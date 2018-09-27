 Комитет по нацбезопасности совместно с Генпрокурором отчитался по расследованию взрыва миномета "Молот"

Так, присутствующий на заседании директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин во время заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны объявил результаты экспертиз, что сталь, из которой сделан ствол миномета, соответствует требованиям. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это результаты исследований металла ствола, о чем было много слухов, что он разрывается, потому что не стандартный. ... В среднем все показатели, которые влияют на безопасность при обеспечении стрельбы, полностью соблюдены. Сталь и сам ствол, труба миномета, соответствует документации ", - сказал директор столичного института судебных экспертиз.



Присутствующий на заседании Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что наиболее вероятной причиной разрыва миномета на Ривненском полигоне стал двойной заряд миномета после осечки. Генпрокурор добавил, что руководители и организаторы учений при использовании миномета нарушили правила их проведения и должны быть привлечены к ответственности, а все минометы "Молот" должны быть тщательно ревизированы.



"Рекомендую провести ревизию всех имеющихся минометов и провести их гарантийное обслуживание", - сказал Луценко.



В то же время глава комитета по вопросам нацбезопасности, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский предложил провести вместе с экспертами рабочее совещание с Минобороны, Генштабом, департаментом вооружений, департаментом артиллерийского вооружения и на все вопросы по миномету "Молот" предоставить исчерпывающие ответы и какие меры по предотвращению трагедий были приняты.



"Из того, что я понимаю, есть несколько блоков вопросов в компетенции как непосредственно технического состояния оружия, эксплуатации этого вооружения, компетенции его применения. Мы не можем себе позволить подобный позор ", - заявил Пашинский.



Как отметил нардеп, еще в 2016 директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин приходил с экспертизами в первом случае с минометом "Молот", но тогда было другое руководство прокуратуры, исследования были засекречены и вал негатива в СМИ нарастал.



"Мы не имеем права больше собираться по этому поводу (трагедии на полигонах, - ред)", - резюмировал Сергей Пашинский.