 Часть гражданских активистов сеют атмосферу тотальной ненависти к власти, а нужно сотрудничать ради совместных украинских ценностей, - Луценко об акции протеста "Ночь на Банковой"

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, комментируя ситуация с чередой нападений на гражданских активистов и связанную с этим акцию "Ночь на Банковой" передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В этом вопросе есть много разных точек зрения. С одной стороны, только за половину текущего года Нацполиция совместно с прокуратурой отправила в суд около тысячи обвиняемых в насильственных действиях криминального характера. В это время, активисты говорят о нескольких десятках нападений. Я не собираюсь дискутировать, правильно они считают или нет. Любое правонарушение в любом случае должно быть расследовано. Вторая позиция заключается в том, что эти нападения часто связывают с репрессиями относительно проукраинских элементов на юге и востоке Украины. Думаю, это так и есть. Не хочу говорить о всех случаях, потому что в некоторых это бизнес или криминальные разборки вокруг бизнесов, которые ведут", - заявил он.

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Вместе с тем, по его мнению, в большинстве случаем, это "наказание за активную гражданскую и украинскую позицию".

"В связи с этим, я планирую в первой декаде октября провести полноценное координационное совещание вместе с министром внутренних дел в Одессе, где мы изучим ситуацию. Главный месседж будет очень простым – своих в обиду не дадим. Будет усилен контроль именно за такими событиями и репрессии, в отведенном нам законодательном поле, относительно исполнителей и заказчиков будут максимальными. На этот момент, практически по всем резонансным случаям нападения на гражданских активистов установлены исполнители. Можем ли мы установить заказчиков, покажет время. Только кто-то лежа на диване может считать, что все уже ясно: кто заказал, с кем сговорился, почему и когда избил. На самом деле, для этого нужно работать. Раскрытие преступлений это не заводской конвейер, где делают какие-то алгоритмические действия и обязательно находят и исполнителя и заказчика. Это достаточно серьезная оперативная работа, над которой мы работаем", - заверил Луценко.

"Третья точка зрения, к сожалению, вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах, не только на некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеют часть гражданских активистов. Сегодняшнюю акцию под Администрацией президента я рассматриваю, как элемент продолжения именно такой политики – власть априори виновата, даже если задерживаются исполнители, даже если стает понятным, что, например в Сумах, убийство точно не связано с гражданской активностью и тд. С моей точки зрения, всем сторонам нужно остановится и начать сотрудничать ради законности и порядка в Украине", - отметил Генпрокурор.

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"И последняя точка зрения. Принести Украину в каждый город нашей страны, включительно с югом, не получится. Нужно надеяться не столько на карательные методы, сколько на методы пропаганды, методы любви, методы уважения к каждому из городов, до каждого гражданина Украины. Противопоставление тех, кто объявляет себя единственным украинским защитником, и остальной громады ничего хорошего не даст. Мы не приставим полицейского к каждому активисту, тем более, что во многих случая они этих полицейских ненавидят. Посмотрите, что происходит: сначала отправьте в отставку все руководство Одесской области, но завтра дайте нам замену. Вспомните ситуацию годичной давности с Ноздровской, сначала побьем руководителя следственного управления, потом требуем результата. Так не работает. Проукраинским гражданским активистам нужно найти в себе мужество сотрудничать с властью ради наших совместных украинских ценностей. Как только мы начинаем противопоставляться внутри нашего сектора, выигрывают исключительно враги, а то и криминал", - резюмировал Луценко.

Отметим, сегодня 27 сентября, адвокаты, друзья и симпатики активистов, подвергшихся в последние месяцы нападениям (и чьи дела до сих пор не раскрыты), собирают в 18:00 мирную акцию протеста под стенами Администрации президента. Ее назвали "Ночь на Банковой". Они требуют: четкую публичную позицию руководства государства по череде преступлений, а также внеочередное заседание СНБО; скорейшего расследования этих дел с отчетностью перед общественностью на каждом этапе; встречи руководства ГПУ, СБУ, МВД и президента с "региональными представителями общественного сектора" и "налаживание коммуникации"; создания в Раде комиссии по нападениям на активистов и ее работы с представителями гражданского общества; неотложного публичного отчета главы МВД о состоянии расследования этих дел в Раде.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Напомним, двое неизвестных 5 июня напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко. Телеведущего и активиста "Автомайдана" Виталия Устименко 5 июня забрали в больницу со следами побоев и ножевым ранением спины, после того как двое неизвестных напали на него вблизи одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу "Тема дня". Очевидцы инцидента отметили, что двое нападавших ждали активиста еще за полчаса до нападения.

Позже, 18 июня, произошло нападение на главного редактора херсонского сайта "Мост", представителя ОО "Институт массовой информации" в Херсонской области Сергея Никитенко.

По словам журналиста, нападавшие на него похожи на людей, которые ранее нанесли ножевые ранения Устименко. Он узнал их на скриншоте с видео событий в Одессе.

23 сентября неизвестные напали на главу Запорожской горорганизации "ДемАльянса" Сергея Лукина: у него диагностировали сотрясение мозга.