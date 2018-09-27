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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (689) гражданство (847) Закарпатье (1430) Луценко (7150) паспорт (631) консул (80)

 СБУ расследует выдачу паспортов Венгрии гражданам Украины. Получение двойного гражданства должно быть наказано, - Луценко

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины, подчеркивает генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", -  заявил Луценко.

Он подчеркнул, что если в ходе следствия СБУ будут установлены "такие случаи в отношении каких-либо других лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет одинаковым - лишение украинского гражданства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консул Венгрии, раздававший паспорта на Закарпатье, в Украине не останется, - Климкин

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/n3088387
 
   
 Топ комментарии
 
==="Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", - заявил Луценко.===

ПОЧЕМУ Труханов до сих пор мэр Одессы??? ЛИШИТЬ его ГРАЖДАНСТВА и так как не гражданин Украины - ВОН из мэрии
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У Труханова паспорт поищите,пинкертоны буевы))
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Издавай закон про гражданство. Всех вас и посадим. Или ты только о пересичных громадян турбуешься,сердешный ?
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И с выдачи какого года начнет наказывать генпрокурор.
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Издавай закон про гражданство. Всех вас и посадим. Или ты только о пересичных громадян турбуешься,сердешный ?
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он закон-то читал, генпрокурор наш.. вот позорище. я читал. Получение второго да хоть десятого гражданства в Украине НЕ НАКАЗУЕМО.

В законе просто сказано, что в Украине второе гражданство НЕ ПРИЗНАЕТСЯ. То есть сколько бы гражданств не было - если не отказывался от украинского, ты остаешься гражданином Украины.

Ст. 4 Конституції України говорить: "В Україні існує єдине громадянство". Але це не означає, що українцям заборонено мати інші громадянства. Це формулювання означає, що друге громадянство і документи, які підтверджують це громадянство, не визнаються українським законодавством і не діють на території України. Так, Закон України "Про громадянство" дає таке визначення: "Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України". Це означає, що українець з паспортом України і, наприклад, Кіпру, в Україні визнаватиметься тільки громадянином України. На Кіпрі - тільки громадянином Кіпру. А ось при в'їзді на територію третіх країн, людина сама може вирішувати, який паспорт їй показати на митниці - таким громадянином вона і вважатиметься в цій країні. Тобто в Україні подвійне громадянство не заборонено, воно просто не визнається.
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Тоді до чого вся ця возня? Не хочете, щоб йобики громадянство Угорщини приймали, міняйте Конституцію, а не людей тероризуйте, мля! СБУ розслідує видачу паспортів Угорщини громадянами України. Отримання подвійного громадянства має бути покаране, - Луценко - Цензор.НЕТ 7712
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Річ не хитра, возня полягає в тому що керівництво вирішило що населення кріпосне. Видаючи паспорта більшість людей сім'ями за рік півтора покидають Україну. Я сам житель Закарпаття... А з цього висновок поки подвійне і потрійне громадянство мали суто пани різних рівнів то це нікому не заважало а як дійшло до рабів о який галас підняли.... СБУ розслідує видачу паспортів Угорщини громадянам України. Отримання подвійного громадянства має бути покаране, - Луценко - Цензор.НЕТ 4025
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Закон, як показуе практика, только для ХОЛОПОВ!!!
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==="Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", - заявил Луценко.===

ПОЧЕМУ Труханов до сих пор мэр Одессы??? ЛИШИТЬ его ГРАЖДАНСТВА и так как не гражданин Украины - ВОН из мэрии
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никто не имеет права лишить гражданства человека, если он этого сам не захочет - даже президент Украины.
Саакашвили не лишали гражданства - а признали недействительным его получение.
В случае с Трухой так не получится.
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не рассказывай петины сказки. Когда власть захочет - сделает.
Пример, в т.ч. и случай Саакашвили. Или случай его бывшего помощника Саша

Или нардеп Артеменко, двинувший против "генеральной линии партии"
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Другой вопрос, что власть делает это избирательно в своих интересах
И НЕ делает, когда касается себя любимой
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Можна прийняти закон,в якому зазначити,що прийняття ще одного або більше громадянств,крім українського,автоматично позбавляє особу українського громадянства.Я розумію,що не завжди це можна виявити,але проколи трапляються.І абсолютна більшість громадян не стануть ризикувати українським паспортом.
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У Труханова паспорт поищите,пинкертоны буевы))
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РОзенблат.... Насиров.... Артеменко.... это так - капля в море и все из Рады.... некоторые правда бывшие... но двойное гражданство не мешает им попасть в раду....

Нужно ТРЕБОВАТЬ перед присягой каждый вновь выбранный кандидат ОБЯЗАН пройти ПОЛИГРАФ на предмет ГРАЖДАНСТВА и не мешало бы еще и ГОСИЗМЕНЫ
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В першу чергу СБУ треба більшість депутатів за яйки перещупати на предмет подвійного громадянства, а потім вже і до йобиків дійти. А не навпаки...
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СБУ?
Голова СБУ - колишній мєнт, який розбагатів на видачі закордонних паспортів, має синка прокурвора злочинця-антимайданівця.
Перший заступник Голови СБУ - клептоман, має 20 коштовних авто, кучу нерухомості.

Оця будуть щупати? Та вони щупають тільки де що потягти, що не прибите цвяхами.
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попросите Bellingcat, через неделю будет результат. и мусорского генерала москаля за ноги подвесьте, он много чего интересного расскажет.
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Ой. Какой скандал. А если кто-ньть из 450-ти народноизбранных на свой счет эту хню примет? Будет у югика попа драная.
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не за получение лучше накажите, а за выдачу
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Накажи,и так уже работоспособного населения не осталось,так еще теперь начнут отказываться от украинского гражданства в пользу венгерского.
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пусть отказываются ... зато голосовать в Украине в своем берегово и другой венгерской "вотчины" не будут имет права..... и не смогут как в луганске и донецке трындеть что они отдают эту территорию раисе вместе с собой...
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Ты думаешь, что если всех держателей венгерских паспортов заставят отказаться от украинского гражданства и их там будет больше 60% то они будут мириться с тем, что им навязывает украинское меньшинство?
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Они как граждане Украины имеют право что то менять и улучшать А как граждане Венгрии - имеют право что то менять в Будапеште и других городах венгрии
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Пенсии, соц. Пакеты, субсидии, образование, лечение в венгрии получать будут? )) да наши мало платят, но те вообще платить не будут, особенно за лечение.
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Навряд,якщо живуть в Україні ніхто від українського не відмовиться
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Кем наказано и какая ответственность...ПОПУЛИЗМ...
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или оно дебильное,или дебильно придуривается- паспорта выдают десятилетия, все это знают, один даун луценка вчера узнал
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Начинайте из Верховной зрады,там есть слуги народа и с тройным гражданством.
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Так все, я теперь совсем ничего не понимаю... тут вопили мол второе гражданство допустимо, теперь обратка понеслась.
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далеко ходить не надо - протяни руку
и прощупай друзей-кумовей-однопартийцев-собутыльников......и т.д.
там не по два...там гроздями (я о паспортах...а вы о чем подумали? )
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Каким образом наказано? Ответственности за двойное гражданство нет.
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Ці скандали надзвичайно зашкодять Україні.
Не створюються умови для інвестицій, не створюються умови для прикордонного і транскордонного бізнесу малого і середнього бізнесу, особливо ВИРОБНИЦТВА, яке в Україні доздихує, тому люди, не маючи постійного джерела виживання, правдами і неправдами масово виїздять шукати роботу деінде - а з неньки лунають тільки нікчемні погрози простим трудягам, і країнам Європи - демократичним сусідам України. Погрози зі сторони тих, хто крутить мутними мільярдами, і тих, хто їм прислужує...
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та заберіть украінське громадянство і най там мадьярять поки не здадуть читання та диктант з украінськоі....
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Не повірите - багато угорців почали вивчати українську мову (навчаються в УжДУ). І у Берегові багато двомовних. І спілкуються так, що приїжджі(туристи) з-за "поребрика" (Карпатських гір) дивуються.
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Я так зрозумів, що "новінський" та about "новінський" також будуть покарані? Чи це стосується лише "аттіл"?
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юГик, как там труха, уже наказан? доказательства есть. железные.
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Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом отримання паспортів Угорщини громадянами України,Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3088387

не видачі,а саме отримання...оскільки в ККУ відсутній злочин "отримання громадянства іншої держави" по якій статті порушена фактовка?!
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Сьогодні законодавство України не передбачає для її громадян подвійного громадянства. Закон України "Про громадянство України" зазначає: "Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".
Як підтвердження цього, між Україною та іноземними державами, включаючи ЄС та США, відсутні відповідні договори про обмін інформацією щодо осіб, які прийняли громадянство цих країн.
Таким чином, якщо громадянин України набув громадянство іншої держави, то не позбавляється при цьому українського громадянства і в правових відносинах з Україною надалі визнається лише як громадянин України.
В Україні на даний час відсутня будь-яка відповідальність (ні кримінальна, ні адміністративна) за набуття громадянства іншої держави та за неповідомлення про це відповідні органи державної влади.
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Юрик замахнулся посадить Самого?
Или только 446 Депутатов?
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Паровоз, все "отчаянные" усилия плокулатуры и СБУ- в гудок(с)
читай пост Белякова выше ...
В Україні на даний час відсутня будь-яка відповідальність (ні кримінальна, ні адміністративна) за набуття громадянства іншої держави та за неповідомлення про це відповідні органи державної влади.

Зачем власти закон, в котором будет записана ее ответственность?
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"действие будет одинаковым - лишение украинского гражданства". Источник: https://censor.net.ua/n3088387

Добро пожаловать, венгры Закарпатья, на историческую родину. СБУ розслідує видачу паспортів Угорщини громадянами України. Отримання подвійного громадянства має бути покаране, - Луценко - Цензор.НЕТ 4667
Не знаю, правда, найдется ли вам место на озере Балатон.
А если не найдется, то получите ли вы разрешение на работу в Украине.
Мне почему-то очень сильно кажется, что венгров Закарпатья кто-то просто использует. СБУ розслідує видачу паспортів Угорщини громадянами України. Отримання подвійного громадянства має бути покаране, - Луценко - Цензор.НЕТ 4667
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а шо тут есть для них нормальная работа? а венгры молодцы.. своих не оставляют.. как Израиль евреев по всему миру.. зато ми гарно спиваемо
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Используют тебя и таких как ты... воруют миллиардами, лес весь попилили, страну развалили и нашли тебе врагов в виде заробитчян из Закарпатья, которые хотят прокормить свои семьи.
Сограждане, почему вы такие тупые?
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Кормитесь на здоровье.

Как разрешение на работу в Украине получите
А то на двух стульях, по-слухам, сидеть неудобно - седалища не хватит СБУ розслідує видачу паспортів Угорщини громадянам України. Отримання подвійного громадянства має бути покаране, - Луценко - Цензор.НЕТ 5200
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Руководство обоих контор назначает один и тот же ЛИЧНО САМ ... СБУ розслідує видачу паспортів Угорщини громадянам України. Отримання подвійного громадянства має бути покаране, - Луценко - Цензор.НЕТ 4212
- "генеральная линия партии" в том, чтобы расследуя, случайно не выйти на самих себя
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В Украине любой кто имеет возможность оформил себе запасной аэродром, начиная от
президента со всеми чинушками и заканчивая сельскими жителями юго-запада Украины...доверить свою жизнь и жизнь своих детей нашим можновладцям может только дегенерат.
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Максим Иванищев
Буковель обыскивает СБУ , шакальё и инфопидоры радуются , что кошмарят единственный успешный междунароный курорт в Украине, дающий тысячи рабочих мест. Рядом барыги спокойно вырубывают Карпаты - у СБУ к ним вопросов нет... (с)
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обычное словоблудие, "...мы должны...", "...мы сделаем...", "... мы будем....", и т.д.
Не надоело?
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Луценко уже послал за Коломойским и Насировым?
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Или это касается только венгерских паспортов?
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Об отсутствии возможности получить второе гражданство свидетельствуют следующие нормативные акты:
-конституция Украины, а именно четвертая ее статья;
-статья 2 закона "о гражданстве";
-статья 19 закона "о гражданстве", в которой регламентируется потеря принадлежности к Украине в случае полноправного проживания и работы в другой стране.
И в то же время упомянутый закон утверждает, что получение паспорта иностранного государства не является причиной для лишения гражданина подданства (которое подразумевает множество прав и обязанностей).

Супруг или супруга с украинским гражданством может взять подданство любой страны. Лишение при этом первого гражданства будет неправомерным. Что это означает? Все очень просто: бракосочетание - единственный законный способ сохранить оба гражданства одновременно.
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Даю інформацію Картавому:Зараз половина чернівецької обл вже получили Румунські паспорти і роблять дальше.Ціна хто немає коріння 1500 баксів.
Поки Картавого в гімно носом не запхаєш,доти він нічого не бачить.Румини роблять тихенько свою справу і ці всі фірми в Чернівцях кришує СБУ.


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Петруха, циганский паспорт не вариант..
Предложи Венгерский, Ческий или польский...
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следсвенными действиями должна заниматься прокуратура, а не сбу, мвс, скороая помощь или пожарная охрана
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да срали они на Югика с большой горки, с его проверками...
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Там не просто второе гражданство взагали, они давали клятву защищать интересы только Венгрии. Если они сами не вышли из украинского гражданства, то это прямая измена Родине.
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Вот Юга гулял по Амстердаму и даже зашел в каннабис-кафе с Коломойским кофе попить. А не пригрозил ли Юга Коломойскому наказанием за двойное (тройное) гр-во? Или каннабис ему язык взад засунул и мозги затуманил?
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Второе гражданство у нас запрещено и не признаётся... А - третье?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ расследует выдачу паспортов Венгрии гражданам Украины. Получение двойного гражданства должно быть наказано, - Луценко
 
 
 
 
 
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