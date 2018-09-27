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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Часть гражданских активистов сеют атмосферу тотальной ненависти к власти, а нужно сотрудничать ради совместных украинских ценностей, - Луценко об акции протеста "Ночь на Банковой"

Нападения на активистов - это репрессии относительно проукраинских элементов на юге и востоке Украины.

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, комментируя ситуация с чередой нападений на гражданских активистов и связанную с этим акцию "Ночь на Банковой" передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В этом вопросе есть много разных точек зрения. С одной стороны, только за половину текущего года Нацполиция совместно с прокуратурой отправила в суд около тысячи обвиняемых в насильственных действиях криминального характера. В это время, активисты говорят о нескольких десятках нападений. Я не собираюсь дискутировать, правильно они считают или нет. Любое правонарушение в любом случае должно быть расследовано. Вторая позиция заключается в том, что эти нападения часто связывают с репрессиями относительно проукраинских элементов на юге и востоке Украины. Думаю, это так и есть. Не хочу говорить о всех случаях, потому что в некоторых это бизнес или криминальные разборки вокруг бизнесов, которые ведут", - заявил он.

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Вместе с тем, по его мнению, в большинстве случаем, это "наказание за активную гражданскую и украинскую позицию".

"В связи с этим, я планирую в первой декаде октября провести полноценное координационное совещание вместе с министром внутренних дел в Одессе, где мы изучим ситуацию. Главный месседж будет очень простым – своих в обиду не дадим. Будет усилен контроль именно за такими событиями и репрессии, в отведенном нам законодательном поле, относительно исполнителей и заказчиков будут максимальными. На этот момент, практически по всем резонансным случаям нападения на гражданских активистов установлены исполнители. Можем ли мы установить заказчиков, покажет время. Только кто-то лежа на диване может считать, что все уже ясно: кто заказал, с кем сговорился, почему и когда избил. На самом деле, для этого нужно работать. Раскрытие преступлений это не заводской конвейер, где делают какие-то алгоритмические действия и обязательно находят и исполнителя и заказчика. Это достаточно серьезная оперативная работа, над которой мы работаем", - заверил Луценко.

"Третья точка зрения, к сожалению, вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах, не только на некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеют часть гражданских активистов. Сегодняшнюю акцию под Администрацией президента я рассматриваю, как элемент продолжения именно такой политики – власть априори виновата, даже если задерживаются исполнители, даже если стает понятным, что, например в Сумах, убийство точно не связано с гражданской активностью и тд. С моей точки зрения, всем сторонам нужно остановится и начать сотрудничать ради законности и порядка в Украине", - отметил Генпрокурор.

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"И последняя точка зрения. Принести Украину в каждый город нашей страны, включительно с югом, не получится. Нужно надеяться не столько на карательные методы, сколько на методы пропаганды, методы любви, методы уважения к каждому из городов, до каждого гражданина Украины. Противопоставление тех, кто объявляет себя единственным украинским защитником, и остальной громады ничего хорошего не даст. Мы не приставим полицейского к каждому активисту, тем более, что во многих случая они этих полицейских ненавидят. Посмотрите, что происходит: сначала отправьте в отставку все руководство Одесской области, но завтра дайте нам замену. Вспомните ситуацию годичной давности с Ноздровской, сначала побьем руководителя следственного управления, потом требуем результата. Так не работает. Проукраинским гражданским активистам нужно найти в себе мужество сотрудничать с властью ради наших совместных украинских ценностей. Как только мы начинаем противопоставляться внутри нашего сектора, выигрывают исключительно враги, а то и криминал", - резюмировал Луценко.

Отметим, сегодня 27 сентября, адвокаты, друзья и симпатики активистов, подвергшихся в последние месяцы нападениям (и чьи дела до сих пор не раскрыты), собирают в 18:00 мирную акцию протеста под стенами Администрации президента. Ее назвали "Ночь на Банковой". Они требуют: четкую публичную позицию руководства государства по череде преступлений, а также внеочередное заседание СНБО; скорейшего расследования этих дел с отчетностью перед общественностью на каждом этапе; встречи руководства ГПУ, СБУ, МВД и президента с "региональными представителями общественного сектора" и "налаживание коммуникации"; создания в Раде комиссии по нападениям на активистов и ее работы с представителями гражданского общества; неотложного публичного отчета главы МВД о состоянии расследования этих дел в Раде.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Напомним, двое неизвестных 5 июня напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко. Телеведущего и активиста "Автомайдана" Виталия Устименко 5 июня забрали в больницу со следами побоев и ножевым ранением спины, после того как двое неизвестных напали на него вблизи одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу "Тема дня". Очевидцы инцидента отметили, что двое нападавших ждали активиста еще за полчаса до нападения.

Позже, 18 июня, произошло нападение на главного редактора херсонского сайта "Мост", представителя ОО "Институт массовой информации" в Херсонской области Сергея Никитенко.

По словам журналиста, нападавшие на него похожи на людей, которые ранее нанесли ножевые ранения Устименко. Он узнал их на скриншоте с видео событий в Одессе.

23 сентября неизвестные напали на главу Запорожской горорганизации "ДемАльянса" Сергея Лукина: у него диагностировали сотрясение мозга.

Источник: https://censor.net.ua/n3088383
 
   
 Топ комментарии
 
"Совместные украинские ценности" - это "украл, выпил, на Сейшелы"?
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Не, ну дурак дураком, а генпрокурором числится.
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Часть депутатов в Раде сеют тотальную ненависть к Украине. Но тебя они не волнуют,картаво-лупатый.
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Не могу понять чем воняет...то ли перегаром, то ли говном при отлизе шоколадной жопы
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Чого ж ти її лижеш? шукай з парфумами, гладеньку, непитущу
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Так колись попередні комуняки говорили: "тєбє што, наша власть нє нравіцца?".
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Так это ж и есть перекрасившиеся детишки коммуняк. Конкретно Луцик - из трудовой династии партработников КПСС.
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Точно так говорил и янукович, святой человек. Сеяте панику,ведь все будет хорошо. И живет он в росии свободно и в достатке и вы наверно так мечтаете? В моем кругу как ложили на государство ,в плане налогов черной зарплаты,так и ложат. А ведь 4 года прошло. Я смело могу сказать, какой был бардак такой и остался,для этого достаточно почитать цензор нет,чего и вам советую. А не слушать своих подхалимов. Как будто вы тоже живете в другой реальности,херовы нео.
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ага, "нужно сатруднічать", доносити на сусідів і знайомих, записувати розмови людей що незадоволені владою, - правильно Югік ?
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"Югік вас ненавидять не тільки активісти - ненавидить вся Україна! І на багато більше ніж проФФесора-шапкокрада! З ним зеком-бандюгою було все зрозуміло! А ви ЗРАДНИКИ! Ви покидьки цинічні потвори які нажерлись "бабла" на крові і горі людей а тепер від цих людей ще і любові чекаєте? Вийди до людей без охорони - тебе так будуть "любити" що боюсь навіть мокрого місця не залишиться! Мерзоти!!!" Не мої слова - слова більшості українців!
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Преступно сотрудничать с мафиозно-криминальной властью. Точка.
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Це ти про свого )(уйла, кацапчег? не страшно?
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Югра вас ненавидят не только активисты! Вас ненавидит вся Украина! И гораздо больше чем Януковича! Тот хоть овощ был всем понятен! А вы падлы предатели и конченные мрази, циничные мрази нажравшиеся бабла на крови и горе людей еще и любви этого народа ждете?!
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Не розхитуйте будку, бо Юрко-дурко і Пецька-барижка загавкають.
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Юга все, с глузду з'їхав! Юга, прийди до тями! Які, наприклад, у мене з тобою можуть бути "совместные ценности"? У мене хліб черствий, а у тебе діаманти дрібні.
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Трохи жалкую що не зміг поїхати до Києва. Але, пам'ятаючи "Перемовини з ворогом - не довше автоматної черги", розумію що ці бесіди лише марна трата часу. Все одно вирішуватись все буде через кров.
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Я так люблю владу, що ладен обійняти усіх можновладців і задушити тихенько. Ось так я люблю владу.
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Ему только осталось продолжать танец с собакой.
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парадоксально, але в дечому я погоджусь з порохоботами...
немає чого кивати на Луценка коль самі його обрали....

цінності у влади (в того ж Луценка) точно такі самі як в тих людей (електорату) що за них(БПП і т.д) проголосували

масштаби різні, але "цінності" одні...
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На этой ветке у большинства "ценность" одна - их интересует сколько стоит колбаса, ведь слова цена и ценность очень созвучны...
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Теж звернув увагу. Тут, правда, половина платних і ідейних підхуйловників, а їм треба підтримувати у люмпена ненависть до всіх, хто багатше і до хунти. Не Україна у люмпена на першому місці а ковбаса по 2.20
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Прошу не воспринимать как призыв к «чему-либо»!... (Надеюсь - всем хорошо видно?) Так вот -
- как это ни печально, но:
"...Всякая организованная сила будет разбита организованной силой. Точка. Когда убивают и избивают активистов это говорит только об одном - вся эта болтовня про развитое гражданское общество в Украине - пустышка. Развитое гражданское общество за 5 лет не смогло выдвинуть ни одной сильной партии. И не может существовать без грантов… Поэтому проблемы активистов -это проблемы активистов. Чуда не будет... Активистов будут убивать, пока активисты не начнут убивать тех, кто убивает их. Активистов не будут бояться, пока они будут сотрясать воздух флеш-мобами, плакатиками под АП, ОГА, Кабмином и т.д. Потому что угрозу существующей системе представляет только организованная сила и если активисты не могут организоваться, то их будут убивать и ничего с этим они не сделают…"

(25.09.18. Ю.Романенко «Убийца иллюзий: о текущем положении Украины»http://hvylya.net/analytics/politics/ubiytsa-illyuziy-o-tekushhem-polozhenii-ukrainyi.html)
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Лаура Ковесі; посадила більше тисячі корупціонерів, в тому чіслі і брата президента Румунії, який назначів її на цю посаду. Юрій Луценко, посадив тільки печінку.
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Активисты сами виноваты? Гениально, черт побери!
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Просто теряюсь в догадках из-за чего так происходит,правда Лула?
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югик, югик что ты несешь... ты о чем...о каких ценностях))) где они? и в чем выражаются...
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На сейшилах и офшорах твои ценности пес шелудивый !!!!
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Рауль Чилачава

Третій Майдан буде проти журналістів. Вони пишуть фейки на владу, працюють на олігархів. Спотворюють реальність. Активістів, взагалі, треба просто вбивати, а грантових розслідувачів корупції поставити на облік, як агентів впливу.
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Придурок хитро вые.... бред такой несет да все по шоколадным методичкам народ мешает им жить и трудиться на благо своего кармана
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Юрий Касьянов
Почему надо идти?.. Всё просто. Если мы сегодня не выйдем против них, завтра они придут за нами. Потому что сердце кланово-олигархического государство, кощеево яйцо бандитского беспредела находится на Банковой.
Частина громадських активістів сіють атмосферу тотальної ненависті до влади, а потрібно співпрацювати заради спільних українських цінностей, - Луценко про акцію протесту "Ніч на Банковій" - Цензор.НЕТ 6584

27 сент. с 18:00 до 3:00

Ніч на Банковій
Доступно всем

Организаторы: Хто замовив Катю Гандзюк?

Подробнее о мероприятии

50 атак на активістів за останній рік.
Жодного покараного. Нас убивають.

Це - проблема, яка призведе до незворотних наслідків для країни та її національної безпеки.

Влада систематично ігнорує цю проблему і тільки гучний розголос сприяє тому, щоб щось було зроблено. Ми вимагаємо, щоб нас почули.
Нас вбивають через мовчання влади.

Не мовчи хоч ти, приходь!
Збір зі сторони вулиці Інститутської.
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Написано ж-Юрий Касьянов .Завдання просте-треба нейтралізувати успіх Порошенка в ООН.
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Генпрокурор правий в тому, що значна частина суспільства ненавидить владу апріорі, що б вона не робила, хоч завтра газ зроби безкоштовний, спитають, чому їм не доплачують за користування газом. Деякі вже готові кричати "путєнввєді", бо, бачте, українська влада гірша за кацапську і не зробила їм гарне життя. Ці люмпени можуть привести до влади кінчених покидьків, і так може бути, що потім уже щось змінити буде неможливо. У цієї влади є один великий плюс: її можна змінити демократичним шляхом.
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Цікаво,ті мітингувальники,що прийдуть під АП, розуміють,що розслідуванням нападів на так званих активістів займається МВС?І за логікою ,вони мали б мітингувати на Богомольця,чи наказу наїжджати на Авакова не було?Може тим людям хтось би пояснив,що є така штука-розділення повноважень.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧасть гражданских активистов сеют атмосферу тотальной ненависти к власти, а нужно сотрудничать ради совместных украинских ценностей, - Луценко об акции протеста "Ночь на Банковой"
 
 
 
 
 
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