по якій статті порушена фактовка?!
Як підтвердження цього, між Україною та іноземними державами, включаючи ЄС та США, відсутні відповідні договори про обмін інформацією щодо осіб, які прийняли громадянство цих країн.
Таким чином, якщо громадянин України набув громадянство іншої держави, то не позбавляється при цьому українського громадянства і в правових відносинах з Україною надалі визнається лише як громадянин України.
В Україні на даний час відсутня будь-яка відповідальність (ні кримінальна, ні адміністративна) за набуття громадянства іншої держави та за неповідомлення про це відповідні органи державної влади.
Или только 446 Депутатов?
читай пост Белякова выше ...
В Україні на даний час відсутня будь-яка відповідальність (ні кримінальна, ні адміністративна) за набуття громадянства іншої держави та за неповідомлення про це відповідні органи державної влади.
Зачем власти закон, в котором будет записана ее ответственность?
Добро пожаловать, венгры Закарпатья, на историческую родину.
Не знаю, правда, найдется ли вам место на озере Балатон.
А если не найдется, то получите ли вы разрешение на работу в Украине.
Мне почему-то очень сильно кажется, что венгров Закарпатья кто-то просто использует.
"Ну, за удачу"(С)
Сограждане, почему вы такие тупые?
Как разрешение на работу в Украине получите
А то на двух стульях, по-слухам, сидеть неудобно - седалища не хватит
- "генеральная линия партии" в том, чтобы расследуя, случайно не выйти на самих себя
президента со всеми чинушками и заканчивая сельскими жителями юго-запада Украины...доверить свою жизнь и жизнь своих детей нашим можновладцям может только дегенерат.
Буковель обыскивает СБУ , шакальё и инфопидоры радуются , что кошмарят единственный успешный междунароный курорт в Украине, дающий тысячи рабочих мест. Рядом барыги спокойно вырубывают Карпаты - у СБУ к ним вопросов нет... (с)
Не надоело?
-конституция Украины, а именно четвертая ее статья;
-статья 2 закона "о гражданстве";
-статья 19 закона "о гражданстве", в которой регламентируется потеря принадлежности к Украине в случае полноправного проживания и работы в другой стране.
И в то же время упомянутый закон утверждает, что получение паспорта иностранного государства не является причиной для лишения гражданина подданства (которое подразумевает множество прав и обязанностей).
Супруг или супруга с украинским гражданством может взять подданство любой страны. Лишение при этом первого гражданства будет неправомерным. Что это означает? Все очень просто: бракосочетание - единственный законный способ сохранить оба гражданства одновременно.
Поки Картавого в гімно носом не запхаєш,доти він нічого не бачить.Румини роблять тихенько свою справу і ці всі фірми в Чернівцях кришує СБУ.
Предложи Венгерский, Ческий или польский...